'지금까지 이런 기념사진은 없었다' 관중석 모든 팬들이 코트에... 모두가 함께 나눈 소중한 추억[인천현장]

19일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 한국전력의 경기. 대한항공이 한국전력에 승리했다. 경기 종료 후 팬들과 함께 기념사진을 찍고 있는 대한항공 선수들. 사진제공=KOVO

19일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 한국전력의 경기. 크리스마스 앞두고 산타 복장으로 경기에 나서는 대한항공 선수들. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.12.19/

19일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 한국전력의 경기. 대한항공이 한국전력에 승리했다. 경기 종료 후 선수, 팬들이 코트에 모여 함께 기념촬영을 하고 있다. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.12.19/



[인천=스포츠조선 송정헌 기자] 이런 팬 서비스는 처음이다. 경기 종료 후 모든 팬들이 배구 코트에 나왔다.

산타할아버지로 변신한 대한항공 헤난 감독과 크리스마스 특별 유니폼을 입고 경기에 나선 대한항공 선수들이 기분 좋은 승리를 거뒀다.

19일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 한국전력의 경기. 대한항공이 한국전력에 세트스코어 3대0(25-22, 25-14, 26-24)으로 승리했다.

대한항공은 시즌 13승 2패(승점 37)로 1위를 굳게 지켰다. 리그 2위 현대캐피탈과 승점 차를 11점으로 벌렸다.

대한항공은 성탄절을 앞두고 크리스마스 특별 제작 유니폼을 입고 경기에 나섰다. 선수들뿐만이 아니었다. 대한항공 헤난 감독과 코칭스태프들도 성탄절 특별 제작 유니폼을 입고 경기에 임했다.


19일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 한국전력의 경기. 산타할아버지 썰매 타고 깜짝 등장하는 정지석. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.12.19/

1세트 짜릿한 득점에 포효하는 대한항공 헤난 감독.

한국전력 베논의 스파이크를 막아서고 있는 대한항공 선수들.


경기를 앞두고 선수들 입장부터 특별했다.

설매를 연상하게 만드는 카트에 올라탄 정지석과 선수단이 크리스마스 분위기를 띄우며 코트에 깜짝 등장했다.


대한항공의 득점이 터질 때마다 신나는 크리스마스 캐럴이 나오며 팬들의 귀를 즐겁게 했다.

1, 2세트를 연달아 따낸 대한항공은 3세트마저 17-20로 뒤진 상황에서도 승부를 뒤집었다. 대한항공은 3세트를 26-24로 잡아내며 한국전력을 3-0으로 완파했다.

대한항공은 2025년 마지막 홈경기였다. 다음 홈경기는 2026년 1월1일.


득점에 선수들에게 박수를 보내는 대한항공 헤난 감독.

크리스마스 앞두고 산타 복장으로 경기에 나서는 대한항공 선수들.


대한항공은 경기 종료 후 경기장을 찾은 팬들과 함께 승리를 자축했다. 경기 종료 후 관중석에 있는 모든 팬들이 코트에 내려왔다.

코트에 내려온 팬들은 선수들과 함께 승리 기념 단체 촬영을 했다. 이후에도 팬들은 코트에 남아 사인도 받고, 좋아하는 선수들과 기념사진도 찍을 수 있었다.

크리스마스를 앞둔 연말 대한항공은 2025년 마지막 홈경기를 찾은 배구팬들에게 크리스마스 선물 같은 소중한 추억을 선물했다.


산타 복장으로 특별 공연을 선보이고 있는 대한항공 치어리더들.

산타걸 변신한 대한항공 치어리더 박기량.

경기 종료 후 선수, 팬 모두가 코트에 모여 기념사진.

