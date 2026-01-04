3점 따면 3점 차까지 따라간다…"상대 부상 악재? 정신 무장 단단히 해…

3점 따면 3점 차까지 따라간다…"상대 부상 악재? 정신 무장 단단히 해야 한다"

16일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 현대캐피탈의 경기. 작전 전달하는 현대캐피탈 필립 블랑 감독. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.16/

[인천=스포츠조선 이종서 기자] "상대가 미끄러지길 바라면 안 된다."

현대캐피탈 스카이워커스는 4일 인천 계양체육관에서 대한항공 점보스와 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 4라운드 경기를 치른다.

올 시즌 현대캐피탈과 대한항공은 두 차례 경기를 치렀다. 두 경기 모두 대한항공의 승리. 첫 경기에서는 풀세트까지 갔지만, 두 번째 만남에서는 셧아웃 패배를 당했다.

대한항공은 최근 부상이 이어졌다. 주장 정지석이 발목 부상으로 약 8주간 이탈했고, 이 자리를 채우던 임재영도 부상이 이어졌다. 당장 돌아오기는 힘든 상황. 빠르게 승리를 쌓아가며 선두를 달리던 대한항공이지만 지난 1일 삼성화재전에서 풀세트 접전 끝에 패배하는 등 기세가 주춤하다. 2위 현대캐피탈은 이날 승점 3점을 따내면 선두 대한항공과의 승점 차를 3점 차까지 줄일 수 있다.

필립 블랑 현대캐?라 감독은 "대한항공과의 경기는 시즌 끝까지 중요하다. 상대가 미끄러 지는 게 아니라 우릭 이겨내면서 좋은 경기를 해야 한다. 그래야 발전할 수 있다. 오늘 경기가 중요하다"고 강조했다.

대한항공을 잡은 삼성화재전에서 해답을 찾기 보다는 내실에 집중했다. 블랑 감독은 "솔직히 삼성화재전을 제대로 못 봤다. 아직까지는 우리 것을 연구하고 분석하는 과정이다. 대한항공이 주축 선수의 부재가 있어서 배분 등이 달라질 거 같다. 유연하게 보여줘야할 거 같다"라며 "부가적으로 전달한 것이 있다면 주축이 있든 없든 우리의 경기를 해야한다는 것이다. 정신 무장을 단단히애 해야한다고 했다"고 말했다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

