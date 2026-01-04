선두 경쟁 불붙었다! 현대캐피탈, '러셀 OH 승부수' 대한항공 셧아웃 제압 [인천 리뷰]

기사입력 2026-01-04 15:27


4일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 남자부 대한항공과 현대캐피탈의 경기. 득점 후 기쁨을 나누고 있는 현대캐피탈 선수들. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.04/

[인천=스포츠조선 이종서 기자] 현대캐피탈 스카이워커스가 선두 추격에 불을 붙였다.

현대캐피탈은 4일 인천 계양체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 대한항공 점보스와의 4라운드 경기에서 세트스코어 3대0(25-17, 25-14, 25-18)으로 승리했다.

2위 현대캐피탈은 2연승을 달리며 시즌 전적 12승7패 승점 38점이 됐다. 선두 대한항공은 시즌 첫 연패. 시즌 전적 14승5패 승점 41점을 기록했다.

대한항공이 아웃사이드 히터 자리의 공백을 채우기 위해 파격 승부수를 띄웠다. 러셀은 아웃사이드 히터로 기용하고, 임동혁을 아포짓스파이커로 냈다.

대한항공은 지난해 말 정지석과 임재영이 부상으로 연이어 이탈하는 악재를 맞았다.

헤난 달 조토 대한항공 감독은 "우리 팀뿐 아니라 어느 팀이든 주전 두 명이 빠지면 힘들다. 심지어 같은 포지션이면 더욱 그렇다"고 이야기했다.

필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "대한항공과의 경기는 시즌 끝까지 중요하다. 상대가 미끄러 지는 게 아니라 우릭 이겨내면서 좋은 경기를 해야 한다. 그래야 발전할 수 있다. 오늘 경기가 중요하다"라며 "주축이 있든 없든 우리의 경기를 해야한다는 것이다. 정신 무장을 단단히 해야한다고 했다"고 강조했다.


대한항공의 승부수는 오히려 독이 됐다. 전반적으로 리시브가 흔들렸고, 공격 성공률이 뚝 떨어졌다.


1세트 러셀의 공격성공률은 70%가 됐지만, 이외의 공격이 원활하게 이뤄지지 않았다. 1세트 대한항공의 공격성공률은 41.68%, 반면 레오(6득점) 허수봉(5득점) 신호진(4득점) 바야르사이한(4득점)이 고르게 터진 현대캐피탈의 공격성공률은 64%가 됐다. 2세트에 대한항공의 공격성공률은 32%까지 뚝 떨어졌다.

1세트와 2세트 모두 비슷한 양상이었다. 현대캐피탈의 서브에 대한항공의 리시브가 완전히 무너졌다. 1,2세트 모두 대한공이 20점 고지를 밟기 전 현대캐피탈이 경기를 끝냈다.

3세트 대한항공도 결단을 내렸다. 임동혁을 제외하고 곽승석을 투입했다. 그러나 이미 분위기는 현대캐피탈에 넘어간 뒤였다. 3세트 초반부터 점수가 벌어졌고, 결국 현대캐피탈이 3세트도 가지고 가면서 승리를 잡았다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

