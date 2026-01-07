1위 절대 못 내주지! 모마 제대로 터졌다…도로공사, 현대건설 잡고 선두 수성 [김천 리뷰]

최종수정 2026-01-07 20:39

1위 절대 못 내주지! 모마 제대로 터졌다…도로공사, 현대건설 잡고 선두…
동료들과 기뻐하는 모마(가운데). 사진제공=KOVO

1위 절대 못 내주지! 모마 제대로 터졌다…도로공사, 현대건설 잡고 선두…
사진제공=KOVO

[김천=스포츠조선 이종서 기자] 한국도로공사 하이패스가 1위 자리를 굳게 지켰다.

도로공사는 7일 김천 실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 현대건설 힐스테이트와의 4라운드 경기에서 세트스코어 3대0(25-22, 25-20, 25-20)으로 승리했다. 도로공사는 16승4패 승점 43점으로 1위 자리를 굳게 지켰다. 동시에 홈경기 무패 행진까지 이어갔다.

2위 현대건설은 2연패에 빠졌다. 도로공사를 상대로 풀세트 없이 승리를 잡는다면 1위 등극도 가능했지만, 승점을 따내지 못하며 시즌 8패(13승 승점 38점) 째를 당했다.

승점 2점 차를 두고 맞이한 경기. 직전 경기에서 패배했던 만큼, 분위기 반전이 필요했다.

도로공사는 1일 정관장전에서 충격의 셧아웃 패배를 당했다. 5일 휴식이 약이 됐다. 김종민 도로공사 감독은 "항상 똑같다. 컨디션 회복하는데 초점을 뒀다. 항상 리그가 길기 때문에 기술적인 훈련보다 체력적인 부분에서 준비를 많이 한 거 같다"고 했다. 김 감독은 지난 경기 패배에 대해서는 "경기를 하다보면 말도 안 되는 경기력이 나올 수 있다. 솔직히 그날 경기(정관장전)는 많이 실망스러웠다. 선수들에게 이야기를 안 했다. 선수들 본인이 가장 아쉬웠던 거 같다. 미팅을 하면서 빨리 잊고 페이스를 찾아서 하자는 이야기를 많이 했다"고 이야기했다.

8연승을 달리던 현대건설은 지난 3일 GS칼텍스전에서 1대3으로 패배했다. 긴 연승을 마친 강성형 현대건설 감독은 "9경기만에 양복을 바꿔입었다"고 각오를 전했다.

현대건설로서는 휴식일이 부족했다. 3일 휴식 후 경기를 치러야 하는 상황. 강 감독은 "회복은 한다고 했는데 크게 아프지 않으니 좋은 거 같다. 끝나고도 통증이 있는 선수가 있긴 한데 회복해서 오늘 경기에는 전체적으로 문제가 없을 거 같다"고 했다.

이날 현대건설은 무릎 부상이 있던 정지윤이 스타팅으로 나왔다. 강 감독은 "양 팀 스타일이나 어떻게 한다는 건 알고 있다. 연승하면서 패배하면서 힘들어가는게 있다. 도로공사 역시 그런게 보인다. 컨디션이 중요한 거 같다. 맞대결 했을 때는 3-1로 이겼는데 그 당시 우리의 플레이 손가락 안에 들어갈 정도로 잘했다. 그런 마음으로 하자고 했다. 그 당시에도 여러 선수들이 역할을 잘해줬다. 서브 에이스도 많이 줬지만, 블로킹이 잘 나왔다. 상대가 밸런스가 좋으니 서브에 집중해서 흔들어야 하지 않을까 싶다"고 말했다.


1위 절대 못 내주지! 모마 제대로 터졌다…도로공사, 현대건설 잡고 선두…
사진제공=KOVO

1세트 엎치락뒤치락 했던 랠리. 도로공사가 19-18에서 모마의 퀵오픈과 상대의 범실, 이지윤의 블로킹으로 치고 나갔다. 도로공사가 24-20으로 앞선 상황. 현대건설 카리의 백어택이 아웃 판정을 받았다. 현대건설에서 비디오판독을 요청했고, 결과 블로킹 터치아웃 판정이 나왔다. 현대건설은 극적으로 1세트 종료를 막아낸 뒤 카리의 연속 득점으로 마지막 희망을 살려갔다. 그러나 자스티스의 네트터치로 1세트는 도로공사가 가지고 갔다.

2세트 도로공사가 리드를 잡은 채 경기가 진행됐다. 현대건설이 끝까지 물고 늘어졌지만, 모마가 1세트 12득점에 이어 2세트에도 11득점을 하는 괴력에 고전했다. 세트 후반까지 모마의 화력이 식지 않으면서 결국 2세트도 도로공사가 가지고 갔다.

1,2세트로 완벽하게 흐름을 가지고 온 도로공사는 3세트 초반 압도하며 경기를 풀어갔다. 초반부터 모마의 득점포가 터졌고, 강소휘와 타나차의 화력 지원까지 이뤄졌다. 이지윤의 블로킹까지 더해진 도로공사는 점수를 벌려나갔다. 현대건설의 반격도 만만치 않았다. 이예림과 카리의 득점을 앞세워 추격에 나섰고, 14-17에서 양효진의 블로킹까지 터졌다. 도로공사의 연속 범실이 나온 가운데 한미르의 서브 득점으로 19-20 한 점 차까지 추격했다. 그러나 현대건설의 범실로 다시 한 번 분위기를 가다듬은 도로공사는 24-20에서 모마의 득점으로 셧아웃으로 경기를 끝내는데 성공했다.

모마는 이날 33득점 공격성공률 53.36%를 기록했고, 강소휘도 11득점 공격성공률 41.67%로 힘을 보탰다. 현대건설은 카리가 15득점(공격성공률 36.84%)으로 분전했지만, 팀 패배를 막지 못했다.
김천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


1위 절대 못 내주지! 모마 제대로 터졌다…도로공사, 현대건설 잡고 선두…
사진제공=KOVO

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

방송 뜸한 김제동, 근황 공개됐다..윤종신·이적과 집들이 "오랜 독거의 내공 담겨"

2.

[종합] 영정은 정우성이, 훈장은 이정재가..故안성기 마지막 길 설경구→주지훈 함께한다

3.

현주엽, 40kg 빠진 충격 근황 "허리사이즈 10cm 줄어"

4.

김경아, 필리핀서 딸 교육 중 비상상황 터졌다 "총 맞고 싶냐고"

5.

슈, 천만원 샤넬백 메고 홀로 子졸업식 참석..임효성 차단 당해도 '당당'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화, '이승엽 코치 영입' 巨人과 실전 담금질-롯데는 올해도 형제대결…흥미진진 '스프링캠프 한-일전' 일정은

2.

[공식발표] 롯데도 FA 떴다! 2026년 1호 계약 → 현역 홀드 2위 베테랑 김상수 '1년 3억원'

3.

한국 최고의 유망주다운 선택, 1초 만에 손흥민 샤라웃! "같이 뛰어본 최고의 선수"

4.

[오피셜]화성, 대학 리그 씹어먹은 득점왕 품었다...울산 유망주 김대환 임대 영입 '친형제 듀오 탄생'

5.

"아모림, 당신이 틀렸어" 1400억짜리 맨유 공격수, '아모림 스리백' 버리자마자 3달만에 골맛+첫 멀티골 '쾅쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.