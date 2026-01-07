"진 것도 진 것이지만…" 충격의 셧아웃 패배, 선두 싸움 또 밀려났다→결국 코트 미팅 소집까지

|
[김천=스포츠조선 이종서 기자] 짧은 휴식. 선두를 가지고 오기에는 역부족이었다.
경기를 앞두고 강성형 현대건설 감독은 "양 팀 스타일이나 어떻게 한다는 건 알고 있다. 연승하면서 패배하면서 힘들어가는게 있다. 도로공사 역시 그런게 보인다. 컨디션이 중요한 거 같다. 맞대결 했을 때는 3-1로 이겼는데 그 당시 우리의 플레이 손가락 안에 들어갈 정도로 잘했다. 그런 마음으로 하자고 했다. 그 당시에도 여러 선수들이 역할을 잘해줬다. 서브 에이스도 많이 줬지만, 블로킹이 잘 나왔다. 상대가 밸런스가 좋으니 서브에 집중해서 흔들어야 하지 않을까 싶다"고 이야기했다.
경기를 마친 뒤 강 감독은 긴 시간 선수단 미팅을 했다. 강 감독은 "내용이 너무 좋지 않았다. 진 것도 진 것이지만, 되는게 없었다"라며 "다시 처음으로 돌아가는 기분으로 가야할 거 같다. 잘 됐을 때와 안 됐을 때 차이가 있다. 다시 처음으로 돌아가자고 했다"고 밝혔다.
이날 선발로 나간 정지윤에 대해서는 "회복하면서 훈련을 많이 나가지 못했다. 그런데 오늘은 버티지 못했다. 리시브 라인이 다 무너졌다. (김)다인이가 할 수 있는 부분이 없었다. 또 상대 모마가 잘했다"고 했다.
최근 무릎 부상에서 돌아온 카리도 100%의 몸상태는 아니다. 강 감독은 "코트 안에서는 아파도 참고하는데 끝나고 나면 통증이 많이 올라오는 상황"이라고 설명했다.
김천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com