1700 최초 기록 탄생의 날…또 한 명의 기록 도전자가 성장했다

[김천=스포츠조선 이종서 기자] V리그 최초의 기록 탄생. 미래도 한 뼘 더 성장했다.
의미있는 기록이 탄생한 날. 도로공사에서는 미래의 미들블로커도 성장세를 보여줬다. 특히 '3년 차'를 보내고 있는 김세빈은 양효진의 기록 도전 자격을 증명했다.
경기를 마친 뒤 김 감독은 "이전보다 상대의 블로킹을 따라가는데 있어서 잘했다"고 칭찬했다. 그러면서도 "다이렉트로 공이 왔을 때 공격을 안하고 받아서 다음 플레이를 하는 점은 아쉬웠다. 자신감인데 다이렉트 찬스에서 공이 오면 블로킹이 와도 때려주고 해야 하는데 아직 그 부분은 약한 거 같다"고 이야기했다.
김세빈은 "감독님께서 1라운드 때 처럼 블로킹이 나와야 한다고 하는데 2,3라운드 때는 좋지 않았다. 블로킹에서 많이 신경을 써주시면서 손모양이나 스텝 등을 많이 알려주셨다"고 밝혔다.
비록 김 감독의 마음에 100% 들지 못했지만, 김세빈의 성장세는 눈부시다. 양효진의 기록을 깰 수 있는 유력한 후보다. 3년 차를 보내고 있는 김세빈의 개인 통산 블로킹 득점은 237개. 양효진이 3년 차까지 뛰었을 때 기록한 블로킹 득점은 231개다. '부상없이 꾸준하게'라는 단서가 붙기는 하지만, 지금의 모습이라면 충분히 밝은 미래를 엿볼 수 있다.
한편, 이날 경기를 잡으면서 도로공사는 홈 경기 전승을 달렸다. 김세빈은 "팬들이 많이 오셔서 응원해주신 덕분에 계속 이길 수 있었던 거 같다"고 고마움을 전했다.
김천=이종서기자 bellstop@sportschosun.com
