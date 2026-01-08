차지환 박혜민, '부상 낙마' 정지석 고예림 대체 선수로 올스타전 첫 출전, 하현용 대행, '사퇴' 카르발류 대신 올스타 사령탑 발탁
|28일 서울 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스-정관장전. 정관장 정호영과 박혜민이 GS칼텍스 실바의 공격을 블로킹한 후 환호하고 있다. 장충체=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.28/
[스포츠조선 정현석 기자]정지석 고예림이 부상으로 올스타전에 출전하지 못한다.
차지환 박혜민 대체선수로 올스타전에 첫 출전한다.
한국배구연맹은 오는 25일 춘천 호반체육관에서 열리는 진에어 2025~2026 V-리그 올스타전에 부상으로 나설 수 없는 정지석 고예림 대체선수를 발표했다.
두 명의 대체선수는 팀 밸런스와 포지션 등을 고려해 지난 6일 전문위원회 회의를 통해 결정됐다.
남자부 V-스타로 올스타전에 나설 예정이었던 대한항공 정지석은 발목 부상으로 하차했다. 대체 선수로 OK저축은행 아웃사이드 히터 차지환이 발탁됐다. 올시즌 7일 현재 257득점으로 12위를 달리고 있는 토종 에이스.
여자부 K-스타로 출전 예정이던 페퍼저축은행 고예림은 손가락 부상으로 하차했다. 정관장 아웃사이드 히터 박혜민이 대체선수로 올스타전에 출전한다. 박혜민은 수비 7위, 디그 8위, 리시브 17위에 올라있다.
|21일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 대한항공-OK저축은행전. OK저축은행 차지환이 득점 후 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.21/
한편, V-스타를 이끌 예정이었던 레오나르도 카르발류 KB손해보험 전 감독이 사퇴함에 따라 하현용 KB손해보험 감독 대행이 대체 감독을 맡는다.
올스타전에 출전할 선수는 팬 투표 70%+선수단(감독·수석코치·주장) 투표 15%+미디어(기자·방송중계사) 투표 15%의 비율로 28명이 선발된다. 전문위원회 추천 12명을 더해 총 40명의 선수가 선정됐다.
|3일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 한국전력의 경기. 한국전력 권영민 감독과 KB손해보험 하현용 KB손해보험 감독대행이 인사를 나누고 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.03/
