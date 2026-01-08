차지환 박혜민, '부상 낙마' 정지석 고예림 대체 선수로 올스타전 첫 출전, 하현용 대행, '사퇴' 카르발류 대신 올스타 사령탑 발탁

기사입력 2026-01-08 18:18


차지환 박혜민, '부상 낙마' 정지석 고예림 대체 선수로 올스타전 첫 출…
28일 서울 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스-정관장전. 정관장 정호영과 박혜민이 GS칼텍스 실바의 공격을 블로킹한 후 환호하고 있다. 장충체=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.28/

[스포츠조선 정현석 기자]정지석 고예림이 부상으로 올스타전에 출전하지 못한다.

차지환 박혜민 대체선수로 올스타전에 첫 출전한다.

한국배구연맹은 오는 25일 춘천 호반체육관에서 열리는 진에어 2025~2026 V-리그 올스타전에 부상으로 나설 수 없는 정지석 고예림 대체선수를 발표했다.

두 명의 대체선수는 팀 밸런스와 포지션 등을 고려해 지난 6일 전문위원회 회의를 통해 결정됐다.

남자부 V-스타로 올스타전에 나설 예정이었던 대한항공 정지석은 발목 부상으로 하차했다. 대체 선수로 OK저축은행 아웃사이드 히터 차지환이 발탁됐다. 올시즌 7일 현재 257득점으로 12위를 달리고 있는 토종 에이스.
21일 인천 계양체육관에서 열린 V리그 대한항공-OK저축은행전. OK저축은행 차지환이 득점 후 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.21/
여자부 K-스타로 출전 예정이던 페퍼저축은행 고예림은 손가락 부상으로 하차했다. 정관장 아웃사이드 히터 박혜민이 대체선수로 올스타전에 출전한다. 박혜민은 수비 7위, 디그 8위, 리시브 17위에 올라있다.

한편, V-스타를 이끌 예정이었던 레오나르도 카르발류 KB손해보험 전 감독이 사퇴함에 따라 하현용 KB손해보험 감독 대행이 대체 감독을 맡는다.
3일 의정부 경민대학교 체육관에서 열린 V리그 남자부 KB손해보험과 한국전력의 경기. 한국전력 권영민 감독과 KB손해보험 하현용 KB손해보험 감독대행이 인사를 나누고 있다. 의정부=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.03/
올스타전에 출전할 선수는 팬 투표 70%+선수단(감독·수석코치·주장) 투표 15%+미디어(기자·방송중계사) 투표 15%의 비율로 28명이 선발된다. 전문위원회 추천 12명을 더해 총 40명의 선수가 선정됐다.

