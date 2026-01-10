시즌 첫 매진에 '김천 불패'도 이어졌다…"선수에게는 큰 힘이죠"

기사입력 2026-01-10 20:21


시즌 첫 매진에 '김천 불패'도 이어졌다…"선수에게는 큰 힘이죠"
사진제공=KOVO

[김천=스포츠조선 이종서 기자] "선수들에게 큰 힘이다."

도로공사는 10일 김천 실내체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 여자부 GS칼텍스 서울KIxx와의 4라운드 경기에서 세트스코어 3대0(25-18, 28-26, 25-21)으로 승리했다. 선두 도로공사는 2연승을 달리며 17승4패 승점 46점을 기록했다.

새해 첫 경기에서 정관장에 셧아웃 패배를 당했던 도로공사는 7일 2위 현대건설을 잡아내면서 분위기를 바꿨다. 3라운드 맞대결에서 풀세트 접전을 펼쳤던 이날 GS칼텍스를 상대로도 셧승리를 거두면서 선두 자리를 굳게 지켰다.

이날 김천 실내체육관에는 4390명이 찾았다. 도로공사의 시즌 첫 홈경기 매진. 뜨거운 응원 열기에 도로공사는 경기력으로 답했다.

1세트를 25-18로 완승을 거뒀고, 2세트에는 듀스까지 가는 접전을 펼쳤지만 승리를 잡아냈다. 마지막 3세트에도 도로공사는 GS칼텍스를 상대로 압도적인 경기력을 보여줬다.

도로공사는 모마가 23득점 공격성공률 50%로 팀 공격 중심을 잡았고, 타나차가 12득점 공격성공률 45.45%로 활약했다. '신인' 이지윤은 블로킹 3득점 서브 2득점 포함 9득점으로 만점 활약을 펼쳤다.

경기를 마친 뒤 김종민 도로공사 감독은 "오늘은 선수들에게 강조한 첫 번째인 서브와 리시브가 잘됐다"라며 "다만, 블로킹에서 (김)세빈이의 페이스가 많이 떨어진 거 같다. 조금 더 어린 선수답게 자신있게 했으면 좋겠다. 전체적으로 공격은 괜찮았다. (이)윤정이 토스가 짧아서 힘이 없어서 경기를 하다보면 여러가지 흐름 리듬이 바뀌기는 하는데 그 리듬이 바뀌지 않았으면 한다"고 이야기했다.

이날 승리로 도로공사는 올 시즌 홈 11전승을 달렸다. 첫 매진까지 달성하면서 나날이 높아지는 인기를 자랑하고 있다. 김 감독은 "선수들에게도 굉장히 힘이 된다. 운동 선수에게는 자신을 응원해주는게 가장 큰 힘"이라고 고마움을 전했다.
김천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

송지은, 결혼 1년3개월만 ♥박위 재혼 허락에 충격..."남은 인생 외롭게 보내지마"

2.

허경환, 조세호 대신 '유퀴즈' MC 합류 직접 입 열었다..."대국민 심사 과정 중"

3.

유재석, 진정한 리더의 품격...이이경 품더니 통 큰 회식까지 '21번째 대상 플렉스' (놀뭐)

4.

김광규, 머리숱 풍성하니 '완전히 다른 사람' 됐다...'이국적 미남' 고교 사진 공개

5.

추사랑, 14세에 벌써 키 172cm "父 추성훈 닮아 운동신경 좋다" ('전참시')

스포츠 많이본뉴스
1.

집에서는 안 진다! 도로공사, 첫 매진에 홈 11전승 화답…GS칼텍스에 셧아웃 승리 '선두 질주' [김천 리뷰]

2.

'437억' 한화에서 인생역전, RYU는 왜 "내가 고맙다"고 했을까?

3.

시즌 첫 매진에 '김천 불패'도 이어졌다…"선수에게는 큰 힘이죠"

4.

'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+3관왕' 노린다…獨 매체 "팬들 앞이라 안 좋은 소리 못했을 것"

5.

'양민혁 데뷔전' 미쳤다! '감독 피셜' 합류하자마자 떴다→"YANG 준비완료"…FA컵 스토크전 '기대감 폭발'

스포츠 많이본뉴스
1.

집에서는 안 진다! 도로공사, 첫 매진에 홈 11전승 화답…GS칼텍스에 셧아웃 승리 '선두 질주' [김천 리뷰]

2.

'437억' 한화에서 인생역전, RYU는 왜 "내가 고맙다"고 했을까?

3.

시즌 첫 매진에 '김천 불패'도 이어졌다…"선수에게는 큰 힘이죠"

4.

'김민재 첼시 이적' 본인 피셜! "뮌헨 떠날 생각 없다"→'주전 경쟁+3관왕' 노린다…獨 매체 "팬들 앞이라 안 좋은 소리 못했을 것"

5.

'양민혁 데뷔전' 미쳤다! '감독 피셜' 합류하자마자 떴다→"YANG 준비완료"…FA컵 스토크전 '기대감 폭발'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.