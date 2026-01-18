셧아웃도 만족 없다…일침 연속 사령탑, 그래도 웃게한 주인공도 있다?

현대캐피탈은 18일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 남자부 우리카드 우리WON과의 4라운드 경기에서 세트스코어 3대0(32-30 25-18, 25-23)으로 승리했다. 2위 현대캐피탈은 2연승을 달리며 시즌 전적 14승8패 승점 44점을 기록했다. 선두 대한항공 점보스(15승7패 승점 45점)와는 승점 1점 차로 좁혔다.
레오가 제대로 실력 발휘했다. 이날 레오는 26득점 공격성공률 70.97%를 기록하며 우리카드를 폭격했다. 아울러 블로킹에서는 13-7로 앞서면서 완벽한 승리를 잡았다.
경기를 마친 뒤 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 "오늘은 잘해줬다. 블로킹을 몇 개 잡았다보다는 몇 개를 할 수 있는지가 중요하다. 10개를 할 수 있는 5개만 하면 50%밖에 못한 거다. 바야르사이한은 더 잘할 수 있는 선수다. 바야르사이한은 오늘 사이드 블로킹에서는 보완이 필요할 거 같다. 반면, 최민호는 사이드 블로킹은 좋았지만, 중앙에서는 어려움을 겪었다"라고 밝혔다.
사진제공=KOVO
이날 레오에 대해서는 "손가락 통증이 있어서 경기하기 어려웠을텐데 잘해줬다. 이번 주 훈련을 하면서 신호진이 트리플 크라운 했는데 그러기 위해서는 블로킹 3개가 필요한 해보라고 했다. 그랬더니 정말 2개를 잡았다. 서브는 조금 더 가다듬어야 할 거 같다. 그렇다면 더 좋은 모습을 보여줄 수 있을 거 같다"고 말했다.
당근과 채찍을 모두 든 블랑 감독이었지만, 허수봉의 모습에는 미소를 지었다. 이날 허수봉은 블로킹 2득점 포함 11득점(공격성공률 50%)을 기록했다.
블랑 감독은 "허수봉에게는 기쁜 모습이 있었다. 허리 통증 때문에 몸 상태가 완전하지 않았는데 영리한 플레이를 했다"고 이야기했다.
반면, 직전 경기 트리플크라운을 했지만, 이날 블로킹·서브 득점 없이 6득점(공격성공률 42.86%)에 머물렀던 신호진에 대해서는 "리시브를 많이 받았는데 효율이 떨어졌다. 지난 경기 트리플크라운을 했다고 성장이 끝난 게 아니다. 조금 더 해야한다는 걸 자각해야할 거 같다"고 냉정한 평가를 했다. 장충=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com