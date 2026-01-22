꼴찌한테 질 순 없지! 6위 우리카드, 7위 삼성화재 3-0 셧아웃

사진제공=KOVO

[스포츠조선 한동훈 기자] 남자프로배구 6위 우리카드가 최하위 삼성화재를 꺾고 자존심을 지켰다.

우리카드는 22일 대전 충무체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 남자부 4라운드서 삼성화재를 세트스코어 3대0(25-20, 25-23, 25-20)으로 완파했다.

아라우조가 18점, 알리가 14점, 이상현이 12점으로 공격을 이끌었다. 세 선수 모두 엄청난 공격성공률을 자랑했다. 아라우조가 57.14%, 알리가 60%, 이상현이 70%를 기록하며 삼성화재의 코트를 유린했다.

삼성화재는 아히가 고군분투했다. 18점을 올리며 혼자 두 자리 득점을 기록했다. 아히 외에는 6점을 올린 김준우가 가장 많은 득점자였을 정도로 공격이 비효율적이었다.

우리카드는 9승 24패 승점 26점으로 6위를 유지했다. 5위 OK저축은행(승점 36점)과 거리는 아직 멀다. 승점 추가에 실패한 삼성화재(15점)는 탈꼴찌 가능성이 더욱 줄어들었다.

우리카드는 승부처였던 2세트를 접전 끝에 가져오면서 완전히 승기를 잡았다. 삼성화재는 벼랑 끝에 몰린 3세트에도 이렇다 할 저항을 하지 못하고 무너졌다.

우리카드는 2세트 18-20으로 뒤진 상황에서 끈질긴 집중력을 발휘했다. 이상현이 존재감을 발휘했다. 이상현은 속공으로 귀중한 득점을 만들어냈다. 20-21에서 이상현이 삼성화재 아히의 백어택을 가로막으면서 결정적인 순간을 연출했다. 21-21에서는 알리가 양희준의 속공을 블로킹, 우리카드가 끝내 역전했다.

23-22에서는 멋진 수비까지 나왔다. 아히의 백어택을 아라우조가 디그로 받아내면서 반격 찬스를 조성했다. 아라우조가 이를 백어택으로 연결시켜 세트포인트에 다가섰다. 24-22에서 김동영이 서브 범실을 저지르긴 했지만 다음 공격 때 아라우조가 침착하게 마침표를 찍었다.


삼성화재는 패배를 직감했는지 3세트에 더욱 무기력해졌다. 우리카드는 이 빈틈을 철저하게 파고들었다. 세트 초중반 야금야금 점수 차이를 벌려갔다. 2점 3점을 유지하던 차이가 어느새 4점 5점 차이로 멀어졌다. 19-14에서 이상현이 오픈 공격을 꽂아넣자 삼성화재는 작전타임을 불러 흐름을 슌었다.

우리카드는 그러나 20-14에서 이윤수의 퀵오픈을 이상현의 블로킹으로 차단하면서 추격의 빌미를 제공하지 않았다. 24-17에서 알리가 다시 블로킹으로 아히의 백어택을 잡아내며 삼성화재를 3연패 수렁으로 몰아넣었다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

