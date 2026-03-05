"이런 경기는 생전 처음" 日명장도 어리둥절한 미친 기복…10점, 14점 세트패 → 총점 14점 뒤지고도 이긴 흥국생명 [수원승장]

최종수정 2026-03-06 00:05

사진제공=KOVO

사진제공=KOVO

[수원=스포츠조선 김영록 기자] "(세트마다)이런 극단적인 기복은 일본에선 경험한 적이 없다."

이기고도 답답한 마음이 한가득이었다.

흥국생명은 5일 수원체육관에서 열린 진에어 2025~2026시즌 현대건설전에서 세트스코어 3대2, 대역전승을 거뒀다.

1세트 14-15, 3세트 10-25로 패하고도 남은 3개 세트를 잡아낸 승리. 5세트조차 11-13에서 4연속 득점으로 뒤집기에 성공했다. 이날 현대건설의 총 득점은 103점, 흥국생명은 89점에 불과했다.

선수 교체 측면에서 지는 세트를 빠르게 버렸다고 보기도 어려웠다. 질 때는 범실과 리시브 불안이 난무하며 허무하게 무너졌고, 이기는 세트는 악을 쓰고 덤벼 힘겹게 따냈다.

경기 후 만난 요시하라 도모코 흥국생명 감독 또한 어안이 벙벙한 속내를 숨기지 않았다.


사진제공=KOVO
요시하라 감독은 "승리는 좋다. 팀에겐 플러스 영향"이라면서도 "오늘 경기에 대한 복기는 제대로 해야한다. 남은 2경기 제대로 싸우기 위해 잘 준비하겠다"고 강조했다.

어쨌든 승점 55점이 됐다. 흥국생명보다 2경기 덜 치른 GS칼텍스(승점 48점) IBK기업은행(승점 47점)과의 차이를 벌려놓았다.


요시하라 감독은 세트별로 극과 극을 오간 널뛰는 기복에 대해 "이런 경험은 생전 처음이다, 일본에선 겪어보지 못한 일"이라면서도 "첫 볼이 흔들리더라도 차분하게 2단 연결을 해라, 공격으로 끝내라, 커버 확실히 준비하라고 지시했다"고 답했다.

이날 흥국생명은 올시즌 주전 세터로 뛰어온 이나연 대신 2세트부터 박혜진이 풀경기를 소화했다. 요시하라 감독은 "패스에 힘이 있는 선수다. 오늘처럼 차분하게만 올려주면 든든하다"고 호평했다.


사진제공=KOVO
38.57%의 공격 성공률은 아쉬웠지만, 공격 점유율 44.3%, 27득점으로 팀 승리를 이끈 레베카에 대해서도 "오늘 쉽게 넘기는 볼이 없었다. 더 공격적으로 경기에 임했고, 내가 결정짓는다는 마음으로 때리는 모습이 좋았다"고 칭찬했다.

다만 이날 심하게 흔들린 리시브에 대해서는 "여러가지 준비를 했는데, 특히 사전에 누가 어디까지 받을지 확실하게 확인하는게 중요하다. 앞으로 우리의 과제"라고 강조했다.

이날 풀타임 리베로를 소화한 박수연에 대해서는 "본인이 할 수 있는 건 해줬는데, 수비 과정에서 볼을 추리는 걸 좀더 해주면 좋겠다"고 덧붙였다.


수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

