'우승 세터+FA' GS 안혜진, 인생 최고점에서 음주운전 적발…"심려 끼쳐 사과드린다" [공식입장]

5일 장충체육관에서 열린 V리그 챔피언결정전 GS칼텍스와 도로공사의 경기. GS칼텍스 안혜진이 득점 후 환호하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.05/

24일 장충체육관에서 열린 V리그 준PO GS칼텍스와 흥국생명의 경기. 승리한 GS칼텍스 안혜진, 실바가 기뻐하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.24/

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[스포츠조선 김영록 기자] GS칼텍스가 '우승 세터' 안혜진의 음주운전 사실에 대해 사과했다.

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GS칼텍스 배구단은 17일 "안혜진의 음주운전 사실을 확인했다. 팬들께 심려를 끼쳐 깊은 유감"이라고 전했다.

구단은 "무거운 책임감과 함께 팬여러분께 이를 알려드린다"면서 "음주운전은 어떠한 이유로도 용납될 수 없다. 우리 배구단을 아껴 주시는 팬들과 V리그 모든 팬 여러분께 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

이어 "구단은 해당 사실을 확인한 즉시 한국배구연맹에 이를 통보했으며, V리그 규정에 따른 절차가 진행될 수 있도록 협조를 요청했다. 구단 자체적으로도 이번 사안의 경위를 면밀히 파악하여 이에 상응하는 조치를 취할 예정이다. 나아가 재발 방지를 위해 선수단 및 구단 관계자에 대한 교육과 관리 체계를 다시 살펴보고 정비할 것"이라고 거듭 강조했다.

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또 "팬 여러분께 심려와 실망을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한번 깊이 사과드린다"고 재삼 허리를 숙였다.

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안혜진은 진에어 2025~2026시즌 GS칼텍스 우승의 중심에 있었다. 다시 못뛸지도 모른다던 진단을 깨고 건강하게 코트에 복귀, 다시 주전 세터로 올라섰다. 약점으로 꼽히던 하이볼을 교정해 주포 지젤 실바와의 찰떡 호흡도 과시했다. 그 결과 GS칼텍스는 흥국생명과 현대건설, 챔피언결정전 직전 사령탑이 경질된 도로공사까지 연파하며 포스트시즌 6전 전승으로 우승을 차지했다.

우승에 너무 취한 탓일까. 안혜진은 16일 음주운전 사실이 경찰에 적발됐다.

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한국배구연맹 규정상 음주운전 적발시 최소 경고, 최대 제명 조치까지 가능하다. 500만원 이상의 벌금도 부과할 수 있다.

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연맹은 조만간 상벌위원회를 소집하고, 안혜진의 처분에 대해 논의할 예정이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com