도로공사, '1위 리베로' 문정원 잡았다…"FA 계약, 계속해서 함께 한다" [오피셜]

진에어 2025-2026 V리그 시상식이 13일 오후 서울 광진구 비스타워커힐서울에서 열렸다. 베스트7에 선정된 문정원이 수상 소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.13/

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[스포츠조선 이종서 기자] 한국도로공사 하이패스가 FA 문정원(34)을 잔류시키는데 성공했다.

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도로공사는 20일 '한국도로공사 하이패스 배구단이 문정원과 FA 재계약을 통해 계속해서 함께 하게 됐다'고 발표했다.

'서브퀸'으로 이름을 날리기도 했던 문정원은 올 시즌 성공적으로 리베로 변신에 성공했다. 도로공사는 지난 시즌을 마치고 '최리(최고 리베로)' 임명옥을 IBK기업은행으로 떠나보냈다.

수비 공백이 생겼고, 이 자리를 수비력이 뛰어난 문정원이 채우게 됐다.

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변신은 성공적이었다. 2023년 발리볼네이션스리그(VNL)에서 리베로로 발탁되기도 했던 문정원은 빠르게 리베로 자리에 적응했다.

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정규리그에서 리시브 1위(49.27%) 수비 1위(세트당 7.348) 디그 2위(세트당 평균 4.943)에 오르는 등 도로공사의 1위 질주를 이끌었다.

리베로로 본격적으로 전향한지 1년 차였지만, 베스트7 리베로 부문에 선정되며 기량을 제대로 인정 받았다.

사진제공=한국도로공사 배구단

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올 시즌을 마치고 세 번째 FA 자격을 얻은 문정원을 향해 복수의 구단이 러브콜을 보냈다. 다음 시즌 확실하게 전력 보강을 노리고 있는 팀에게 문정원은 매력적인 선수였다.

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도로공사도 적극적으로 협상에 나섰다. 문정원 잡기에 총력을 기울였다. 문정원의 선택은 도로공사였다. 결국 20일 계약에 성공하며 도로공사 '원클럽'을 유지하게 됐다.

문정원과의 게약을 마친 도로공사는 비시즌 전력 보강에 속도를 낼 예정이다. 페퍼저축은행과의 사인 앤드 트레이드로 박정아 영입을 앞두고 있다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com