[오피셜]'드라마틱한 현역 연장' 돌아온 표승주, 흥국생명 신인 1R 내줬다

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[스포츠조선 나유리 기자]흥국생명 배구단 핑크스파이더스가 2026-2027시즌을 앞두고 정관장 레드스파크스와 트레이드를 단행하며 베테랑 아웃사이드히터 표승주를 영입했다.

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흥국생명은 이번 트레이드를 통해 표승주와 2026-2027시즌 신인 드래프트 2라운드 지명권을 확보하고, 정관장에 1라운드 지명권을 내줬다.

표승주는 국가대표 아웃사이드히터 출신으로, 공수 양면에서 안정감을 갖춘 자원이다. 한 시즌간 공백기를 보냈으나, 꾸준한 자기 관리와 복귀 의지를 바탕으로 베테랑 자원으로서 팀 전력에 보탬이 될 것으로 기대된다.

흥국생명 요시하라 감독은 "표승주는 공격뿐만 아니라 리시브와 수비에서 안정감을 줄 수 있는 선수"라며 "오랜 경험을 바탕으로 새 시즌 팀 전력 완성도를 높이는 데 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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표승주는 "흥국생명 유니폼을 입고 다시 코트에 설 수 있게 되어 기쁘다"며 "다시 배구를 할 수 있도록 기회를 준 흥국생명에 감사드린다. 빠르게 적응해 팀에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.

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한편 흥국생명은 이번 트레이드를 통해 즉시 전력 보강을 추진하며, 2026-27시즌을 대비한 선수단 재편에 박차를 가하고 있다. 구단은 "전력의 안정성과 팀 밸런스를 동시에 강화하는 데 초점을 맞춘 영입"이라며 "다가오는 시즌 팬들께 더욱 완성도 높은 경기력을 선보일 수 있도록 준비해 나가겠다"고 밝혔다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com