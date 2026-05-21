'배구단 인수' SOOP, '팬 콘텐츠 강화'로 본격 행보…실업배구·프로배구 퓨처스 예선 전 경기 생중계

2025 한국실업배구연맹·프로배구 퓨처스 챔프전 단양대회.사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] 배구단 인수에 나선 SOOP이 비시즌 배구 콘텐츠 강화로 팬들과의 접점을 확대한다.

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SOOP은 21일 "오는 6월7일부터 16일까지 충북 단양에서 열리는 '2026 한국실업배구연맹·프로배구 퓨처스 챔프전 단양대회' 예선 전 경기를 온라인 단독 생중계한다"고 발표했다.

최근 AI페퍼스 여자 프로배구단 인수에 나선 SOOP은 "배구 콘텐츠 확대와 함께 비시즌 기간 배구 팬들을 위한 중계 콘텐츠 강화에 나선다는 계획"이라고 밝혔다.

이번 대회는 실업배구와 프로배구 선수들이 함께 참가하는 비시즌 대표 대회다.

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SOOP은 기존 준결승·결승 중심으로 이뤄졌던 중계 범위를 예선 전 경기까지 확대하며, 실업배구와 프로배구 유망주들의 경기를 보다 폭넓게 선보일 예정이다. 특히 여자부 경기에는 V리그 수준의 중계 장비와 연출 시스템이 적용된다. 다각도 카메라 구성과 현장 중심 연출을 통해 실제 경기장의 분위기와 박진감을 전달할 계획이다.

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해설진 구성에도 힘을 실었다. 신진식, 장윤희 등 배구 레전드와 SOOP에서 활동 중인 이세호 해설위원이 참여하며, 현역 선수 등 다양한 배구 관계자들도 해설에 함께할 예정이다.

선수와 지도자, 해설위원 등 다양한 시선에서 경기를 풀어내며 보다 깊이 있는 배구 콘텐츠를 선보인다는 방침이다.

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SOOP은 앞서 홍천에서 열린 배구 대회 생중계에 이어 이번 단양대회까지 연이어 중계하며 배구 콘텐츠 저변 확대에 나서고 있다. 배구 팬들이 시즌 공백기에도 경기를 함께 시청하고 소통할 수 있는 커뮤니티형 중계 환경을 강화해 나간다는 계획이다.

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SOOP 유준석 스포츠사업본부장은 "최근 배구단 인수를 확정한 이후 배구 팬들의 관심과 기대가 더욱 높아지고 있다"며 "실업배구와 프로배구가 함께 관심을 받을 수 있는 환경을 만들고, 배구 생태계 활성화에도 힘을 보태겠다"고 전했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com