우승청부사 '클러치박'이 돌아왔다…"가기 전에는 언니가 많았는데, 이제 제가 잘 도와야죠"

한국도로공사 박정아. 단양=이종서 기자

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[스포츠조선 이종서 기자] "원래 있던 사람들이 많이 있던데요."

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한국도로공사 하이패스에 '우승 청부사'가 돌아왔다. 도로공사는 지난 4월말 박정아(33·한국도로공사)의 영입을 공식 발표했다.

박정아는 2011~2012시즌 IBK기업은행에 입단해 2016~2017시즌까지 세 차례 챔피언결정전 우승을 이끌었다.

2016~2017시즌을 마치고 첫 FA를 얻은 박정아는 도로공사로 이적했다. 이적 첫 시즌에 도로공사의 정규리그 1위와 창단 첫 챔피언결정전 정상을 이끈 박정아는 챔피언결정전 MVP에 오르면서 영입 이유를 증명했다.

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2022~2023시즌에는 흥국생명을 상대로 사상 첫 리버스 스윕 우승을 이끈 박정아는 시즌을 마친 뒤 페퍼저축은행 AI페퍼스로 이적했다.

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총액 7억7500만원이라는 최고 대우를 받으며 이적한 박정아는 첫 두 해에는 안정적인 기량을 선보였다. 그러나 지난 시즌에는 9시즌 연속 400점 이상이었던 득점이 202득점에 머물렀고, 공격성공률 또한 25.67%에 그치는 등 아쉬움 속에 시즌을 마치게 됐다.

FA로 시장에 나온 박정아에게 도로공사가 손을 내밀었다. 현역 누적 득점 1위(6423득점)를 달리고 있는 경험을 높이 샀고, 부활 가능성 또한 높게 바라봤다.

V-리그 여자부 챔피언결정전 4차전 도로공사와 흥국생명의 경기가 4일 김천실내체육관에서 열렸다. 도로공사 박정아가 득점 후 환호하고 있다. 김천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.04.04/

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박정아도 다시 돌아온 도로공사에서 부활을 노리고 있다. 박정아를 본 관계자들은 "그 어느 때보다 독하게 운동하는 모습이 보이더라"고 귀띔하기도 했다. 박정아는 "웨이트나 보강 운동 이런 걸 많이 하고 있다"고 했다.

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적응은 문제없었다. '한국실업배구연맹&프로배구 퓨처스 챔프전 단양대회'에 동행한 박정아는 "프런트 직원도 그렇고 원래 있던 사람들이 많이 있어서 적응하는데 큰 어려움은 없다. 또 다들 잘 대해주셔서 잘 적응하는 것 같다"고 했다.

다만, 도로공사를 떠나기 전에는 팀에서 중간 정도의 나이였지만, 이제 고참급으로 중심을 잡아야 한다. 박정아는 "가기 전에는 언니들이 많았는데 이제 어린 친구들이 많더라"라며 "동생들이 잘할 수 있도록 도와주고, 나 역시 잘할 수 있도록 하겠다"고 했다.

도로공사는 지난해 정규리그를 1위로 마쳤지만, 챔피언결정전에서 GS칼텍스에 잡혀 우승컵을 들어올리지 못했다. 도로공사로서는 결정적인 순간 해결사 역할을 해 주던 '클러치 박' 박정아의 모습을 기대하고 있다. 박정아는 "다시 나를 필요로 해주셔서 오게 됐다. 열심히 해서 팀이 좋은 성적낼 수 있도록 하는 게 목표"라며 "지난 시즌 챔피언결정전 1차전을 직접 가서 봤는데, 다가오는 시즌에도 도로공사가 챔피언결정전에 갈 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com