신생팀 보강은 계속된다…SOOP, 전새얀-송은채 영입 "경험과 패기 조화 중요하다고 판단" [공식발표]

11일 수원체육관에서 열린 V리그 현대건설과 도로공사의 경기. 도로공사 전새얀이 득점 후 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.02.11/

송은채. 사진제공=KOVO

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[스포츠조선 이종서 기자] '신생팀' SOOP 수퍼스가 착실하게 전력 보강을 하고 있다.

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SOOP은 8일 '자유신분 선수 전새얀과 송은채를 영입했다'고 발표했다.

SOOP은 '이번 영입은 즉시 전력과 미래 자원을 함께 확보하기 위한 차원'이라며 '풍부한 V-리그 경험을 갖춘 베테랑과 성장 가능성이 높은 젊은 선수가 합류하면서 선수단 운영의 폭을 넓히게 됐다'고 밝혔다.

전새얀은 V-리그에서 오랜 기간 활약한 베테랑 공격수다. 한국도로공사에서 2019~2020시즌부터 2024~2025시즌까지 6시즌 연속 세 자릿수 득점을 기록했으며, 2021~2022시즌에는 225득점을 올리는 등 꾸준한 공격력을 선보였다. SOOP은 "이러한 경험을 바탕으로 창단 첫 시즌을 치르는 팀에 안정감을 더해줄 것으로 보인다"고 설명했다.

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2006년생 송은채는 부평여중·부개여고를 거쳐 2024~2025 신인드래프트 2라운드 1순위로 도로공사에 입단했다. 두 시즌 동안 17경기에 뛰면서 프로 무대를 경험한 젊은 자원이다.

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SOOP은 "성장 가능성과 잠재력을 갖춘 선수로, 새로운 환경에서 기량 발전을 이어갈 것으로 기대된다"고 밝혔다.

김세진 SOOP 감독은 "창단 첫 시즌에는 경험과 패기가 조화를 이루는 선수단 구성이 중요하다고 판단했다"며 "두 선수 모두 서로 다른 장점을 가진 만큼 팀 전력에 다양한 선택지를 제공해 줄 것으로 기대한다"고 말했다.

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한편, SOOP은 " 창단 첫 시즌을 앞두고 선수단 완성도를 높이기 위한 추가 영입을 지속적으로 검토하고 있다. 다양한 전력 보강을 통해 경쟁력 있는 선수단을 갖추며 시즌 준비를 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

사진제공=SOOP 수퍼스 배구단