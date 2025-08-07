스포츠조선

[공식발표] '와 롯데 무섭다' 3위 만족 없다…'ML 38승' 승부수 전격 영입, 10승 투수 결별 초강수 통할까

최종수정 2025-08-07 10:18

롯데 자이언츠 새 외국인 투수 빈스 벨라스케즈. AP연합뉴스

롯데 자이언츠 빈스 벨라스케즈. 사진제공=롯데 자이언츠

[부산=스포츠조선 김민경 기자] 롯데 자이언츠는 냉정했다. 비록 10승은 달성했지만, 최근 2개월 동안 투구 내용이 좋지 않았던 외국인 투수와 결별하며 더 위를 바라보는 승부수를 띄웠다.

롯데는 6일 부산 KIA 타이거즈전에서 7대1로 승리한 뒤 외국인 투수 터커 데이비슨에게 결별을 통보했다. 데이비슨은 이날 6이닝 1실점 호투로 자신의 프로 커리어 첫 10승을 달성한 최고로 행복한 날, 슬픈 결말과 마주해야 했다.

롯데는 데이비슨과 올해 95만 달러(약 13억원)에 계약했다. 적지 않은 투자를 했고, 어쨌든 10승 투수니 구단이 시즌 끝까지 동행한다고 해도 마냥 비난을 받을 수준은 아니었다. 6월과 7월 9경기에서 3승4패, 47⅔이닝, 50탈삼진, 평균자책점 5.66에 머무른 게 구단의 인내심을 시험한 듯하다.

구단은 10승 투수와 결별하면서 3위에 만족하지 않겠다는 의지를 보였다. 새 외국인 투수는 우완 빈스 벨라스케즈다. 올해는 클리블랜드 가이언스 마이너리그 트리플A팀에서 뛰었다.

롯데는 7일 '벨라스케즈를 연봉 33만 달러(약 4억원)에 영입했다'고 발표했다.

벨라스케즈는 데이비슨보다 메이저리그 경력은 훨씬 풍부하다. 2015년부터 2023년까지 9시즌을 뛰면서 191경기(선발 144경기), 38승51패, 763⅔이닝, 822탈삼진, 평균자책점 4.88을 기록했다.

올해는 클리블랜드에서 4월 말 빅리그로 콜업됐으나 경기에 나서지 못한 채 지명양도(DFA) 조치됐고, 웨이버 공시 뒤 클리블랜드와 마이너리그 계약을 유지하고 있었다. 올해 트리플A 성적은 18경기, 5승4패, 81⅔이닝, 95탈삼진, 평균자책점 3.86이다.


6일 부산 사직야구장에서 KIA와 롯데의 경기가 열렸다. 롯데가 7대1로 승리했다. 이날 마지막 등판을 마친 데이비슨이 동료들과 기념촬영을 하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.06/

6일 부산 사직야구장에서 KIA와 롯데의 경기가 열렸다. 롯데가 7대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 김태형 감독과 데이비슨의 모습. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.06/
롯데는 "벨라스케즈는 신장 1m90, 95kg의 우완 투수로 2010년 드래프트 2라운드 휴스턴 애스트로스에 지명된 선수이다. 최고 153km의 빠른 속구와 슬라이더, 너클 커브, 체인지업을 바탕으로 메이저리그에서 9시즌을 활약하며, 760이닝 이상을 투구한 선수이다. 특히 메이저리그144경기에 선발 등판한 경험으로 우수한 경기 운영 능력을 갖추어 중요한 경기에서 팀에 필요한 역할을 해줄 것이라 판단했다"고 밝혔다.


벨라스케즈는 "열정적인 응원을 보내주시는 롯데자이언츠 팬 분들 앞에 서는 것이 기대된다"며 "팀의 중요한 시기에 합류하는 만큼 책임감을 가지고 포스트시즌 진출을 위해 매 경기 최선을 다하겠다"고 했다.

과감한 결정은 곧 롯데의 의지를 의미한다. 롯데는 106경기에서 58승3무45패를 기록해 3위다. 1위 한화 이글스, 2위 LG 트윈스와는 현재 4경기차로 벌어져 있으나 롯데가 연승 흐름을 타고 상위권 팀들이 한번 삐끗했을 때 더 높은 순위를 바라볼 수 있는 기회가 생긴다. 4~5위권과는 5경기 이상 격차를 벌려두면서 위만 보고 달릴 수 있는 상황이 됐다.

김태형 롯데 감독은 두산 베어스 사령탑으로 지내던 지난 2015년부터 2021년까지 KBO 역사상 최초로 7년 연속 한국시리즈 진출을 이끌었던 명장이다. 2015, 2016, 2019년까지 3차례 우승을 이끌었다. 2017년 이후 가을야구 경험이 없는 롯데가 김 감독을 선택한 이유다. 김 감독은 부임 2년 만에 롯데를 상위권 팀으로 만들었고, 팀과 팬들 모두 분위기가 고조된 상황이다.

김 감독은 "앞으로 남은 경기에서 좋은 페이스를 유지해서 끝까지 가는 게 중요하다. 위쪽과 4경기차인데, 어떻게 될지 모르겠지만 감독은 승수를 쫓아서 가면 안 된다. 우리 페이스를 유지하는 게 가장 중요하다. 팀 자체에 변수가 생기지 않게 하는 게 가장 중요하다"며 시즌 마지막일수록 일희일비하지 않는 게 중요하다고 강조했다.

롯데는 포스트시즌까지 고려해 베테랑 벨라스케즈를 영입했다. 이 승부수가 통할지 관심이 쏠리는 상황이다.

한편 벨라스케즈는 오는 8일 한국으로 입국해 등판 일정을 조율할 예정이다.


6일 부산 사직야구장에서 KIA와 롯데의 경기가 열렸다. 롯데가 7대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 롯데 선수들의 모습. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.06/

부산=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

