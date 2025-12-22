"비공개 결혼식인데.." 김장훈, 미르 아내 얼굴 그대로 공개…SNS 매…

"비공개 결혼식인데.." 김장훈, 미르 아내 얼굴 그대로 공개…SNS 매너 논란
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 김장훈이 그룹 엠블랙 출신 미르의 비공개 결혼식 영상을 SNS에 공유하면서 온라인상에서 논란이 일고 있다.
김장훈은 지난 21일 자신의 인스타그램에 "은아의 동생, 철용이 결혼식에 갔다가 갑자기 현타 옴ㅋㅋ"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.
공개된 영상에는 김장훈이 미르의 결혼식에 참석한 모습과 함께, 미르가 신부와 버진로드를 함께 걷는 장면이 모자이크 없이 그대로 담겼다.
문제는 해당 결혼식이 비공개로 진행됐다는 점이다. 미르는 이날 경기도 성남의 한 장소에서 1살 연상의 비연예인 연인과 결혼식을 올렸으며, 양가 가족과 지인들만 참석한 가운데 조용히 예식을 치렀다.
친누나이자 배우인 고은아 역시 결혼식과 관련해 사진이나 영상을 일절 공유하지 않았다.
이에 일부 누리꾼들은 "비공개 결혼식인데 영상 공개가 괜찮은 건가", "가족들도 신부 얼굴은 안 올린 것 같은데 조심했어야 한다", "신부가 비연예인인데 배려가 부족해 보인다" 등의 반응을 보이며 우려를 나타냈다.
이번 논란은 앞서 지난 4월 김종민 결혼식 당시 있었던 해프닝을 떠올리게 했다.
당시 가수 인순이가 김종민의 비연예인 신부 얼굴을 모자이크 없이 SNS에 공개해 논란이 일었고, 이후 인순이는 "비공개 결혼식인 줄 미처 몰랐다"며 공개 사과한 바 있다.
narusi@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.