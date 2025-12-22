일본 망했습니다, '역대급 절망 소식' 대체불가 미나미노 십자인대 파열 …

미나미노 타쿠미는 21일(한국시각) 프랑스 오세르의 스타드 드 라베 데샹에서 열린 AJ 오세르와의 2025~2026시즌 쿠프 드 프랑스 32강 경기에서 선발로 출전했다가 부상을 당했다.
데니스 자카리아와 함께 중앙 미드필더로 선발 출장한 미나미노는 무난한 활약을 펼치고 있었다. 미나미노가 부상을 당한 건 전반 36분이었다. 평범한 볼 경합 과정에서 미나미노는 프레드리크 오페고르드와 충돌하며 왼쪽 무릎이 부적절하게 꺾이고 말았다. 미나미노는 그대로 쓰러졌다. 미나미노는 큰 부상을 직감했는지 곧바로 얼굴을 가렸다. 제대로 일어서지도 못한 미나미노는 들것을 통해 경기장 밖으로 교체됐다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
프랑스 스포르트365는 '오세르와의 32강전에서 미나미노는 왼쪽 무릎에 심각한 부상을 입어 경기 도중 이탈할 수밖에 없었고, 이는 모나코 핵심 자원 중 한 명의 장기 결장을 우려하게 만들었다. 명백히 부상을 입은 미나미노는 오랜 시간 그라운드에 누워 있다가 얼굴을 가린 채 들것에 실려 나갔고, 동료들의 걱정 어린 시선을 받았다. 그는 곧바로 마마두 쿨리발리와 교체됐다'며 당시 상황을 설명했다.
미나미노의 부상 정도가 아직 명확하게 밝혀지지 않았지만 초기 징후는 심각하다. 선수가 심각한 부상이라는 걸 직감했으며 걷지도 못했다. 세바스티앙 포코뇰리 모나코 감독은 미나미노의 부상이 심각할 수도 있다고 말했다. 그는 "미나미노는 병원에서 검사를 받고 있지만, 전방십자인대 파열일 가능성이 있다. 심각한 부상이 아니길 바라고 있지만, 초기 검사 결과는 좋지 않았다"고 밝혔다.
2026년 북중미 월드컵 개막을 6개월 앞두고, 전방 십자인대 파열 진단을 받는다면 미나미노는 월드컵 출전이 불가능하다. 아무리 빨라도 2026~2027시즌 개막할 때나 모습을 볼 수 있을 전망이다.
월드컵 우승을 외치고 있는 일본 국가대표팀은 미나미노 부상이 절대로 심각하지 않길 바랄 것이다. 미나미노는 일본에서 빼놓을 수 없는 핵심 자원이다. 2015년 일본 국가대표팀에 데뷔한 미나미노는 벌써 A매치 73경기나 소화한 베테랑이다. 이 기간 동안 26골이나 넣었을 정도로 국가대표팀에서 매번 펄펄 날았다. 최근 들어서는 모리야스 하지메 일본 감독이 경기장에서 주장 완장을 맡길 정도로 신뢰하는 자원이었다.
최근 모나코에서의 주가도 좋았다. 리버풀과 프리미어리그(EPL)에서는 실패했지만 모나코로 이적한 뒤 미나미노는 좋은 활약을 선보였다. 2시즌 연속 공격 포인트를 15개 이상 기록했을 정도로 모나코에서도 대체불가능한 자원이었다. 일본이 유럽파가 많고, 특히나 2선 자원이 풍부하지만 미나미노를 대체할 수 있는 선수는 없다.