[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

최종수정 2025-08-07 17:36

안우진. 스포츠조선DB

[스포츠조선 나유리 기자]훈련 도중 어깨 부상을 당한 안우진이 미국이 아닌, 국내에서 빠르게 수술을 마쳤다.

안우진은 7일 오후 3시 서울 세종스포츠정형외과에서 오른쪽 견봉 쇄골 관절 손상된 인대 접합 수술을 성공리에 마쳤다. 수술을 집도한 금정섭 원장은 "수술은 약 1시간 가량 소요됐고, 문제없이 잘 끝났다. 약 5~6개월간 치료와 회복에 집중한 뒤, 이후에는 단계별 기술 훈련에 돌입해도 될 것으로 보인다"며 "과거 유사 사례를 봤을 때 회복 경과도 대체로 좋은 편이다. 기존의 경기력을 충분히 회복할 수 있을 것"이라고 설명했다.

안우진은 오는 9일 퇴원한 후 당분간 안정을 취할 예정이며, 다음 달 17일 사회복무요원 소집 해제 이후 본격적인 재활 프로그램에 돌입할 계획이다.

현재 사회복무요원으로 군 복무 중인 투수 안우진은 지난 2일 고양 2군 구장에서 자체 청백전 1이닝 실전 투구를 마친 후 추가 훈련을 하는 과정에서 넘어지며 어깨 부상을 당했다. 당시 투구 및 보강 운동 과정에서는 특별한 이상이 없었으나, 청백전 종료 후 진행된 추가 훈련 중 넘어지면서 오른쪽 어깨에 부상을 입었다.


부상 이후 2일부터 5일까지 총 3곳에서 정밀 검진을 받은 결과, 오른쪽 견봉 쇄골 관절의 인대 손상이 확인됐다. 수술이 필요하다는 진단을 받은 안우진은 9월 17일 소집해제 후 올 시즌 복귀는 무산됐다. 수술 이후 재활까지 약 1년의 시간이 소요될 것으로 예상된다.

당초 안우진이 2023년 팔꿈치 내측측부 인대 재건 수술을 받았던 미국 켈란-조브 클리닉 등을 수술 병원 후보로 검토한다는 입장을 원 소속팀인 키움 히어로즈가 밝힌 바 있는데, 안우진은 국내에서 수술을 했다.

이에 대해 문의하자 키움 구단 관계자는 "미국에서 수술을 받는 것도 고려했지만, 안우진의 부상의 경우 수술까지 시간이 지체되면 지체될 수록 상태가 더 악화된다는 의료진의 소견을 받았다. 그래서 국내에서 빠르게 진행하게 됐고, 다행히 수술을 잘 마쳤다"고 설명했다.


스포츠조선DB
키움 구단의 적극적인 해명과 설명에도 부상 상황에 대한 '강압' 의혹이 쉽게 가라앉지 않고있는 상황. 안우진은 수술전 구단을 통해 "걱정해주신 많은 분들께 진심으로 감사드린다. 팀이 어려운 상황인 만큼 더욱 의욕적으로 복귀를 준비해왔고, 개인적으로 큰 기대감을 갖고 있었다. 몸 상태를 잘 끌어올려 팀에 합류해 선수단에 보탬이 되고, 팬 여러분께도 좋은 모습을 보여드리고 싶었는데 다시 불의의 부상을 입게 돼 매우 아쉽다"며 "이번 수술도 잘 받고, 재활에 최선을 다해 더 나은 모습으로 돌아오겠다"고 전했다.


이어 "제 부상과 관련해 여러 의혹이 제기되고 있는 것으로 알고 있다. 하지만 지금은 무엇보다 건강 회복에 집중해야 할 시기"라며 "부상 당시 상황에 대해서는 구단에 충분히 설명드렸다. 확인되지 않은 사실에 대해서 이야기하기보다 빠른 회복을 위한 기원과 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

