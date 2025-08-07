[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히…

|
[스포츠조선 나유리 기자]훈련 도중 어깨 부상을 당한 안우진이 미국이 아닌, 국내에서 빠르게 수술을 마쳤다.
현재 사회복무요원으로 군 복무 중인 투수 안우진은 지난 2일 고양 2군 구장에서 자체 청백전 1이닝 실전 투구를 마친 후 추가 훈련을 하는 과정에서 넘어지며 어깨 부상을 당했다. 당시 투구 및 보강 운동 과정에서는 특별한 이상이 없었으나, 청백전 종료 후 진행된 추가 훈련 중 넘어지면서 오른쪽 어깨에 부상을 입었다.
이에 대해 문의하자 키움 구단 관계자는 "미국에서 수술을 받는 것도 고려했지만, 안우진의 부상의 경우 수술까지 시간이 지체되면 지체될 수록 상태가 더 악화된다는 의료진의 소견을 받았다. 그래서 국내에서 빠르게 진행하게 됐고, 다행히 수술을 잘 마쳤다"고 설명했다.
이어 "제 부상과 관련해 여러 의혹이 제기되고 있는 것으로 알고 있다. 하지만 지금은 무엇보다 건강 회복에 집중해야 할 시기"라며 "부상 당시 상황에 대해서는 구단에 충분히 설명드렸다. 확인되지 않은 사실에 대해서 이야기하기보다 빠른 회복을 위한 기원과 응원을 부탁드린다"고 덧붙였다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com