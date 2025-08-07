스포츠조선

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

최종수정 2025-08-07 20:23

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다……
7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 5회말 무사 1루 김도영이 윤동희의 땅볼을 처리하다 몸의 불편함을 호소하며 교체되고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/

[부산=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 김도영이 부상 복귀 후 첫 안타의 기쁨도 잠시, 또 햄스트링 부상 위험에 노출됐다.

김도영은 7일 부산 롯데 자이언츠전에 3번타자 3루수로 선발 출전했다가 5회말 수비 과정에서 왼쪽 햄스트링에 통증을 느꼈다. 선수 본인이 벤치에 교체를 요청했고, 대수비 박민이 투입됐다.

KIA 관계자는 "왼쪽 햄스트링 근육 뭉침 증상이 있다. 현재 아이싱 치료 중이고, 상태를 지켜본 뒤에 병원 검진을 할 예정이다. 당장 병원 검진을 할 상황은 아니다"고 이야기했다.

KIA가 6-0으로 앞선 상황. KIA 베테랑 좌완 양현종이 4회까지 노히트를 기록할 정도로 페이스가 좋았는데, 5회말 선두타자 빅터 레이예스에게 우전 안타를 허용했다. 이어 윤동희에게 3루수 땅볼을 유도했다. 병살타 처리도 기대해볼 만했던 상황.

그런데 이때 타구를 향해 달려들던 3루수 김도영이 포구 실책을 저질렀다. 공이 글러브 밑으로 빠진 가운데 김도영은 왼쪽 허벅지 쪽에 무리가 왔는지 이내 멈춰섰다.

햄스트링은 현재 김도영에게 매우 민감한 부위다. 김도영은 올 시즌 왼쪽과 오른쪽 햄스트링을 번갈아 다쳤는데, 지난 5월 2도 손상 진단을 받은 부위는 오른쪽 햄스트링이다. 김도영은 이 부상 탓 이달 초에야 힘겹게 1군에 복귀할 수 있었다.


[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다……
7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 5회말 무사 1루 김도영이 윤동희의 땅볼을 처리하다 몸의 불편함을 호소하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다……
7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 5회말 무사 1루 김도영이 윤동희의 땅볼을 처리하다 몸의 불편함을 호소하며 교체되고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/
그런데 시즌 초에 다쳤던 왼쪽 햄스트링에 또 문제가 발생하면서 당분간 휴식을 취해야 하는 상황에 놓였다.

타석에서 활약상은 좋았다. 김도영은 1회초 2사 후 스트레이트 볼넷을 얻으면서 선취점을 발판을 마련했다. 최형우의 우중간 안타로 2사 1, 3루가 됐고, 나성범이 우전 적시타로 김도영을 불러들여 1-0으로 앞서 나갔다.


김도영은 3회초 1사 1루 2번째 타석에서 우전 안타로 복귀 3경기 만에 첫 안타를 신고했다. 이어 1사 1, 2루에서 최형우가 우전 적시타를 쳐 2-0으로 달아날 수 있었다.

김도영의 복귀를 간절히 기다렸던 KIA로선 최대 악재다. 치열한 5강 싸움을 펼치고 있는 KIA를 완전체로 만드는 마지막 카드가 바로 김도영이었다. 그런데 단 3경기 만에 다시 햄스트링을 부여잡으면서 심난한 상황에 놓였다.

김도영은 지난해 141경기, 타율 0.347(544타수 189안타), 38홈런, 40도루, 109타점을 기록하며 MVP를 차지했다. 올해도 부상 전까지 타율 0.330(100타수 33안타), 7홈런, 26타점, OPS 1.008을 기록했다.

이범호 KIA 감독은 "부상을 안 당하는 게 가장 중요하다. 우선 뛰는 것보다는 타선에 (김도영이) 들어가 있는 게 첫 번째다. 몇 경기 뛰고 나서 하체가 잘 다져지고, 그러면 또 어떤 상황이 될지 모르겠지만 최대한 안정적으로 플레이하는 게 우리한테는 좋지 않을까 생각한다. 몇 경기는 안정적으로 가는 게 맞다"며 부상 재발을 우려했는데, 너무도 빨리 부상 재발 위기가 찾아왔다.


[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다……
7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 4회초 1사 1,3루 김도영이 이민석의 스트라이크에 아쉬워하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/

부산=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박시후, '불륜 주선 의혹' 입 열었다 "사실무근, 법적 조치 준비 중" [공식입장]

2.

[공식]박시후, 불륜 주선 의혹에…"가정 파탄시켰단 내용, 허위 사실"(전문)

3.

구혜선, 이혼 5년만 대표로 새출발 "사무실 준공 마쳤어요"

4.

선우용여, 아들딸 만나러 LA行…LA공항서 급 '휠체어' 신청 "혼자 못 걸어다녀"(순풍선우용여)

5.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

2.

[공식 입장문]안우진 결국 직접 해명했다 "샤워 후 주차장에서 불려갔다? 사실 아닙니다"

3.

"하 또 미안하네" 명장도 10승 투수 결별 쉽지 않았다, 왜 결단 내렸나

4.

라이브 배팅 완벽 소화→복귀 앞당겼다…최다 안타 1위, 전격 1군 등록 "대타 출전, LG전 리드오프 예정"

5.

미안하지만 아무리 손흥민이라도 그건 불가능해요! '코리아타운' 지역구 시의원의 황당 발언 "SON, 미국의 월드컵 우승을 도와주세요!"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

2.

[공식 입장문]안우진 결국 직접 해명했다 "샤워 후 주차장에서 불려갔다? 사실 아닙니다"

3.

"하 또 미안하네" 명장도 10승 투수 결별 쉽지 않았다, 왜 결단 내렸나

4.

라이브 배팅 완벽 소화→복귀 앞당겼다…최다 안타 1위, 전격 1군 등록 "대타 출전, LG전 리드오프 예정"

5.

미안하지만 아무리 손흥민이라도 그건 불가능해요! '코리아타운' 지역구 시의원의 황당 발언 "SON, 미국의 월드컵 우승을 도와주세요!"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.