'한화-LG한테 당하고 SSG에 화풀이' 삼성 누가 위기래? 위닝시리즈로 반등 성공[인천 리뷰]

기사입력 2025-08-07 21:07


[인천=스포츠조선 나유리 기자]또다시 SSG 랜더스를 상대로 위닝시리즈를 챙겼다. 위기론을 떨쳐내고 팀 분위기 반등에 성공한 삼성 라이온즈다.

삼성은 7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 맞대결에서 6대1로 완승을 거뒀다. 이날 승리로 삼성은 주중 3연전을 2승1패 '위닝시리즈'로 장식했다. 5강권과의 격차도 다시 좁혔다.

사실 인천 원정 전까지 삼성은 5연패에 빠져있었다. 1,2위팀인 한화 이글스, LG 트윈스를 차례로 만나 그야말로 KO패를 당했다. 가뜩이나 후반기 반격을 좀처럼 못하고 있는 사이, 긴 연패는 치명적이었다. 4,5위권이던 팀 성적은 어느덧 8위까지 추락했다.


그런데 SSG를 잡고 기사회생했다. 삼성은 이번 3연전 내내 활발한 타격과 안정적인 마운드 운영을 보여줬다. 3연전 첫날인 지난 5일 경기에서는 선발 최원태가 5⅔이닝 동안 9피안타를 허용하고도 단 2점으로 상대 타선을 봉쇄했고, 뒤이어 등판한 이승민~김대우~배찬승~이승현~김재윤으로 이어지는 불펜진이 무실점 릴레이를 펼쳤다.

또 타선은 뻥뻥 터졌다. 홈런 선두 디아즈가 문승원을 상대로 결승 3점 홈런을 터뜨린데 이어, 김영웅은 2홈런 '멀티포'로 응수하면서 6대2로 승리했다.


이튿날인 6일 경기에서는 비록 4대5로 졌지만, 무기력한 완패가 아니었다. 좌완 이승현이 선발로 등판해 5⅓이닝 동안 2실점 호투를 펼쳐줬고, 디아즈는 또 2개 홈런을 추가했다. 비록 불펜이 흔들리며 6회와 7회 실점으로 역전을 허용한 것이 아쉬웠지만, 삼성은 8회초 김성윤과 디아즈의 솔로 홈런으로 SSG를 마지막까지 압박했다.

박진만 감독도 그런 분위기를 고무적으로 봤다. 박 감독은 "후반기에 들어와서 원정에서도 홈런이 나오고 있다. 긍정적인 요인이다. 우리팀 분위기상 홈런이 나와야지만 이길 수 있는 경기들이 많기 때문에"라며 높게 평가했다.


삼성은 3연전 마지막날에도 투타 완벽한 조화를 이루며 승리를 챙겼다. 일단 아리엘 후라도의 쾌투가 컸다. 후라도는 7이닝 동안 4개의 안타(1홈런)와 1볼넷만 허용하면서 4탈삼진 1실점으로 대단한 호투를 펼쳤다. 최근 SSG 타선이 전반적으로 컨디션이 나쁘지 않지만, 후라도 공략에 완전히 실패했다.


2회초 강민호와 김영웅의 연속 안타로 만든 무사 2,3루 찬스에서 김헌곤의 희생플라이 타점으로 선취점을 낸 삼성은 2사 후에 터진 박승규의 2타점 적시타로 초반부터 3-0 앞서기 시작했다.


4회초에는 만루에서 터진 구자욱의 2타점 적시타와 디아즈의 1타점 적시타로 김광현을 마운드에서 끌어내렸다. 일찍 6점의 리드를 쥔 삼성은 경기를 수월하게 풀어나갔다.

이번 시리즈 전까지, 삼성의 가장 최근 '위닝시리즈'는 지난 7월 22~24일 대구 홈에서 치렀던 SSG와의 3연전이었다. 당시 2승1패를 기록했다. 이후 연승 없이 연패만 반복했던 삼성은 인천에서 또 SSG를 상대로 반전의 시작을 만들었다. 삼성은 주말 수원으로 이동해 KT 위즈와 원정 3연전을 치른다.


인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com

