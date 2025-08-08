스포츠조선

김서현 있어도 불안, 없으면 더 불안 → 한화 3일간 '8회 이후 12점' 줬다

기사입력 2025-08-08 05:45


김서현 있어도 불안, 없으면 더 불안 → 한화 3일간 '8회 이후 12점…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 한화 양상문 코치가 마무리 김서현에게 볼을 건네고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/

김서현 있어도 불안, 없으면 더 불안 → 한화 3일간 '8회 이후 12점…
24일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 한화 한승혁이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.24/

[스포츠조선 한동훈 기자] '통곡의 벽' 한화 이글스 불펜에 균열이 발생했다.

한화는 7일 대전 한화생명이글스파크에서 열린 2025 KBO리그 KT 위즈와의 경기에서 4대5 역전패를 당했다. 6회까지 4-0으로 앞선 경기를 야금야금 따라잡히더니 9회에 사고가 났다. 4-2로 앞선 9회초 3점이나 헌납하며 무릎을 꿇었다. 마무리 김서현이 흔들린 가운데 김서현이 빠지니 더 대책이 없었다.

한화는 3연전 내내 불펜 불안을 노출했다.

5일에는 2-0으로 앞선 8회초에 대거 5점을 빼앗겼다. 2대5로 패했다.

셋업맨 한승혁이 8회초 1사 후 황재균에게 솔로 홈런을 맞았다. 장진혁에게 볼넷, 강현우에게 안타를 허용하자 한화 벤치가 움직였다. 1사 1, 3루에 마무리 김서현을 투입했다.

김서현은 이정훈에게 몸에 맞는 공을 줬다. 1사 만루에서 허경민에게 우익수 희생플라이를 내주면서 블론 세이브. 여기서 다시 안현민을 몸에 맞는 공으로 내보냈다. 2사 만루에서 강백호에게 결정적인 싹쓸이 적시타를 맞고 무너졌다.

6일은 이기긴 했지만 진땀을 가득 뺐다. 5-1로 앞선 9회초에 3점을 잃었다. 맹추격을 당한 끝에 간신히 이겼다.

이날도 김서현이 8회부터 멀티이닝을 책임졌다. 한화가 5-1로 앞선 8회초 2사 1, 2루에 김서현이 출동했다. 김서현은 장진혁을 삼진 처리해 불을 껐다.


9회초가 문제였다. 김서현은 선두 권동진을 볼넷으로 내보냈다. 스티븐슨에게 삼진을 빼앗았지만 허경민을 다시 볼넷 출루시켰다. 안현민 강백호에게 연속 적시타를 맞았다. 5-4까지 KT가 따라오자 한화는 김서현을 더 끌고가지 않았다. 9회에 마무리를 교체하는 초유의 사태가 발생했다.


김서현 있어도 불안, 없으면 더 불안 → 한화 3일간 '8회 이후 12점…
24일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 한화 박상원이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.24/

김서현 있어도 불안, 없으면 더 불안 → 한화 3일간 '8회 이후 12점…
1일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 한화 이글스의 경기. 한화 조동욱이 숨을 고르고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.01/
한승혁이 구원 등판했으나 김상수에게 또 안타를 맞았다. 1사 1, 3루에서 KT가 작전에 실패하면서 3루 주자 강백호가 횡사했으니 망정이지 한화는 다시 악몽을 꿀 뻔했다.

7일에는 김서현이 3연투에 걸렸다. 4-2로 앞선 9회초에 김서현을 쓸 수가 없었던 것으로 풀이된다. 8회부터 던진 박상원이 그대로 마운드를 지켰다. 스티븐슨이 몸에 맞는 공, 허경민이 좌전 안타로 주자를 모았다. 안현민 타석에 한화는 조동욱으로 투수를 바꿨다. 폭투가 나와 2, 3루 위기를 자초했다. 한현민이 희생플라이로 1점을 만회했다. 조동욱은 이후 강백호에게 2점 홈런을 맞았다.

이번 3연전 동안 한화는 8회 이후에만 12점 실점했다. 한화는 이 3연전 전까지 7회 리드시 47경기 무패(46승 1무)였다. 한화를 지탱하는 강력한 힘 중 하나였던 불펜이 아킬레스건으로 전락할 위기다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김병만, 친자 2명 인정…입양 딸 ‘혼외자 소송’에 “혼인 파탄 뒤 낳은 자녀”

2.

'65세' 최화정, 55사이즈 유지하는 7분 운동법..."폐가 찢어지는 것 같다" ('최화정')

3.

김숙, 담배 사랑 폭로에 당황...송은이 증언 "좀 많이 피운 게 아냐" ('옥문아들')

4.

구혜선, 이혼 5년만 대표로 새출발 "사무실 준공 마쳤어요"

5.

변우석, 김혜윤 선물에 감격 "오예!"…‘솔선커플’ 현실 케미도 설렘 폭발

스포츠 많이본뉴스
1.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

2.

[공식 입장문]안우진 결국 직접 해명했다 "샤워 후 주차장에서 불려갔다? 사실 아닙니다"

3.

"손흥민은 GOAT" 알리·에릭센까지 LAFC 이적 관심…쏘니 같은 선수 또 없습니다

4.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

5.

[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

스포츠 많이본뉴스
1.

본인은 '21년 동안' 몇 점짜리 선수라 평가했을까? 오승환 은퇴 기자회견 갖고 21년 아름다운 '마침표'[인천현장]

2.

[공식 입장문]안우진 결국 직접 해명했다 "샤워 후 주차장에서 불려갔다? 사실 아닙니다"

3.

"손흥민은 GOAT" 알리·에릭센까지 LAFC 이적 관심…쏘니 같은 선수 또 없습니다

4.

[속보]'또 햄스트링이라니' 진짜 김도영한테 왜 이러나, 벌써 3번째다…"병원 검진은 추후에"

5.

[속보]'수술 성공적' 안우진 "의혹, 확인되지 않은 사실…구단에 충분히 설명했다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.