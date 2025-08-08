2달을 쉬고 왔는데 단 3경기 만에...도루하다 그런 것도 아니고, 김도…

스포츠조선

2달을 쉬고 왔는데 단 3경기 만에...도루하다 그런 것도 아니고, 김도영 이제 뭘 어떻게 해야하나

최종수정 2025-08-08 10:49

7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 5회말 무사 1루 김도영이 윤동희의 땅볼을 처리하다 통증을 느낀 듯 얼굴이 찡그려지고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07

[스포츠조선 김용 기자] 도루하다 그런 것도 아니고, 이제 뭘 어떻게 해야하나.

이제는 화가 나지도 않을 지경일까. 그냥 '마'가 끼었다고 넘어가야 하는 일인가.

KIA 타이거즈 이범호 감독과 관계자들은 '해탈'의 경지에 다다를 듯 하다. 김도영의 햄스트링, 어떻게 꼬여도 이렇게 꼬일 수 있단 말인가.

김도영이 또 햄스트링을 부여잡았다. 다행히 전과 달리 큰 부상은 아닐 확률이 높다. 하지만 문제를 느꼈다는 자체로 문제다. 앞으로 활동 반경이 매우 좁아질 수밖에 없기 때문이다.

김도영은 7일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와의 경기에서 5회말 수비 도중 왼쪽 햄스트링에 이상을 느꼈다. 3루 땅볼 실책을 저질렀는데, 햄스트링 문제 때문이었다.

일단 근육이 확실하게 손상된 정도는 아닌 듯. KIA에 따르면 김도영은 왼쪽 햄스트링 뭉침 증상을 느꼈다고.


7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 5회말 무사 1루 김도영이 윤동희의 땅볼을 처리하다 왼쪽 허벅지 통증을 호소하며 교체되고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07
정말 일말의 이상이 느껴져도 무조건 '스톱'을 해야하는 김도영의 상황이다. 그럴 수밖에 없다. 올해만 벌써 세 번째 햄스트링 이상 신호다. 개막전에서 왼쪽을 그레이드 1로 다쳤고, 힘들게 돌아왔는데 두 번째는 오른쪽 햄스트링을 그레이드 2 단계로 더 심하게 다치고 말았다.

햄스트링은 제대로 낫지 않고 돌아오면 재발 확률이 매우 높은 부위. KIA도 급하지만 김도영이 완벽하게 회복하고 돌아올 수 있게 시간을 줬다. 하지만 이게 웬일. 두 달 넘는 시간을 보내고 돌아와 단 3경기를 뛰고서 또 휴업할 수 있는 위기에 처했다.


도루 문제도 아니다. 첫 번째 부상은 안타를 치고 전력질주를 한 후, 2루로 가려는 와중에 문제가 발생했다. 두 번째는 도루를 하다 부상이 왔다. 도루라는 게 순간적으로 폭발적인 힘을 가해 가속을 해야하다보니 허벅지 근육에 무리가 갈 수밖에 없다.


7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 4회초 1사 1,3루 김도영이 이민석의 스트라이크에 아쉬워하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/
때문에 이번 복귀를 앞두고 이 감독도, 김도영도 도루에 대해서는 극도로 조심스러운 반응을 보였다. 그런데 도루도 아니고, 심지어 전력질주도 아니고 수비를 하다 햄스트링 문제가 생겼으니 KIA 입장에서는 기가 찰 노릇. 물론 그 전 주루 플레이 도중 문제가 시작됐을 수도 있지만 야구 선수가 기본적으로 뛰고, 수비도 하고 해야하는데 이런 문제가 생기면 플레이 자체를 할 수 없다는 의미니 골치가 아파진다.

김도영에게만 이렇게 햄스트링 부상이 자주 찾아오는게 근육의 선천적 문제인지, 아니면 운동법 등에 문제가 있는 건지 구단과 선수가 정말 심도 있게 체크할 필요가 있다. 왼쪽-오른쪽-왼쪽으로 반복되는 문제도 분석해야 한다. 직전 다쳤던 곳을 신경쓰고 보호하다, 반대쪽으로 하중이 쏠릴 수 있기 때문이다. 이렇게 햄스트링에 계속 발목이 잡히면, 리그 최고의 슈퍼스타로 떠오른 김도영이라도 그 자리를 지키는게 어려워질 수밖에 없다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

