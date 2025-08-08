'충격의 3번째 햄스트링' 이범호 감독 "시즌아웃이라고 봐야...우리도,…

|
[창원=스포츠조선 김용 기자] "시즌아웃이라고 봐야 한다. 우리도, 김도영도 답답하다."
전날 롯데 자이언츠와의 부산 원정 마지막 경기에서 극적으로 1점차 신승을 따냈고, 강팀 롯데를 상대로 위닝시리즈를 거뒀지만 KIA는 웃을 수 없었다.
슈퍼스타 김도영이 복귀 3경기 만에 또 햄스트링을 부여잡았기 때문. 올해 개막전에서 왼쪽 햄스트링 부상으로 이탈했던 김도영은 우여곡절 끝 약 한 달 만에 복귀했지만, 26경기를 뛰고 도루를 하다 오른쪽 햄스트링을 또 다쳤다. 일단 근육 손상은 확실. 부종 때문에 정확한 상태를 체크하기 힘들어 2~3주 후 재검진을 통해 복귀 여부를 타진할 수 있다. 하지만 남은 기간이 많지 않아, 정규 시즌 내 복귀는 쉽지 않아 보인다.
|
이 감독은 "근육이라는 게 몸 속에서 어떻게 구성돼있고, 어떻게 돌아가는지 알 수 없다. 안에 들어가 볼 수 있다면 문제를 알겠지만, 누구도 예상하기 힘들다. 중요한 선수이기에 이번에는 정말 차근차근 복귀를 준비했다. 검진상 다 나았다, 근력 테스트 등 다 마치고 모든 준비가 됐다고 해서 올렸는데 이런 상황이 발생했다. 우리도 답답하지만, 김도영 본인도 많이 답답할 것 같다. 어린 친구인데, 심리적인 부분이나 이런 게 걱정된다"고 설명했다.
이 감독은 마지막으로 "김도영을 만났는데, 웃음기가 사라졌더라. 중요한 건 내년부터 안 아프고 정상적으로 시즌을 소화하는 것"이라고 강조했다.
김도영이 빠진 KIA는 이날 고종욱-박찬호-김선빈-최형우-나성범-위즈덤-김호령-김태군-박민 순으로 타순을 작성했다. 박민이 김도영의 3루로 투입됐다. 엔트리에서 빠진 김도영을 대신해 이창진이 콜업됐다. 이 감독은 "공격이 필요할 때는 위즈덤을 3루로 보내고 오선우를 1루에 투입할 예정이다. 수비가 필요하다고 한다면 오늘처럼 박민을 3루로 활용할 것"이라고 예고했다.
창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com