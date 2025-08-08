1차전 총력전 선언! 김경문 한화 감독 → "첫 경기 모든 힘을 다 부어…

스포츠조선

기사입력 2025-08-08 17:23


8일 잠실야구장에서 열리는 LG와 한화의 경기. 선수들 훈련을 지켜보는 한화 김경문 감독. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 승리한 한화 마무리 김서현이 하이파이브를 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 김경문 한화 이글스 감독이 LG 트윈스와의 주말 3연전 1차전 필승을 다짐했다.

한화와 LG는 8일 오후 6시 30분 잠실구장에서 2025 KBO리그 팀간 11차전 격돌한다. 10일까지 주말 3연전이다.

LG가 106경기 63승 41패 2무승부 승률 0.606으로 1위다. 한화는 103경기 60승 40패 3무승부 승률 0.600으로 2위다. LG 보다 3경기 덜 치른 상태에서 승차 1경기 차이로 바짝 추격 중이다.

현재 승률을 잘 지켜낸다면 두 팀은 올해 한국시리즈에서 격돌할 가능성이 매우 높다. 올해 상대 전적은 LG가 5승 4무 1패로 근소하게 앞서 사실상 박빙이다.

주중 3연전을 통과한 두 팀의 분위기는 사뭇 다르다.

LG는 두산을 상대로 위닝시리즈를 달성했다. 한화는 대전에서 KT를 만나 고전 끝에 1승 2패 일격을 당했다. 특히 전날 경기는 9회에 불펜이 무너지며 역전패를 당해 상처가 크다.

한화로서는 연패 방지와 분위기 반전을 위해서라도 이날 승리가 절실하다.

김경문 감독은 "모든 게임이 중요하지만 8월 들어서 우리가 좋은 경기를 하고도 끝맺음이 조금 안 좋은 내용이 있었다. 어제 경기는 어제 경기로 잊고 또 오늘 가장 잘하고 있는 LG를 만났다. 첫 경기에 모든 힘을 다 부어야 되겠지"라며 총력전을 예고했다.


8일 잠실야구장에서 열리는 LG와 한화의 경기. 타격 훈련을 하고 있는 한화 손아섭. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

한화는 손아섭(지명타자)-리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-이원석(우익수)-이재원(포수)-심우준(유격수)으로 맞선다. 한화 선발투수는 류현진.

중요한 경기이긴 해도 모든 것이 달린 경기는 아니다.

김경문 감독은 "여기서 이긴다고 1등이 확정되는게 아니지 않나. 다음 게임도 있고 또 다음 게임도 있다. 아직 41경기 남았다. 남은 경기들을 하나씩 하나씩 잘해야 된다고 생각한다"고 신중하게 말했다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

