김도영 이슈에 조금 묻힌 감 있지만...KIA-NC 트레이드생들은, 의욕…

|
[창원=스포츠조선 김용 기자] "보통 타자들은 잘 한다." "서로서로 잘 했으면."
최원준이라는 KIA의 프랜차이즈 스타가 FA 자격 획득을 앞두고 이적을 해 적잖은 충격을 안겼었다. 불펜이 필요한 KIA의 팀 사정에 트레이드가 논의되기 시작했는데, 초대형 트레이드 결말이 나왔다.
그리고 양팀이 트레이드 후 처음 맞대결을 펼친다. 일단 최원준과 이우성은 NC에서 중요한 역할을 해주며 분위기 반전에 성공했다. KIA도 한재승이 기대 이상의 활약을 펼쳐 '윈-윈 트레이드'의 기운을 뿜어내고 있다.
|
이 감독은 그러면서 "김시훈과 한재승도 잘하길래 '아이고 다행이다' 생각했다. 트레이드라는 게 서로 윈-윈을 해야한다. 김성욱을 SSG 랜더스로 보낼 때도 마찬가지 마음이었다. 서로 부족한 부분을 잘 채운 트레이드"라고 평가했다.
KIA 이범호 감독도 "다들 경기 전 인사를 왔다. NC로 간 선수들도, 우리에게 온 선수들도 다 잘 해야 한다. 서로서로 잘 하고, 각자의 팀에 잘 녹아들어 부상 없는 시즌을 만들었으면 좋겠다"고 덕담을 남겼다.
창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com