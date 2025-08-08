김서현 붕괴! 김현수 2500안타! 천성호 끝내기! → LG가 다 챙겼다…

|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스가 '미리 보는 한국시리즈' 1차전에서 승리했다.
승부는 불펜에서 갈렸다. LG가 7회부터 한화 구원투수들을 무너뜨리면서 동점 역전에 성공했다.
LG 김현수는 이날 3안타를 추가, 개인 통산 2500안타를 달성했다. KBO리그 역대 4호다.
류현진은 6이닝 무실점 호투했다. 임찬규는 7이닝 1실점으로 맞섰다. 6회까지는 류현진이 승리 요건, 임찬규가 패전 위기였다. 7회말 1-1 동점이 되면서 류현진과 임찬규 모두 승패 없이 물러났다.
5회초 한화가 선취점을 뽑았다.
선두타자 심우준이 좌중간 안타를 치고 나갔다. 심우준은 2루 도루까지 성공시켰다. '우승 청부사' 손아섭이 좌전 적시타를 폭발시켰다. 심우준이 아슬아슬하게 홈을 밟았다. 홈 승부를 틈타 손아섭은 2루까지 갔다.
무사 2루에서 리베라토 문현빈 노시환이 모두 범타에 그쳐 추가 득점에 실패했다.
0-1로 끌려가던 LG는 류현진이 교체되자마자 균형을 맞췄다.
7회말 선두타자 구본혁이 한화의 바뀐 투수 주현상을 상대로 우전 안타를 쳤다. 박해민이 보내기번트를 안전하게 대줬다. 1사 2루에서 신민재가 중견수 뜬공 아웃됐다. 문성주가 볼넷을 고르면서 희망을 살렸다.
2사 1, 2루에서 오스틴이 해결사로 나섰다. 오스틴은 3볼 1스트라이크 유리한 카운트를 선점했다. 우측에 적시타를 날려 구본혁을 불러들였다.
선두타자 구본혁이 중전 안타를 때렸다. 대주자 최원영이 들어갔다. 박해민이 이번에도 보내기번트를 확실하게 성공시켰다. 신민재가 삼진을 당했다.
2사 2루가 되자 한화도 마무리 카드를 꺼냈다. 김서현이 구원 등판했다. 문성주가 볼넷으로 나갔다.
2사 1, 2루에 김서현과 오스틴이 대결했다. 김서현은 오스틴을 유격수 땅볼로 막았다.
LG는 10회말 1사 후 김현수가 2루타를 치면서 한화를 궁지로 몰았다. 김현수는 이 안타로 KBO 역대 4호 2500안타 고지를 점령했다. 손용준이 대주자로 들어갔다.
오지환의 2루타와 박동원의 볼넷 이후 천성호가 끝내기 안타를 쳤다. 오지환의 2루타 때 손용준이 주루플레이 실수를 범했지만 천성호가 이를 지웠다.
