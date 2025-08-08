스포츠조선

김서현 잡은 '이적생', 타격 직전 무슨 일이 → 2500안타 대타자의 '꿀팁' 있었다

기사입력 2025-08-09 06:05


8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 10회말 1사 만루 LG 천성호가 끝내기 안타를 날렸다. 동료들과 함께 환호하는 천성호. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 천성호가 '대어'를 잡았다. 한화 이글스 마무리투수 김서현을 쓰러뜨리는 끝내기 안타를 폭발했다. 그 타석에 들어가기 직전, 그는 김현수에게 조언을 구했다.

천성호는 8일 잠실에서 열린 2025 KBO리그 한화 이글스전 연장 10회초 대수비로 출전했다. 그에게 1-1로 맞선 10회말 1사 만루 찬스가 왔다. 천성호는 초구를 때려 굿바이 중전 적시타를 폭발했다.

천성호는 올해 트레이드를 통해 KT에서 LG로 이적했따. 새 팀에서 첫 끝내기 안타다.

천성호는 "팀을 옮기고 나서는 출장에 연연하기보다 기회가 주어지면 내가 할 역할만 하자고 항상 생각해오고 있었다. 우리 팀 주전 선수들이 너무 잘하고 있기 때문에 주전 선수들이 아프거나 내가 필요할때 역할을 잘 할수있도록 준비하고 있었다. 오늘은 결과가 나온것 같아서 좋다"고 기뻐했다.

마지막 순간에 대해서는 "항상 준비하면서 이런 끝내기 상황이 오면 내가 끝내야겠다는 상상만 해왔다. 오늘 중요한 경기에서 좋은 기회를 성과로 만들어 낼수 있어서 기뻤다. 타석에 들어서기 전에는 코치님께서 초구에 직구 들어오면 쳐보라고 하셨다. 초구가 직구로 들어왔고, 좋은 코스로 빠져서 그대로 칠 수 있었던 것 같다"고 돌아봤다.

천성호에 앞서 김현수가 2루타를 치면서 찬스를 만들었다. 김현수는 이 안타로 통산 2500안타 고지를 밟았다. KBO리그 역대 4호다. 김현수는 대주자와 교체되면서 천성호에게 김서현을 어떻게 공략할 것인지 힌트를 줬다.


김현수는 "체인지업이 좋고 직구는 제구가 좋으니까 조금 높게 보고 치라고 했다. 그렇게 치면 될 것 같다고 이야기를 해줬다"고 설명했다.

LG는 천성호의 한 방 덕분에 귀중한 승리를 얻었다. LG는 한화를 2경기 차이로 따돌리며 1위를 사수했다.


천성호는 "오늘 너무나도 더운 날씨에 팬분들이 너무 큰 응원을 보내주셔서 선수들 모두 힘을 낼 수 있었다. 남은 경기 좋은 경기력 유지해서 꼭 우승할 수 있도록 최선을 다하겠다. 많이 찾아주신 팬분들 감사드린다"고 고개를 숙였다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

