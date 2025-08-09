|
|
[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] 10회 1사 2루. 오지환이 2루타를 날릴 때까지만 해도 끝내기 안타 같았다. 하지만, 2루주자 손용준이 3루에 멈췄다.
LG 트윈스는 8일 잠실구장에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 1위-2위 맞대결에서 10회 연장 승부 끝에 2대1로 승리를 거뒀다. 연장 10회말 1사 만루에서 대타 천성호가 한화 마무리 김서현을 상대로 끝내기 안타를 날렸다. LG와 한화의 1, 2위 승차는 2경기로 벌어졌다.
양 팀 선발 류현진, 임찬규가 명품 투수전을 펼쳤다.
한화 선발 류현진은 6이닝 무실점으로 호투를 펼쳤다. LG 선발 임찬규도 7이닝 동안 1실점으로 한화 타선을 막았다. LG는 7회말 류현진이 내려간 후 1-1 동점을 만들었다.
LG는 7회말 선두타자 구본혁이 한화의 바뀐 투수 주현상을 상대로 우전 안타를 치고 찬스를 만들었다. 1사 2루에서 신민재 중견수 뜬볼. 문성주 볼넷으로 2사 1, 2루에서 오스틴이 승부를 원점으로 돌리는 1타점 적시타를 날렸다.
양 팀은 이후 9회까지 승부를 가리지 못하고 연장에 들어갔다.
LG는 10회말 1사 후 김현수가 2루타를 날리며 또다시 찬스를 만들었다. 김현수는 이 안타로 KBO리그 통산 역대 4호 2500안타 대기록을 달성했다. LG는 김현수 대신 대주자 손용준을 기용했다.
|
|
|
1사 2루에서 오지환이 펜스까지 날아가는 2루타를 날렸으나 2루 대주자 손용준이 3루에 멈추는 본헤드 주루플레이 실수를 저질렀다. 하지만, 이후 박동원 고의사구 볼넷, 1사 만루에서 대타 천성호가 불안한 기운을 없애는 끝내기 안타를 날리며 승부를 결정지었다.
|
|
|
끝내기안타를 날린 천성호는 동료들과 함께 승리의 기쁨을 나눴다. 하지만, 함께 기뻐할 수 없는 선수가 있었다. 결승 득점을 올린 손용준은 동료들과 함께할 수 없었다. 천성호는 동료들 사이 손용준을 가리키며 다가가 포옹을 나누며 위로를 건넸다.
10회말 아찔했던 주루플레이로 흐름이 끊길수도 있었던 LG는 천성호의 끝내기 안타로 모두가 행복한 해피앤딩을 맞았다.
|
|
|