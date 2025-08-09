스포츠조선

'끝내기안타' 천성호는 따뜻하게 손용준 안아줬다. 황당 주루플레이 펼쳤지만 그 마음 모두가 알기에...[잠실현장]

기사입력 2025-08-09 11:22


8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 10회말 1사 만루 LG 천성호가 끝내기 안타를 날렸다. 손용준과 함께 기뻐하는 천성호. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 10회말 1사 만루 LG 천성호가 끝내기 안타를 날렸다. 손용준과 함께 기뻐하는 천성호. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/



[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] 10회 1사 2루. 오지환이 2루타를 날릴 때까지만 해도 끝내기 안타 같았다. 하지만, 2루주자 손용준이 3루에 멈췄다.

LG가 10회 연장 승부 끝에 한화에 2대 1 짜릿한 역전승을 거뒀다.

LG 트윈스는 8일 잠실구장에서 열린 KBO리그 한화 이글스와 1위-2위 맞대결에서 10회 연장 승부 끝에 2대1로 승리를 거뒀다. 연장 10회말 1사 만루에서 대타 천성호가 한화 마무리 김서현을 상대로 끝내기 안타를 날렸다. LG와 한화의 1, 2위 승차는 2경기로 벌어졌다.

양 팀 선발 류현진, 임찬규가 명품 투수전을 펼쳤다.

한화 선발 류현진은 6이닝 무실점으로 호투를 펼쳤다. LG 선발 임찬규도 7이닝 동안 1실점으로 한화 타선을 막았다. LG는 7회말 류현진이 내려간 후 1-1 동점을 만들었다.

5회초 한화가 선취점을 냈다. 선두타자 심우준이 안타 치고 2루 도루를 성공시켰다. 다음 타자 손아섭이 좌전 적시타를 날리며 한화 유니폼을 입고 첫 안타와 첫 타점을 신고했다.

LG는 7회말 선두타자 구본혁이 한화의 바뀐 투수 주현상을 상대로 우전 안타를 치고 찬스를 만들었다. 1사 2루에서 신민재 중견수 뜬볼. 문성주 볼넷으로 2사 1, 2루에서 오스틴이 승부를 원점으로 돌리는 1타점 적시타를 날렸다.

양 팀은 이후 9회까지 승부를 가리지 못하고 연장에 들어갔다.

LG는 10회말 1사 후 김현수가 2루타를 날리며 또다시 찬스를 만들었다. 김현수는 이 안타로 KBO리그 통산 역대 4호 2500안타 대기록을 달성했다. LG는 김현수 대신 대주자 손용준을 기용했다.


8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 10회말 1사 2루. 끝내기 2루타인 줄 알았으나 2루주자 손용준이 득점하지 못하자 허탈해하고 있는 오지환. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

10회말 1사 2루. 끝내기 2루타인 줄 알았으나 2루주자 손용준이 득점하지 못하자 허탈해하고 있는 오지환.

10회말 1사 2루. 오지환의 2루타 때 주루플레이 실수로 득점하지 못한 손용준.


1사 2루에서 오지환이 펜스까지 날아가는 2루타를 날렸으나 2루 대주자 손용준이 3루에 멈추는 본헤드 주루플레이 실수를 저질렀다. 하지만, 이후 박동원 고의사구 볼넷, 1사 만루에서 대타 천성호가 불안한 기운을 없애는 끝내기 안타를 날리며 승부를 결정지었다.


한화 김서현을 상대로 끝내기 안타를 날린 LG 천성호.

동료들과 함께 기쁨을 나누는 천성호.

10회말 1사 만루 LG 천성호의 짜릿한 끝내기 안타.


끝내기안타를 날린 천성호는 동료들과 함께 승리의 기쁨을 나눴다. 하지만, 함께 기뻐할 수 없는 선수가 있었다. 결승 득점을 올린 손용준은 동료들과 함께할 수 없었다. 천성호는 동료들 사이 손용준을 가리키며 다가가 포옹을 나누며 위로를 건넸다.

10회말 아찔했던 주루플레이로 흐름이 끊길수도 있었던 LG는 천성호의 끝내기 안타로 모두가 행복한 해피앤딩을 맞았다.


동료들과 함께 기쁨을 나누고 있는 천성호.

손용준 안아주고 있는 천성호.

프로통산 2500안타를 날린 김현수가 끝내기 안타를 날린 천성호를 축하해주고 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장윤정 딸, 겨우 8살에 비혼 선언 "꼭 결혼해야 돼?"...父 도경완 "망했다" ('도장티비')

2.

'하시3' 서민재, 임신 갈등 속 "아기야 미안해…다음 생에 꼭 만나자"

3.

싸이, 반도체 후계자로 보스턴대 다녔지만..“父 그늘 벗어나려 가수 선택”

4.

장신영, 요식업 진출 선언..母의 일침 “음식 가격 만원? 연기나 해”

5.

샤이니 민호, '서울대 훈남' 형과 붕어빵 투샷...박나래도 인정 "사슴 눈망울 닮아" ('나혼산')

스포츠 많이본뉴스
1.

'손-케듀오' 우정은 영원히! 케인의 진심 '손흥민은 내가 만난 최고의 사람, 미국에서도 성공할 것!'

2.

"오 마이 캡틴!" '라커룸 대충돌' 싸우며 정들었던 SON-요리스, 1년만의 재회에 '물개박수+뜨거운 포옹'

3.

강인이 곁 괜히 떠났나…'어느덧 27살' 음바페의 눈물, 9년 연속 발롱도르 무관 '사실상 확정'

4.

후배 상습 폭행-갑질로 퇴출 1지명 우완, 멕시코리그 세이브 1위[민창기의 일본야구]

5.

[오피셜]토트넘에 한국 선수 없다! 양민혁, 챔피언십 포츠머스 임대..."YANG 플레이 지켜본 특권 누렸어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손-케듀오' 우정은 영원히! 케인의 진심 '손흥민은 내가 만난 최고의 사람, 미국에서도 성공할 것!'

2.

"오 마이 캡틴!" '라커룸 대충돌' 싸우며 정들었던 SON-요리스, 1년만의 재회에 '물개박수+뜨거운 포옹'

3.

강인이 곁 괜히 떠났나…'어느덧 27살' 음바페의 눈물, 9년 연속 발롱도르 무관 '사실상 확정'

4.

후배 상습 폭행-갑질로 퇴출 1지명 우완, 멕시코리그 세이브 1위[민창기의 일본야구]

5.

[오피셜]토트넘에 한국 선수 없다! 양민혁, 챔피언십 포츠머스 임대..."YANG 플레이 지켜본 특권 누렸어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.