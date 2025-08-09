스포츠조선

'지친 필승조에 156km 강속구 신인이 활력소 될까' 명장이 허락했다. "우주를 좀 더 좋은 자리에"[잠실 코멘트]

기사입력 2025-08-10 00:40


'지친 필승조에 156km 강속구 신인이 활력소 될까' 명장이 허락했다.…
8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 투구하는 한화 정우주. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

'지친 필승조에 156km 강속구 신인이 활력소 될까' 명장이 허락했다.…
8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 9회말 무실점으로 마치고 서로를 격려하는 한화 김서현, 정우주. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

'지친 필승조에 156km 강속구 신인이 활력소 될까' 명장이 허락했다.…
8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 9회말 무실점으로 마치고 하이파이브를 나누고 있는 한화 김서현, 정우주. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"좀 더 좋은 자리에 내도 되겠다는 생각이 들었다."

이제 필승조로 간다. 강속구 유망주 정우주가 김경문 감독의 인정을 받았다. 그리고 이제 힘든 필승조에 힘을 보태기로 했다.

전주고를 졸업하고 1라운드 2순위로 한화에 온 정우주는 키움의 1순위 정현우와 같은 계약금 5억원을 받아 1순위 같은 2순위로 큰 기대속에 입단했다. 올시즌 35경기에 등판해 2승 3홀드 평균자책점 4.05를 기록중이다. 6월 11일에서 7월 7일까지 27일간 2군에서 가다듬고 올라오기도 했다. 이후엔 6경기서 승패를 기록하진 않았지만 평균자책점 2.00의 안정적인 모습을 보여주고 있다.

1,2위 대결로 관심이 집중된 8일 잠실 LG 트윈스전에서도 동점 상황에서 좋은 모습을 보였다.

정우주는 8일 잠실에서 열린 LG와의 원정경기서 1-1 동점인 8회말 등판해 1이닝을 무실점으로 막았다. 8회말 2사 후 우타자인 박동원 타석에 마운드에 올라온 정우주는 박동원을 3구 삼진으로 잡아냈다. 초구 153㎞의 직구를 몸쪽으로 꽂아 스트라이크를 잡은 뒤 2구째는 134㎞의 낮게 떨어지는 슬라이더로 헛스윙을 유도했다. 그리고 3구째 154㎞의 바깥쪽 직구로 루킹 삼진.


'지친 필승조에 156km 강속구 신인이 활력소 될까' 명장이 허락했다.…
23일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 한화 정우주가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.23/

'지친 필승조에 156km 강속구 신인이 활력소 될까' 명장이 허락했다.…
20일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화-KT전. 9회말 정우주가 투구하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.20/

'지친 필승조에 156km 강속구 신인이 활력소 될까' 명장이 허락했다.…
23일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 한화 정우주가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.23/
9회말에도 오른 정우주는 선두 구본혁에게 중전안타를 맞고 박해민에게 희생번트를 허용해 1사 2루의 위기에 몰렸다. 득점권 타율이 무려 4할3푼4리(76타수 33안타)나 되는 신민재를 상대한 정우주는 풀카운트까지 가는 접전 끝에 138㎞의 높은 슬라이더로 헛스윙 삼진을 잡아낸 뒤 마운드를 마무리 김서현에게 넘겨줬다. 김서현이 문성주를 볼넷으로 내보냈지만 오스틴을 유격수앞 땅볼로 잡아내고 9회를 마쳤다.

부담이 큰 상황에서도 침착하게 자신의 공을 뿌리면서 상승세인 LG 타선을 상대했다는 점은 믿음을 주기에 충분했다.

한화 김경문 감독 역시 정우주를 긍정적으로 평가했다. 김 감독은 정우주에 대한 질문에 "지금 좋은데 그동안 경기 내용이 타이트 해서 못냈었다"면서 "현재 우리 투수들이 100경기 이상 오면서 지친 것이 많이 보인다. 그래서 지금 (정)우주를 좀 더 좋은 자리에 내도 되겠다는 생각이 들었다"라고 말했다.


한화는 이번주 3패가 모두 불펜의 역전패다. 선발이 잘 던져서 리드를 했지만 이제껏 경기를 지켜왔던 필승조에서 어려움을 겪고 있는 것. 여전히 힘있는 공을 뿌리고 있는 정우주도 필승조에 포함시켜 기존의 필승조의 체력 부담을 줄여주는 효과를 노릴 수 있을 것으로 보인다.

정우주는 그러나 9일 LG전에 1-8로 뒤진 7회말 1사 2,3루의 위기에 등판해 8회말까지 1⅔이닝 동안 2안타 무4사구 4탈삼진 무실점을 기록했다.

이날 선발 엄상백이 2회에 내려가면서 조둥욱과 김종수가 던지며 이후엔 필승조 투수들이 던져야 하는 상황이 됐고, 정우주가 남은 이닝을 막게 된 것.

여기서 또한번 정우주가 뛰어난 위기 탈출 능력을 보여주면서 확실한 필승조로서의 능력을 각인시켰다.

1사 2,3루에서 오스틴과 문보경을 연속 삼진으로 잡아내 위기에서 탈출한 정우주는 8회말엔 천성호와 최원영에게 연속 안타를 맞아 무사 1,2루의 위기에 몰렸지만 박동원을 삼진, 구본혁을 우익수 플라이, 최승민을 삼진으로 처리해 결국 무실점으로 끝냈다.


잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

21세 신인 男배우, 톱스타 공개 저격..“성형 후 젊은 배역 차지”

2.

'강남 80평家' 백지영, 라이브 중 재산공개..."집 한 채+차 두대"

3.

한강 ‘괴물’ 정체..전문가 “수달 두 마리가 물속서 장난치는 것”

4.

'8년전 사별' 송선미, 세상 떠난 남편 옷 간직 "내가 입어도 예뻐"

5.

'김지민♥' 김준호, 임신준비 한다더니..."좋은 기운 받았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 LA 이적, 과르디올라가 진짜 기뻐할 거야!" SON 미국 선배가 밝힌 파격 주장..."토트넘은 빈자리 겨우 채워야 할 수도"

2.

"집에 온 것 같다" LA서 만난 '토트넘 전 현직 캡틴' 손흥민-요리스의 진한 포옹...5년 전 사건에 "내가 실수했다"

3.

요리스만이 아니었네? LAFC 이적한 '호동생' 손흥민의 깜짝 고백 "메시 때문에 미국행 결심했어"

4.

비자도 나왔고, 몸상태도 좋고! 'LAFC 이적' 손흥민, 10일 MLS 데뷔전 '유력'...시카고 원정 동행

5.

2년차 어린 선수가 뭘 잘못했나...17연패 고문 도대체 누구를 위한, 뭘 위한 선택인가

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 LA 이적, 과르디올라가 진짜 기뻐할 거야!" SON 미국 선배가 밝힌 파격 주장..."토트넘은 빈자리 겨우 채워야 할 수도"

2.

"집에 온 것 같다" LA서 만난 '토트넘 전 현직 캡틴' 손흥민-요리스의 진한 포옹...5년 전 사건에 "내가 실수했다"

3.

요리스만이 아니었네? LAFC 이적한 '호동생' 손흥민의 깜짝 고백 "메시 때문에 미국행 결심했어"

4.

비자도 나왔고, 몸상태도 좋고! 'LAFC 이적' 손흥민, 10일 MLS 데뷔전 '유력'...시카고 원정 동행

5.

2년차 어린 선수가 뭘 잘못했나...17연패 고문 도대체 누구를 위한, 뭘 위한 선택인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.