엄상백 1이닝 나비효과? 정우주는 왜 3연투를 했을까 → 패전처리 40구.. 이러면 오늘 못 나올텐데

기사입력 2025-08-10 07:12


8일 잠실야구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 투구하는 한화 정우주. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.08/

9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 2회초 한화 선발 엄상백이 아웃카운트를 1개도 잡지 못한 채 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

[스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 정우주(19)는 왜 지는 경기에 3연투를 했을까? 하필 '필승조'로 승급한 날 패전처리로 나와 궁금증을 키웠다.

정우주는 9일 잠실에서 열린 2025 KBO리그 LG 트윈스전에 구원 등판, 1⅔이닝 무실점 호투했다. 정우주는 1-8로 이미 승부가 기운 7회말 1사 2, 3루에 출격했다. 추가 실점을 막고 경기 마무리까지 지었다. 한화는 1대8로 졌다.

선발투수 엄상백이 1이닝 6실점 붕괴했다. 너무 빨리 교체되면서 불펜 소모가 커졌다. 2회부터 조동욱이 1⅓이닝 38구, 김종수가 4이닝 70구, 정우주가 1⅔이닝 40구를 던졌다.

이 경기 전 김경문 한화 감독은 정우주에 대해 '필승조 승급'을 암시했다. 김경문 감독은 "지금 좋은데 그동안 경기 내용이 타이트해서 못 냈었다"면서 "현재 우리 투수들이 100경기 이상 오면서 지친 것이 많이 보인다. 그래서 지금 (정)우주를 좀 더 좋은 자리에 내도 되겠다는 생각이 들었다"라고 말했다.

올해 신인인 정우주는 주로 편안한 상황에 기회를 받았다. 앞으로는 승부처에 기용하겠다는 뜻이다. 정우주는 36경기에서 35이닝 2승 3홀드 평균자책점 3.86을 기록했다.

실제로 정우주는 최근 한화 불펜에서 가장 구위가 강력해 보인다. 지난 10차례 등판에서 실점한 경기가 2회 뿐이다.


20일 수원 KT위즈파크에서 열린 한화-KT전. 9회말 정우주가 투구하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.20/

23일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 한화 정우주가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.23/
그러나 3연패에 빠진 한화는 10일 경기에서 정우주를 쉬게 할 가능성이 매우 높다. 정우주는 7일부터 3경기 연속해서 등판했다. 7일 투구수가 3개 밖에 되지 않지만 그렇다고 10일 경기까지 나오면 4연투가 된다.

또한 9일 경기 투구수가 40개다. 애초에 10일 경기에는 정우주에게 휴식을 주려고 계획했다고 추측 가능하다. 11일 월요일까지 정우주는 최소 2일 휴식을 확보하는 셈이다.


한화는 어차피 10일 필승조를 총동원해야 한다. 계산이 서는 투수 문동주가 선발로 나간다. 문동주가 5이닝만 끌어줘도 주현상 박상원 김범수 한승혁 김서현이 전부 스탠바이다.

따라서 정우주는 필승조 투입 전 마지막 테스트를 봤다고 볼 수 있다. 2, 3루 위기에서 LG 중심타자 오스틴 문보경을 모두 삼진 처리했다. 아웃카운트 5개 중 4개를 삼진으로 잡았다. 승리조 최종 오디션에서 합격을 받은 것으로 풀이된다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



