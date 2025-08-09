10G 타율 0.114 삼진만 14개...위즈덤 바라보는 이범호 감독의 …

|
[창원=스포츠조선 김용 기자] "옆에서 아무리 '괜찮다, 힘내라'고 해도..."
왜 이렇게 경기력이 떨어지는지 추측해볼 수 있는 부분은 있다. 상대 유인구에 승부 초반부터 방망이가 나가며 카운트 싸움에서 몰리고, 머릿속 생각이 많아지다보니 타석에서 이러지도, 저러지도 못하는 '멘붕'의 상황까지 치달은 걸로 보인다. 최근 경기를 보면 그냥 부진한 게 아니라, 방망이에 공을 맞히는 자체가 어렵다.
이 감독은 "타석에 들어갈 때마다 '안타가 안 나오면 어떻게 하나' 걱정을 하는 것 같다. 옆에서 아무리 '괜찮다, 힘내라'고 해도 결국 본인이 홈런도 치고 안타도 치고 해야 심리적으로 좋아질 수 있다. 결국 해결책은 타석에서 좋은 결과가 나와야 한다는 것"이라고 강조했다.
해결책도 살짝 제시했다. NC 외국인 타자 데이비슨에게서 힌트를 얻을 수 있다. 이 감독은 "데이비슨은 눈에 보이면 일단 치는 스타일이다. 그러면 투수가 압박을 받는다. 반대로 위즈덤은 기다렸다 자신이 원하는 공을 골라 치는 유형이다. 그러니 카운트 싸움에서 불리해지는 면이 있다"고 분석했다. 결국은 적극성이 중요하다는 의미다.
창원=김용 기자 awesome@sportschosun.com