"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY

|
|
[고척=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 신인투수 최민석(19)이 휴식 차원에서 1군 말소됐다.
최민석은 9일 고척 키움전에 선발 등판, 5이닝 3실점을 기록했다. 최민석은 12경기(선발 10회) 56⅔이닝 3승 2패 평균자책점 2.86을 기록했다.
조성환 감독대행은 "딱 10번(선발) 던졌더라. 그동안 열심히 달려왔다. 지난주에 화요일 일요일 두 번 던지기도 했다. 조금 지쳐 보였다. 로테이션에서 한 차례 빼주는 게 좋겠다고 판단했다. 열심히 일한 당신 조금 쉬어라"고 설명했다.
|
|
|
최민석은 두산이 애지중지 키워서 잠재력을 만개시켜야 할 특급 자원이다. 긴 호흡으로 육성하는 방향성이 중요하다. 조성환 대행은 "손민한 선배를 언급한 것은 지금 당장 비교가 된다는 게 아니다. 투구 스타일이나 경기 운영 면에서 손민한 선배가 연상된다는 이야기였다. 이런 느낌으로 더욱 성장을 해준다면 우리 팀에 정말 소중한 자원이라는 생각에 대해서는 변함이 없다"고 밝혔다.
대체 선발은 제환유로 결정됐다. 조성환 대행은 "우리 팀에서 결정구로 커브를 던질 수 있는 투수 중 제일 상위 랭크다. 카운트 싸움만 잘하면 결정구를 살리는 경이 운영이 될 것"이라고 전망했다.
잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com