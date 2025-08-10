스포츠조선

"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY

기사입력 2025-08-10 13:08


"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY
21일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 1회초 투구를 마친 두산 최민석이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.05.21/

"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY
23일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 두산 최민석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.23/

[고척=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 신인투수 최민석(19)이 휴식 차원에서 1군 말소됐다.

두산은 10일 고척 스카이돔에서 열리는 2025 KBO리그 키움 히어로즈전에 앞서 최민석을 1군 엔트리에서 제외했다. 포수 자원 박민준을 등록했다.

최민석은 데뷔 첫 해부터 신인이 맞나 싶을 정도로 노련한 투구를 펼쳤다. 정교한 제구력을 바탕으로 타자를 맞혀 잡는 투구에 능했다. 조성환 두산 감독대행이 "손민한 선배님이 떠오른다"고 극찬했을 정도다.

최민석은 9일 고척 키움전에 선발 등판, 5이닝 3실점을 기록했다. 최민석은 12경기(선발 10회) 56⅔이닝 3승 2패 평균자책점 2.86을 기록했다.

조성환 감독대행은 "딱 10번(선발) 던졌더라. 그동안 열심히 달려왔다. 지난주에 화요일 일요일 두 번 던지기도 했다. 조금 지쳐 보였다. 로테이션에서 한 차례 빼주는 게 좋겠다고 판단했다. 열심히 일한 당신 조금 쉬어라"고 설명했다.

최민석이 선발로 등판한 10경기만 보면 54이닝 평균자책점 2.67이다. 5회 이전에 교체된 적이 데뷔전 딱 한 차례(5월 21일 SSG전 4이닝 3실점 2자책) 뿐이다. 올해 고등학교를 졸업하고 약 3개월 동안 로테이션을 꾸준히 돌았으니 체력 안배가 필요하다.


"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY
18일 대구 라이온즈파크에서 열린 두산-삼성전. 5회말 2사 최민석이 김영웅에게 볼넷을 내준 후 아쉬워하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.18/

"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY
18일 대구 라이온즈파크에서 열린 두산-삼성전. 5회말 2사 1루 이재현을 유격수 땅볼로 처리한 최민석이 기뻐하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.18/

"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY
4일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 두산 최민석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.04/
조성환 감독대행은 "최민석이 그동안 선두 타자를 잘 잡았다. 내보내더라도 땅볼 유도해서 병살타도 많이 잡았다. 어제(9일)는 그런데 선두 타자 승부가 힘들었다. 수비 도움도 조금 부족했다. 본인 구속도 2~3km 덜 나왔다. 여러 가지가 겹쳤다. 그래서 잘 쉬고 다음 등판 준비하면 본인의 공을 더 잘 던질 수 있을 것"이라고 기대했다.

최민석은 두산이 애지중지 키워서 잠재력을 만개시켜야 할 특급 자원이다. 긴 호흡으로 육성하는 방향성이 중요하다. 조성환 대행은 "손민한 선배를 언급한 것은 지금 당장 비교가 된다는 게 아니다. 투구 스타일이나 경기 운영 면에서 손민한 선배가 연상된다는 이야기였다. 이런 느낌으로 더욱 성장을 해준다면 우리 팀에 정말 소중한 자원이라는 생각에 대해서는 변함이 없다"고 밝혔다.


대체 선발은 제환유로 결정됐다. 조성환 대행은 "우리 팀에서 결정구로 커브를 던질 수 있는 투수 중 제일 상위 랭크다. 카운트 싸움만 잘하면 결정구를 살리는 경이 운영이 될 것"이라고 전망했다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 정애리, 실족사 생 마감..오늘(10일) 11주기

2.

부활 김태원, 모델급 흑인 사위 공개..“외국인 중 제일 잘생겨"(조선의 사랑꾼)

3.

김수찬, 대기업 사모님 초청 행사 비화 "페이도 두 배" ('가보자GO')

4.

허경환, 167cm 단신 콤플렉스→사지 연장술 받는다 "177cm까지 커지고 싶어"('미우새')

5.

은지원, 재혼에 청첩장 없다..김원희 "첫번째 결혼식도 못 갔는데" 서운

스포츠 많이본뉴스
1.

"라커룸서 날 죽일 것" 손흥민도 의식! 동료와의 '충격적 몸싸움'…'LAFC 주장' SON과의 호흡에 들뜬 감정 표출

2.

'대기록 눈앞인데…' 폰세에 첫 패배 선물? "증명하러왔다" 벨라스케즈 위한 롯데의 초광속 일처리, 한화를 놀라게 했다 [부산포커스]

3.

'OPS 1.503' 韓 최고 타자 잃을 위기, 절망적 시즌 아웃…KIA만의 손해가 아니다

4.

'대스타' 손흥민 미친 침투! 페널티킥 유도→성공적인 MLS 데뷔전…39분 소화, LAFC 2대2 무승부

5.

이제는 'KIA 최원준' 아닌 'NC 최원준'이다...뭐가 달라졌을까, 대반전이 숨어있다는데... [창원 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"라커룸서 날 죽일 것" 손흥민도 의식! 동료와의 '충격적 몸싸움'…'LAFC 주장' SON과의 호흡에 들뜬 감정 표출

2.

'대기록 눈앞인데…' 폰세에 첫 패배 선물? "증명하러왔다" 벨라스케즈 위한 롯데의 초광속 일처리, 한화를 놀라게 했다 [부산포커스]

3.

'OPS 1.503' 韓 최고 타자 잃을 위기, 절망적 시즌 아웃…KIA만의 손해가 아니다

4.

'대스타' 손흥민 미친 침투! 페널티킥 유도→성공적인 MLS 데뷔전…39분 소화, LAFC 2대2 무승부

5.

이제는 'KIA 최원준' 아닌 'NC 최원준'이다...뭐가 달라졌을까, 대반전이 숨어있다는데... [창원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.