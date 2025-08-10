스포츠조선

'백업 출신' 인간승리 1500경기-2000루타 금자탑 → "오늘이 가장 의미 있다. 전 소속팀 두산 SK가 없었다면.."

기사입력 2025-08-10 17:21


'백업 출신' 인간승리 1500경기-2000루타 금자탑 → "오늘이 가장…
10일 고척스카이돔에서 열린 키움과 두산의 경기. 8회 키움 최주환에게 동점 솔로홈런 허용한 두산 박치국. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.10/

'백업 출신' 인간승리 1500경기-2000루타 금자탑 → "오늘이 가장…
10일 고척스카이돔에서 열린 키움과 두산의 경기. 8회 동점 솔로홈런을 날린 키움 최주환. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.10/

[고척=스포츠조선 한동훈 기자] 키움 히어로즈 최주환이 통산 1500경기 출전과 2000루타 대기록을 하루에 세웠다.

최주환은 10일 고척 스카이돔에서 열린 2025 KBO리그 두산 베어스전 4번타자 겸 1루수로 선발 출전했다. 최주환은 2-3으로 뒤진 8회말 귀중한 동점 솔로 홈런(시즌 9호)을 터뜨렸다. 최주환은 4타수 3안타 활약하며 팀의 4대3 역전승에 힘을 보탰다.

경기 후 최주환은 "사실 2000루타는 오늘 달성할 거라고 예상하지 못했다. 홈런으로 기록을 만들게 돼서 더 기쁘다"고 소감을 전했다.

꾸준함을 상징하는 1500경기가 의미가 깊다. KBO 역대 71호다.

최주환은 "무엇보다 출장 기록이 개인적으로 큰 의미가 있다. 산술적으로 보면 100경기를 15년 동안 뛰어야 달성할 수 있는 수치다. 나는 백업 생활을 오래 했기 때문에 쉽지 않은 기록이었다. 그래서 1500경기가 지금까지 치른 어떤 경기보다 값어치 있는 기록이라 생각한다. 아직 진행형인 만큼 2000경기, 그 이후로도 계속 이어가고 싶다"고 소망했다.

최근 타격감에 물이 올랐다.


'백업 출신' 인간승리 1500경기-2000루타 금자탑 → "오늘이 가장…
10일 고척스카이돔에서 열린 키움과 두산의 경기. 4회 1사 만루. 김건희 외야플라이 타구 때 2루에서 3루까지 진루하고 있는 키움 최주환. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.10/

'백업 출신' 인간승리 1500경기-2000루타 금자탑 → "오늘이 가장…
10일 고척스카이돔에서 열린 키움과 두산의 경기. 4회 안타를 날리고 있는 키움 최주환. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.10/
최주환은 "김태완 타격코치와 소통하며 기본에 충실한 타격을 되돌아보고 있다. 후반기 들어 조금씩 결과가 좋아지고 있는 것도 그 덕분이다. 홈런을 친 타석에선 어제 삼진을 당했던 경험을 떠올리며 '공을 쉽게 보지 말자'고 스스로 주문을 걸었다. 그 집중이 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 설명했다.

야구 인생 중 가장 뜻깊은 날이었다.


최주환은 "1500경기 중 오늘이 가장 의미 있는 날인 것 같다. 한 경기에서 1500경기 출장과 2000루타를 동시에 달성했기 때문이다. 전 소속팀인 두산, SSG가 이 없었다면 이 자리까지 올 수 없었을 것이다. 오랜 시간 함께했던 팀과 현재 팀 모두에게 감사하다. 지금은 키움 소속으로 최선을 다하겠다"고 다짐했다.


고척=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서효림, 수해로 차량 전손 '분통'…"보험사가 침수차 처리 안해주려고→사람 목숨 달린 일"

2.

빽가, 신지♥문원 언급에 자리 또 이탈 "화장실 갔다올게요" 유쾌(꼰대희)

3.

"골빈거 인증하는 거지"…이미주, 최고급SUV 공개後 악플에도 '쿨' "너무 재밌다"

4.

조정석, '거미 남편' 소개에 발끈 "아내 얘기만..실례 아니냐"

5.

김태희, 유창한 영어로 ‘버터플라이’ 소개..“즐거움 선사할 것”

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데-SSG 경기 앞둔 사직야구장에 계속 되는 비, 경기 열릴 수 있을까?[부산 현장]

2.

"확실한 PK였다, 골 곧 나올 것" 첫 경기부터 '파울' 상대와 거친 신경전 손흥민, '강렬한 인상' 美도 극찬…역사적인 MLS 만점 데뷔

3.

英 단독! 맨유, PSG의 돈나룸마와 이적 협상 진행…"아모림 감독, 열렬한 팬"

4.

'이러다 FA먹튀 낙인찍히는 거 아냐?' 탬파베이 김하성 타율 2할마저 붕괴, 전혀 어썸하지 않다

5.

"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데-SSG 경기 앞둔 사직야구장에 계속 되는 비, 경기 열릴 수 있을까?[부산 현장]

2.

"확실한 PK였다, 골 곧 나올 것" 첫 경기부터 '파울' 상대와 거친 신경전 손흥민, '강렬한 인상' 美도 극찬…역사적인 MLS 만점 데뷔

3.

英 단독! 맨유, PSG의 돈나룸마와 이적 협상 진행…"아모림 감독, 열렬한 팬"

4.

'이러다 FA먹튀 낙인찍히는 거 아냐?' 탬파베이 김하성 타율 2할마저 붕괴, 전혀 어썸하지 않다

5.

"손민한 선배님 연상된다" 고졸 슈퍼루키, 납득 되는 2군행 WHY

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.