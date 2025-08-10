'백업 출신' 인간승리 1500경기-2000루타 금자탑 → "오늘이 가장…

|
[고척=스포츠조선 한동훈 기자] 키움 히어로즈 최주환이 통산 1500경기 출전과 2000루타 대기록을 하루에 세웠다.
꾸준함을 상징하는 1500경기가 의미가 깊다. KBO 역대 71호다.
최주환은 "무엇보다 출장 기록이 개인적으로 큰 의미가 있다. 산술적으로 보면 100경기를 15년 동안 뛰어야 달성할 수 있는 수치다. 나는 백업 생활을 오래 했기 때문에 쉽지 않은 기록이었다. 그래서 1500경기가 지금까지 치른 어떤 경기보다 값어치 있는 기록이라 생각한다. 아직 진행형인 만큼 2000경기, 그 이후로도 계속 이어가고 싶다"고 소망했다.
야구 인생 중 가장 뜻깊은 날이었다.
최주환은 "1500경기 중 오늘이 가장 의미 있는 날인 것 같다. 한 경기에서 1500경기 출장과 2000루타를 동시에 달성했기 때문이다. 전 소속팀인 두산, SSG가 이 없었다면 이 자리까지 올 수 없었을 것이다. 오랜 시간 함께했던 팀과 현재 팀 모두에게 감사하다. 지금은 키움 소속으로 최선을 다하겠다"고 다짐했다.
고척=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com