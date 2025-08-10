'문책성 교체' 누군 좋아서 하나.. 파울플라이도 대충 뛰면 '트레이드 …

|
|
[고척=스포츠조선 한동훈 기자] "메시지를 줘야 하는 그런 장면들이 좀 안 나왔으면 좋겠다."
조성환 감독대행은 10일 고척 키움전에 앞서 "계속해서 지금 좌익수한테만 메시지를 주고 있는 것 같은데 김민석의 경우는 그 전 장면 때문이었다. 좌익수 쪽으로 파울 타구가 하나 왔다. 처음부터 뭔가 전력으로 오는 느낌이 아니었다"고 설명했다.
김민석은 3회말 수비 도중 교체됐다. 조성환 대행이 짚은 플레이는 2회말로 추측된다. 키움 어준서의 타구가 좌익수 방면 파울지역에 떨어졌다. 좌익수 김민석 보다 유격수 이유찬이 훨씬 많은 거리를 달려와 타구에 접근했다. 이후 3회말 키움 송성문의 타구가 높이 떴는데 김민석이 낙구 지점을 놓쳤다.
김민석은 조성환 대행이 전폭적으로 기회를 주는 유망주다. 지난해 트레이드를 통해 영입했다. 2023 신인드래프트 1라운드 전체 3번에 뽑혔다. 데뷔 시즌 102안타를 때렸을 정도로 타격 잠재력이 어마어마하다. 조성환 대행은
감독이 이렇게 아끼는 선수라도 본분을 다해야 한다는 것이 조성환 대행의 지론이다.
조성환 대행은 "프로는 어떤 플레이든 전력으로 임해야 한다. 그런 메시지를 주고 싶었다. 더 적극적으로 해줬으면 한다. 본인이 전력이라고 해도 보는 사람이 전력인지 아닌지 느끼는 게 더 객관성이 있다고 생각한다"고 강조했다.
조성환 대행은 그래도 김민석을 응원했다. 10일 경기에 김민석은 다시 좌익수로 선발 출전했다. 조성환 대행은 "더 이상 메시지를 좀 안 줬으면 한다. 그런 장면들이 안 나왔으면 좋겠다"고 당부했다.
고척=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com