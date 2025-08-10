스포츠조선

'문책성 교체' 누군 좋아서 하나.. 파울플라이도 대충 뛰면 '트레이드 유망주'도 가차없다 → "메시지 좀 안 주고 싶다"

기사입력 2025-08-11 06:00


7일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. 1루수로 출전한 두산 김민석. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.7/

7일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. 6회초 무사 1, 2루 김민석이 내야 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.7/

[고척=스포츠조선 한동훈 기자] "메시지를 줘야 하는 그런 장면들이 좀 안 나왔으면 좋겠다."

조성환 두산 베어스 감독이 답답함을 토로했다. 프로 답지 않은 플레이가 나오면 감독으로서 보고만 있을 수는 없다. '문책성'으로 선수를 빼면 사령탑도 마음이 좋지 않다.

최근 두산 외야에서 엉성한 장면이 반복됐다. 지난 6일 좌익수 김대한이 평범한 땅볼 타구를 흘린 뒤 김인태와 교체됐다. 9일에는 좌익수 김민석이 뜬공 타구를 잃어버려 2루타로 이어졌다. 이후 추재현으로 좌익수가 바뀌었다.

조성환 감독대행은 10일 고척 키움전에 앞서 "계속해서 지금 좌익수한테만 메시지를 주고 있는 것 같은데 김민석의 경우는 그 전 장면 때문이었다. 좌익수 쪽으로 파울 타구가 하나 왔다. 처음부터 뭔가 전력으로 오는 느낌이 아니었다"고 설명했다.

김민석은 3회말 수비 도중 교체됐다. 조성환 대행이 짚은 플레이는 2회말로 추측된다. 키움 어준서의 타구가 좌익수 방면 파울지역에 떨어졌다. 좌익수 김민석 보다 유격수 이유찬이 훨씬 많은 거리를 달려와 타구에 접근했다. 이후 3회말 키움 송성문의 타구가 높이 떴는데 김민석이 낙구 지점을 놓쳤다.

조성환 대행은 "파울 플라이에서 조금 찜찜함을 느끼고 있었는데 그 다음에 공교롭게도 그런 타구가 나왔다. 눈에 안 보였으니까 실수라고 이야기하긴 그렇지만 어쨌든 그런 장면이 나왔다"고 지적했다.

김민석은 조성환 대행이 전폭적으로 기회를 주는 유망주다. 지난해 트레이드를 통해 영입했다. 2023 신인드래프트 1라운드 전체 3번에 뽑혔다. 데뷔 시즌 102안타를 때렸을 정도로 타격 잠재력이 어마어마하다. 조성환 대행은
6일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 8회초 2사 1루 두산 김민석이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.06/

6일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 8회초 2사 1루 두산 김민석이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.06/
김민석에게 최대한 많은 타석을 제공하려고 좌익수는 물론 1루수에도 자리를 만들어서 경기에 내보냈다.

감독이 이렇게 아끼는 선수라도 본분을 다해야 한다는 것이 조성환 대행의 지론이다.


조성환 대행은 "프로는 어떤 플레이든 전력으로 임해야 한다. 그런 메시지를 주고 싶었다. 더 적극적으로 해줬으면 한다. 본인이 전력이라고 해도 보는 사람이 전력인지 아닌지 느끼는 게 더 객관성이 있다고 생각한다"고 강조했다.

조성환 대행은 그래도 김민석을 응원했다. 10일 경기에 김민석은 다시 좌익수로 선발 출전했다. 조성환 대행은 "더 이상 메시지를 좀 안 줬으면 한다. 그런 장면들이 안 나왔으면 좋겠다"고 당부했다.


고척=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

