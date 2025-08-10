스포츠조선

오늘은 '승'트릭 입니다!…"다음 경기부터는 제한 없습니다"

기사입력 2025-08-11 00:05


오늘은 '승'트릭 입니다!…"다음 경기부터는 제한 없습니다"
패트릭. 사진제공=KT 위즈

[수원=스포츠조선 이종서 기자] KT 위즈의 패트릭 머피(30)가 KBO리그 첫 승을 챙겼다.

패트릭은 10일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 홈 경기에서 5이닝 7안타 2볼넷 3탈삼진 1실점을 기록했다.

윌리엄 쿠에바스의 대체 외국인선수로 KT 유니폼을 입은 패트릭은 지난달 18일 한화전에 데뷔를 했지만, 첫 승 신고없이 4경기 1패 평균자책점 1.13을 기록했다.

이날 패트릭은 매이닝 출루가 나오는 등 어려움을 겪었지만, 최소 실점으로 막아내면서 승리 발판을 놓았다.

1회초 출발을 불안했다. 선두타자 김성윤에게 볼넷을 내줬고, 이어 함수호를 삼진으로 돌려세웠다. 그러나 구자욱의 볼넷으로 1사 1,2루. 르윈 디아즈를 좌익수 직선타로 잡아냈지만, 김영웅에게 적시타를 허용하며 첫 실점을 했다. 강민호의 내야 안타로 만루 위기까지 몰렸지만, 이재현을 투수 땅볼로 직접 처리하면서 이닝을 마쳤다.

2회초에도 출루가 있었지만, 실점으로는 이어지지는 않았다. 1사 후 양도근의 안타와 김성윤의 땅볼로 2사 2루가 됐다. 그러나 함수호를 상대로 1B2S에서 낮게 떨어지는 커브로 헛스윙을 유도해 이닝을 마쳤다.

3회초 2사에서 김영웅에게 안타를 맞았지만, 실점을 하지 않았던 패트릭은 4회초 수비 실책과 안타로 2사 1,2가 됐지만, 실점없이 이닝을 마쳤다.

5회초 선두타자 구자욱에게 안타를 맞은 패트릭은 디아즈를 유격수 뜬공으로 잡아냈지만, 김영웅의 2루타로 2사 1사 2,3루 실점 위기를 맞았다. 그러나 강민호를 삼진으로 잡은 뒤 이재현을 중견수 뜬공으로 처리하면서 실점을 하지 않았다.


패트릭이 5이닝을 소화하는 동안 KT 타선은 6점을 지원했다.

패트릭은 6회말 마운드를 우규민에게 넘겨주면서 이날 임무를 마쳤다. KT는 9대2로 승리했고, 패트릭은 시즌 첫 승을 챙길 수 있었다.


오늘은 '승'트릭 입니다!…"다음 경기부터는 제한 없습니다"
KT 패트릭 머피. 사진제공=KT 위즈
경기를 마친 뒤 패트릭은 "첫 승을 해서 기쁘게 생각하고 있다. 삼성과의 시리즈가 정말 중요하다고 생각을 했는데 그 상대로 1승을 거둘 수 있어서 행복하다"고 소감을 전했다.

이날 패트릭의 투구수는 89개. 6회에도 올라올 수 있었지만, 5일 한화전에 등판하고 4일 휴식 후 등판이었던 만큼, 무리하지 않았다. 또한 아직 '빌드업' 단계이기도 했다. 패트릭은 "경기 전에 계획한 게 이 정도 투구수였다. 스마트하게 계획이 있다. 다음 경기부터는 투구수 제한이 없으니 최대한 많이 던지려고 한다"고 말했다.

KT는 지난 7월17일부터 2025 Y워터페스티벌을 진행했다. 물대포를 쏘는 등 이색적인 응원 풍경. 패트릭은 "매경기 놀랍다는 생각이다. 너무 신기하고 재밌다"고 미소를 지었다.

KT는 이날 승리로 5위로 올라섰다. 패트릭은 "후반기가 팀에 엄청 중요한 순간이다. 끝까지 건강을 잘 유지하는 게 목표"라고 각오를 밝혔다.
수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


오늘은 '승'트릭 입니다!…"다음 경기부터는 제한 없습니다"
사진제공=KT 위즈

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가, 신지♥문원 언급에 자리 또 이탈 "화장실 갔다올게요" 유쾌(꼰대희)

2.

서효림, 수해로 차량 전손 '분통'…"보험사가 침수차 처리 안해주려고→사람 목숨 달린 일"

3.

조정석, '거미 남편' 소개에 발끈 "아내 얘기만..실례 아니냐"

4.

진태현, "닮고싶다"는 팬에 돌직구 "난 연예인일 뿐, 존경도 닮지도 마라"

5.

김태희, 유창한 영어로 ‘버터플라이’ 소개..“즐거움 선사할 것”

스포츠 많이본뉴스
1.

"라커룸서 날 죽일 것" 손흥민도 의식! 동료와의 '충격적 몸싸움'…'LAFC 주장' SON과의 호흡에 들뜬 감정 표출

2.

"그러게 있을 때 잘하지!" '번개 스피드'에 토트넘 새삼 大충격, 美 MLS "손흥민 시대 시작됐다" 급흥분…33살이 맞긴 맞아 '깜놀'

3.

[포토] 전소미, 타자 혼 빼놓는 시구

4.

'대스타' 손흥민 미친 침투! 페널티킥 유도→성공적인 MLS 데뷔전…39분 소화, LAFC 2대2 무승부

5.

"Electric Shock!" 이것이 바로 '쏘니 효과', 손흥민 MLS 데뷔…30분 뛰고도 PK 유도 '릴레이 극찬'

스포츠 많이본뉴스
1.

"라커룸서 날 죽일 것" 손흥민도 의식! 동료와의 '충격적 몸싸움'…'LAFC 주장' SON과의 호흡에 들뜬 감정 표출

2.

"그러게 있을 때 잘하지!" '번개 스피드'에 토트넘 새삼 大충격, 美 MLS "손흥민 시대 시작됐다" 급흥분…33살이 맞긴 맞아 '깜놀'

3.

[포토] 전소미, 타자 혼 빼놓는 시구

4.

'대스타' 손흥민 미친 침투! 페널티킥 유도→성공적인 MLS 데뷔전…39분 소화, LAFC 2대2 무승부

5.

"Electric Shock!" 이것이 바로 '쏘니 효과', 손흥민 MLS 데뷔…30분 뛰고도 PK 유도 '릴레이 극찬'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.