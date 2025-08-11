'조성환 체제' 30경기. 두산에 도대체 무슨 일이 → 한화와 1.5경기…

스포츠조선

'조성환 체제' 30경기. 두산에 도대체 무슨 일이 → 한화와 1.5경기차 4등이다

7일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. 두산 조성환 감독대행이 그라운드를 응시하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.7/

23일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 두산 조성환 감독대행이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.23/

6일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 8회초 2사 1루 두산 김민석의 역전 투런포가 터지자 조성환 감독대행이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.06/

[스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 전반기와 완전히 다른 팀이 됐다.

두산은 후반기 들어 한화 LG KIA 등 강팀들을 차례로 만나 상당히 까다로운 경기를 펼쳤다. 9위팀이 맞나 싶을 정도로 투타 양면에서 탄탄해졌다. 이는 역시 단지 느낌 뿐만이 아니었다. 숫자로도 잘 나타났다.

두산은 '조성환 감독대행 체제' 최근 30경기 15승 13패 2무승부로 4위다. 같은 기간 SSG가 15승 13패 1무승부로 승차 없이 3위이다. 2위 한화가 16승 11패 2무승부, 승차 1.5경기다. LG가 21승 10패로 치고 나갔다.

지금 두산은 무늬만 9등이다. 콜어빈-잭로그-곽빈-최승용-최민석 선발 로테이션 그 누가 걸려도 쉽지 않다. 양의지가 이끄는 타선은 이유찬 오명진 박준순 등 신진급 야수들이 성장하며 훨씬 매서워졌다. 30경기 두산은 팀 평균자책점 3.20으로 1위, 팀OPS(출루율+장타율) 0.762로 3위다.

조성환 대행은 시행착오를 단 1개월로 끝냈다. 조성환 대행은 먼저 센터라인을 안정시켰다. 이를 바탕으로 내야 교통정리가 초고속으로 진행됐다. 철저하게 실력과 간절함 위주로 선수를 기용했다. 자연스럽게 경쟁 구도가 형성되면서 생존자들이 속속 자리를 차지했다. 불펜진은 승부 보다 관리를 택했다. 전반기에 일부 선수들 의존도가 컸다. 선발 최원준을 중간으로 돌려 과부하를 해소했다. 1인 1이닝, 3연투 지양, 확실한 역할 분담 등 원칙을 세웠다.

이렇게 짧은 기간 내에 팀이 활력을 찾은 이유는 크게 두 가지다.


25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 1사 1,2루 조성환 감독대행이 마운드를 찾아 마무리 김택연을 격려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/
두산에 오랜 기간 몸 담았던 조성환 대행이 야수들의 특성을 속속들이 꿰차고 있었다. 누구를 어느 포지션에서 어떻게 기회를 줘야 장점을 극대화할 수 있는지 계산이 금방 됐다. 이유찬은 유격수, 오명진은 2루수라 보고 포지션을 흔들지 않았다. 둘이 공수에서 모두 살아나면서 자연스럽게 3루에 박준순 임종성 퍼즐이 맞춰졌다. 2루에서 밀린 강승호가 1루 자원으로 이동했다. 외야수 김민석의 타석을 늘리기 위해 1루수로도 기용하면서 선후배 가릴 것 없는 경쟁이 시작됐다.

조성환 대행의 대쪽 같은 카리스마도 크게 한 몫 했다. 조성환 대행은 현역 시절 롯데에서 이대호 손아섭 홍성흔 등 슈퍼스타들 사이에서 '캡틴'을 수행했던 리더다. 그는 붙박이 1루수였던 양석환을 가차 없이 2군으로 내려보냈다. 불펜행을 받아들인 최원준은 올 시즌이 끝나면 FA 자격을 얻는다. 눈을 질끈 감고 최원준을 로테이션에서 뺐다. 고졸신인 최민석에게 5선발을 내어주며 미래를 봤다.


2022년 강인권 전 NC 감독과 박진만 삼성 감독도 감독대행으로 시작했다. 표류하던 팀을 잘 수습해 정식 감독으로 승격했다. 조성환 감독대행 역시 좋은 지도력을 보여주고 있다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

