손아섭 재치였나, 박동원 본헤드였나...이 1점이 한화-LG 우승 경쟁 …

|
[스포츠조선 김용 기자] 손아섭의 재치였나, 박동원의 본헤드 플레이였나.
결정적 장면은 7회초. 한화가 3-2로 앞서는 1사 3루 찬스. 문현빈의 1루 땅볼 때 손아섭이 홈을 파고들었다. 주자는 뛸 수밖에 없는 상황이었지만, 약간은 무리한 쇄도. LG 수비 연계도 좋았다. 1루수 천성호의 송구가 포수 박동원에게 정확히 배달됐다.
너무 여유가 있어서였을까. 박동원은 공을 잡고 손아섭이 홈에 미끄러져 들어오기를 기다리고 있었다. 미트를 낀 손은 움직이지 않고, 손아섭의 손이 오다 터치가 되기를 기다리는 듯 했다.
|
왜 이런 상황이 발생했을까. 일단 박동원의 본헤드 플레이라고 봐야할 것 같다. 너무 확실한 아웃 타이밍인 나머지, 상대 주자가 일찌감치 포기할 거라 지레짐작을 했을 확률이 높아 보인다. 기본을 지키는 플레이라면, 상대가 올 때까지 기다리는게 아니라 먼저 움직여 팔이든 상체든 태그를 하는게 맞았다.
|
왜 그런 플레이를 한 건지는 박동원 본인의 얘기를 들어보기 전에는 100% 정확한 이유를 알 수 없을 듯. 확실한 건 어떤 이유에서든 안일한 플레이였다는 지적에 특별히 할 말이 없어보인다는 점이다.
상위권 경쟁은 0.5경기 승차로도 순위가 갈릴 수 있다. 이 1점이 향후 어떤 '나비 효과'를 일으키게 될까.
김용 기자 awesome@sportschosun.com