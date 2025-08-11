스포츠조선

"오타니가 거기서 삼진을 당하리라고는", 노골적 실망 드러낸 로버츠...9회 만루서 어떤 타격을 했길래

기사입력 2025-08-11 19:55


LA 다저스 오타니 쇼헤이가 11일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 토론토 블루제이스전에서 4-5로 뒤진 9회말 1사 만루서 헛스윙 삼진을 당하고 있다. AP연합뉴스

오타니가 1회말 우월 솔로홈런을 터뜨린 뒤 타구를 바라보고 있다. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 데이브 로버츠 감독으로부터 처음으로 타격에 관해 지적을 받았다. "실망스럽다"라는 표현을 썼다.

다저스는 11일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 토론토 블루제이스와의 홈 3연전 마지막 경기에서 4대5로 역전패를 당했다. 9회말 만루 찬스에서 오타니가 헛스윙 삼진을 당한 것을 놓고 로버츠 감독이 이례적으로 강하게 질책했다.

4-5로 한 점차로 뒤진 9회 다저스는 선두 앤디 파헤스와 맥스 먼시가 토론토 마무리 제프 호프만으로부터 연속 볼넷을 골라 무사 1,2루 찬스를 잡았다. 이어 알렉스 프리랜드가 3루쪽으로 침착하게 번트를 성공해 1사 2,3루. 9번타자 알렉스 콜이 스트레이트 볼넷을 얻어 1사 만루로 찬스가 이어졌다.

이때 토론토 벤치는 호프만을 내리고 왼손 메이스 플루허티를 마운드에 올렸다. 플루허티는 전날까지 평균자책점 5.23을 올린 루키 불펜투수. 오타니와는 이번 3연전서 두 번째로 만나는 투수다. 앞서 오타니는 전날 5-1로 앞선 8회말 2사후 플루허티에 헛스윙 삼진을 당했던 터라 신중하게 접근할 수밖에 없었다.

오타니는 풀카운트까지 끌고 갔다. 플루허티는 철저한 코너워크를 하면서도 물러서지 않았다. 오타니는 7구째 가운데 낮은 스트라이크존으로 떨어지는 82.8마일 스위퍼와 8구째 몸쪽 스트라이크존을 파고든 81.7마일 스위퍼를 잇달아 파울로 걷어냈다.

그리고 9구째 플루허티가 또다시 스위퍼를 가운데 낮은 코스로 던졌다. 낮게 떨어지는 순간 오타니의 방망이가 허공을 갈랐다. 스위퍼를 연속 3개를 던질 줄은 오타니도 예상하지 못한 듯했다. 스트라이크존으로 날아들다 떨어지는 공에 밸런스를 잃고 스윙을 했으니 말이다.


오타니가 9회말 1사 만루서 토론토 좌완 메이슨 플루허티에 삼진을 당한 뒤 돌아서고 있다. AFP연합뉴스

사진=MLB.com 게임데이
경기 후 데이브 로버츠 감독은 실망감을 노골적으로 드러냈다.

그는 "오늘 경기는 져서는 안된다고 생각하기 때문에 정말 실망스럽다. 우리는 상대를 여러 번 위험에 빠트렸는데도 이기지 못했으니 정말 실망이다(so frustrating)"고 했다. 그리고 오타니의 마지막 타석을 언급했다.


로버츠 감독은 "설마 오타니가 삼진을 당하리라고는 생각지 않았다. 우리는 그 지점에서 한 점은 뽑아냈어야 했다. 낮게 빠지는 공에 방망이가 쫓아나가는 것은 일어나서는 안되는 일"이라며 "그 스윙은 전적으로 오타니의 결정이었지만, 좋은 야구가 아니었다(Not a good baseball play)"고 지적했다.

로버츠 감독은 지난해 오타니가 다저스로 온 이후로 인터뷰 때마다 칭찬으로 일관했다. 요지는 자기 관리가 철저하고 약점이 발견되면 스스로 찾아 수정하는 것이 철저히 프로답다는 것. 투수 복귀를 위한 재활 과정에서도 오타니를 전적으로 믿고 모든 지원을 아끼지 않았다.

그런데 이날 9회말 1사 만루 타석에서 외야 플라이 하나를 못 치고 어이없이 삼진으로 돌아섰으니, 실망이 이만저만이 아니었을 터.

오타니는 앞서 1회말 토론토 좌완 선발 에릭 라우어를 상대로 볼카운트 1B2S에서 4구째 한복판으로 날아든 86.7마일 커터를 그대로 끌어당겨 우측 펜스를 훌쩍 넘어가는 시즌 41호 홈런을 터뜨렸다. 전날 5회말 중월 솔로포를 터뜨린데 이어 이틀 연속 아치를 그리며 NL 홈런 공동 선두로 다시 올라섰다.


오타니가 1회말 토론토 선발 에릭 라우어를 상대로 우월 솔로포를 날리고 있다. AFP연합뉴스

오타니가 6회말 중전안타를 치고 나간 뒤 2루 도루에 성공하고 있다. Imagn Images연합뉴스
이어 오타니는 2회말 1사 2루서 고의4구로 나갔고, 3-1로 앞선 4회에는 우완 루이스 벌랜드의 100.3마일 몸쪽 직구를 놓쳐 루킹 삼진으로 물러났다.

3-2로 앞선 6회 1사후 4번째 타석에서는 안타를 추가했다. 우완 세란토니 도밍게스의 6구째 97.2마일 몸쪽 직구를 받아쳐 중견수 앞에 떨어지는 안타로 연결했다. 그런데 곧바로 2루 도루에 성공한 오타니는 계속된 2사 후 상대투수가 브랜든 리틀로 바뀐 가운데 프리먼 타석에서 1루주자 윌 스미스와 더블 스틸을 시도하다 3루에서 태그아웃돼 그대로 이닝이 종료됐다.

이에 대해 현지 중계진은 "그런 도박을 시도를 하다니 믿을 수 없다"고 지적했다. 다저스가 흐름을 빼앗긴 순간이었다.

이날 다저스 타선은 10안타와 13볼넷을 얻고도 올시즌 팀 최다인 16개의 잔루를 기록했다. 스코어링 포지션에서 10타수 1안타를 쳤고, 마지막 두 이닝, 8,9회에는 연속 만루 기회를 잡고도 한 점을 뽑는데 그쳤다. 선발타자 9명 전원이 1번 이상의 출루를 했음에도 패했다.

NL 서부지구 선두 다저스는 지난 7월 1일 이후 33경기에서 15승18패로 고전을 면치 못하고 있다. 반면 2위 샌디에이고는 21승13패로 급상승세를 이어갔다. 같은 기간 NL에서 밀워키 브루어스(26승7패) 다음으로 좋은 성적을 거뒀다. 7월 초 7.5게임차였던 샌디에이고와의 격차가 2게임으로 줄었다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

