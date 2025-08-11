"이정후 중견수 그만해야" 22년차 SF 베테랑 기자가 신랄한 비판, 대…

|
[스포츠조선 나유리 기자]22년째 샌프란시스코 자이언츠를 담당하는 베테랑 기자의 신랄한 비판. 대체 무엇 때문일까.
밥 멜빈 샌프란시스코 감독의 이야기도 한 몫했다. 멜빈 감독도 이날 경기 후 취재진과의 인터뷰에서 쓴소리를 했다. 그는 "(벌랜더의 대기록 외에)나머지는 끔찍했다. 여기 4만명의 관중들이 왔는데, 안타깝게도 올해 내내 그랬던 것처럼 실망스러운 경기였다"고 이야기 했다.
물론 이정후와 외야수들만의 문제는 아니다. 기대에 못미치는 투수들과 투타 엇박자가 지금 샌프란시스코의 총체적 난국이다. 현재 승률 5할을 기록 중인 샌프란시스코는 와일드카드 경쟁 순위권에서도 밀려나있다. 다만, 20년 넘게 샌프란시스코를 취재해 온 베테랑 기자의 작심이 담긴 기사는 곧 오랫동안 지켜보면서 느끼는 어떤 결단을 촉구하는 방법이기도 하다.
그리고 기사의 마지막은 버스터 포지 야구 운영 부문 사장을 향했다. 그는 "쉬운 답은 없다. 이 문제를 해결하는 것은 포지에게 달려있다"고 언급했다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com