10년 만에 50홈런 타자 탄생하나? 사령탑은 확신했다 "충분하다"

[스포츠조선 이종서 기자] 50홈런 거포가 다시 한 번 KBO리그에 모습을 보일 수 있을까.
단순 계산으로 하면 49.8개의 홈런 페이스. 반올림을 하면 50홈런이라는 수치가 나온다.
KBO리그에서 마지막 50홈런 타자는 2015년 박병호(당시 넥센, 현 삼성)다. 당시 박병호는 KBO리그 최초로 2년 연속 50홈런(2014~2015)을 때려내며 괴력을 뽐내고 있었다.
박진만 삼성 감독은 50홈런 전망을 밝게 바라봤다. 박 감독은 디아즈의 50홈런 이야기에 "충분하다"고 답했다.
박 감독은 "이제 40경기 정도 남았다. 우리 홈 경기에서 강점을 가지고 있고, 원정에서도 좋은 흐름을 가지고 있다. 할 수 있다고 보고 있다"라며 "디아즈는 홈런을 몰아치는 스타일이기도 하다. 한 경기에 2~3개까지는 충분히 칠 수 있다"고 했다.
디아즈의 타격감도 좋다. 지난 6일 SSG 랜더스전에서 멀티홈런 경기를 했고, 8~10일 열린 KT 위즈와 3연전에서는 홈런 한 방과 2루타 2개를 치며 장타력을 과시했다. 10경기 타율은 2할3푼7리에 그쳤지만, 홈런 4방이 나오는 등 여전히 장타 생산력은 뛰어나다.
박 감독은 "디아즈는 꾸준히 하긴 했지만, 홈에서 결과가 나왔고 원정 때는 홈런이 잘 안 나왔다. 이제 인천 경기부터 꾸준하게 하고 있다. 기술적으로도 큰 변화 없이 1년 내내 꾸준하게 하고 있다. 원정에서도 장타가 나오는 게 고무적"이라며 올 시즌 활약을 기대했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
