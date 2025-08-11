스포츠조선

10년 만에 50홈런 타자 탄생하나? 사령탑은 확신했다 "충분하다"

기사입력 2025-08-12 02:22


6일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 8회 추격하는 솔로홈런을 날린 삼성 디아즈. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.06/

5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 4회 역전 3점 홈런을 날린 삼성 디아즈. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.05/

[스포츠조선 이종서 기자] 50홈런 거포가 다시 한 번 KBO리그에 모습을 보일 수 있을까.

삼성 라이온즈의 르윈 디아즈(29)는 올 시즌 압도적인 홈런 행진을 펼치고 있다. 올스타전 홈런레이스에서 1위를 차지하며 파워만큼은 제대로 증명했다.

11일까지 때려낸 홈런은 총 37개. 경기당 0.35개 꼴로 홈런어 터지고 있다. 2위 패트릭 위즈덤(KIA·24홈런)과의 격차도 상당하다. 사실상 올 시즌 홈런왕은 디아즈가 예약했다.

단순 계산으로 하면 49.8개의 홈런 페이스. 반올림을 하면 50홈런이라는 수치가 나온다.

KBO리그에서 마지막 50홈런 타자는 2015년 박병호(당시 넥센, 현 삼성)다. 당시 박병호는 KBO리그 최초로 2년 연속 50홈런(2014~2015)을 때려내며 괴력을 뽐내고 있었다.

지난해 맷 데이비슨(NC)가 가파른 홈런 페이스로 50홈런에 도전을 했지만, 4개가 부족했다. 10년 동안 가장 50홈런에 근접했던 선수는 2020년 멜 로하스 주니어(당시 KT)로 47개의 홈런을 쳤다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성 박병호가 타격을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.29/

삼성의 이승엽이 56호 아시아신기록 홈런을 날린 후 축하의 꽃다발을 받고 있다. 스포츠조선DB
삼성 소속으로 50홈런을 친 선수는 이승엽이 유일하다. 이승엽은 1999년 54홈런, 2003년 56홈런을 쳤다. 56홈런을 KBO 역대 단일 시즌 최다 홈런 기록이기도 하다.

박진만 삼성 감독은 50홈런 전망을 밝게 바라봤다. 박 감독은 디아즈의 50홈런 이야기에 "충분하다"고 답했다.


박 감독은 "이제 40경기 정도 남았다. 우리 홈 경기에서 강점을 가지고 있고, 원정에서도 좋은 흐름을 가지고 있다. 할 수 있다고 보고 있다"라며 "디아즈는 홈런을 몰아치는 스타일이기도 하다. 한 경기에 2~3개까지는 충분히 칠 수 있다"고 했다.

디아즈의 타격감도 좋다. 지난 6일 SSG 랜더스전에서 멀티홈런 경기를 했고, 8~10일 열린 KT 위즈와 3연전에서는 홈런 한 방과 2루타 2개를 치며 장타력을 과시했다. 10경기 타율은 2할3푼7리에 그쳤지만, 홈런 4방이 나오는 등 여전히 장타 생산력은 뛰어나다.

박 감독은 "디아즈는 꾸준히 하긴 했지만, 홈에서 결과가 나왔고 원정 때는 홈런이 잘 안 나왔다. 이제 인천 경기부터 꾸준하게 하고 있다. 기술적으로도 큰 변화 없이 1년 내내 꾸준하게 하고 있다. 원정에서도 장타가 나오는 게 고무적"이라며 올 시즌 활약을 기대했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 1회초 2사 삼성 디아즈가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.29/

