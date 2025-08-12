스포츠조선

'ML 첫 안타 뺏은 투수와 501일 만에 맞대결' 이정후, SD전 6번-중견수 선발출격!

기사입력 2025-08-12 08:00


샌프란시스코 자이언츠 이정후. UPI연합뉴스

샌디에이고 파드리스 다르빗슈 유. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 샌디에이고 파드리스 일본인 투수 다르빗슈 유와 1년 5개월 만에 만난다.

이정후는 12일(이하 한국시각) 오전 10시45분 오라클파크에서 열리는 샌디에이고 파드리스전에 6번 중견수로 선발 라인업에 이름을 올렸다.

이정후는 전날 워싱턴 내셔널스전에서 3타수 무안타 2삼진에 그쳐 8경기 연속 안타 행진이 중단됐다. 시즌 타율은 0.256(422타수 108안타)로 떨어졌다. 0대8로 패한 샌프란시스코는 NL 최약체로 꼽히는 워싱턴을 상대로 1승2패의 루징시리즈를 기록해 상승세가 꺾였다.

이정후로서는 다르빗슈를 상대로 다시 도약의 발판을 마련해야 한다. 이정후가 6번 타자로 나서는 건 10일 워싱턴전 이후 이틀 만이다.

다르빗슈와는 특별한 인연이 있다. 메이저리그 데뷔전 상대투수가 바로 다르빗슈였다.


'ML 첫 안타 뺏은 투수와 501일 만에 맞대결' 이정후, SD전 6번…
이정후. Imagn Images연합뉴스
이정후는 지난해 3월 29일 펫코파크에서 샌디에이고를 상대로 메이저리그 데뷔전을 치렀다. 리드오프 중견수로 출전한 이정후는 샌디에이고 선발투수 다르빗슈와 세 차례 만나 3타수 3타수 1안타 1삼진을 기록했다. 메이저리그 데뷔 첫 안타를 그에게서 빼앗은 것이다.

1회초 첫 타석에서 3구 삼진을 당한 이정후는 3회 두 번째 타석에서는 1루수 직선타로 물러났다. 그러나 1-0으로 앞선 5회 2사후 중전안타를 터뜨렸다. 풀카운트에서 다르빗슈의 6구째 가운데 높은 94.8마일 싱커를 받아쳐 발사각 15도, 99.9마일의 속도로 라인드라이브로 날아가는 안타를 만들어냈다. 중견수 잭슨 메릴이 앞으로 달려나와 잡으려 했지만, 타구는 그 앞에 떨어졌다.

다만 이정후는 호르헤 솔레어 타석에서 2루 도루를 하려다 견제에 걸려 1-2루 사이에서 1루수 제이크 크로넨워스에게 태그아웃돼 메이저리그 첫 도루 시도를 실패했다.


다르빗슈는 올시즌 6경기에서 1승3패, 평균자책점 6.51을 기록 중이다. 스프링트레이닝서 오른쪽 팔꿈치 부상을 입어 부상자 명단(IL)서 시즌 개막을 맞은 그는 3개월 넘는 재활을 마치고 지난 7월 8일 애리조나 다이아몬드백스를 상대로 시즌 첫 등판을 했다.

그러나 당시 3⅔이닝 3안타 2실점으로 패전을 안았다. 이후에도 갈피를 잡지 못하던 다르빗슈는 시즌 5번째 등판인 7월 31일 뉴욕 메츠전서 7이닝 2안타 7탈삼진 무실점의 호투를 펼치며 시즌 첫 승의 감격을 맛봤다. 통산 111승째.

하지만 직전 등판인 지난 6일 애리조나전에서 4이닝 3안타 2볼넷 3실점해 다시 부진했다. 올해 27⅔이닝 동안 26안타와 11볼넷을 내주고 삼진 23개를 잡아냈다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

