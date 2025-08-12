스포츠조선

'ERA 8.87→1.20' 반등…13승 에이스 모습 되찾았다, "2~3주 전에 알아낸 게"

기사입력 2025-08-12 13:13


'ERA 8.87→1.20' 반등…13승 에이스 모습 되찾았다, "2~3…
KT 헤이수스. 사진제공=KT 위즈

'ERA 8.87→1.20' 반등…13승 에이스 모습 되찾았다, "2~3…
31일 서울 잠실구장에서 열린 KT-LG전. KT 선발투수 헤이수스가 투구하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.31/

[스포츠조선 이종서 기자] "투구 매카닉의 차이가 조금 있었다."

엔마누엘 데 헤이수스(29·KT 위즈)는 올 시즌 KT가 발빠르게 영입한 외국인 투수다.

지난해 키움 히어로즈 소속으로 뛰면서 13승(11패) 평균자책점 3.68로 좋은 모습을 보여줬지만, 재계약을 하지 못했다.

KBO리그에 성공적으로 적응한 만큼 복수의 구단이 관심을 보였다. KT가 조금 더 적극적으로 빠르게 움직였고, 결국 헤이수스 영입전 승자가 됐다.

4월까지 6경기에서 2승1패 평균자책점 1.38을 기록했던 그였지만, 이후 조금씩 기복을 보이기 시작했다. 7월 5경기에서는 평균자책점이 8.87을 기록하기도 했다.

8월로 넘어오자 헤이수스는 다시 한 번 에이스의 모습을 보여주기 시작했다. 3일 NC전에서 7이닝 1실점을 했고, 9일 삼성전에서는 8이닝 1실점으로 호투했다.

'헤이수스 살리기' 작전이 제대로 먹혔다. 최근 이강철 KT 감독은 투구판은 밟는 발 위치를 오른쪽으로 옮기게 했다. 이 감독은 "옮긴 뒤 헤이수스도 괜찮아하는 거 같았다. 볼넷도 줄었고, 특히 체인지업이 활용도가 좋아졌다"고 이야기했다.


'ERA 8.87→1.20' 반등…13승 에이스 모습 되찾았다, "2~3…
KT 헤이수스. 사진제공=KT 위즈
헤이수스 역시 "플레이트 판을 오른쪽으로 옮기는 게 감독님의 조언이었다. 감독님도 KBO에서 오랜 시간 투수 생활을 하셨고, 경력도 많다보니 그런 조언을 좋게 받아들이고 있다. 또 잘 먹히고 있어서 좋은 영향을 끼치는 거 같다"고 했다.


또 다른 차이도 있다. 헤이수스는 좋았을 때와 나빴을 때 차이를 '커맨드'에서 찾았다. 그는는근 "커맨드 차이인 거 같다. 초반 카운트부터 모든 구종이 스트라이크존에 잘 들어가다보니 타자에게도 생각할 시간을 많이 안 주고 수 싸움에서도 유리하게 간다. 커맨드가 불안하면 나쁜 경기를 하는 거 같다"고 했다.

당연했던 이유. 그러나 남다른 노력도 있었다. 헤이수스는 "투구 메카닉 쪽의 차이가 나는 거 같다. 리드했던 팔 위치가 조금 달라졌다. 2~3주 정도 전에 전력분석팀과 코치님께서 이 부분을 찾아줬고, 안정을 찾게 됐다. 그걸 계기로 바꿨다"고 밝혔다.

변화의 결과를 제대로 느꼈던 9일 삼성전. 헤이수스는 "스트라이크존에 공격적으로 들어가는 거에 집중을 했다. 많은 이닝을 가지고 가려고 노력했는데 그게 잘 돼서 좋은 결과가 나왔다. 행복한 하루였다"고 했다.

아울러 그는 "몸 상태도 매우 좋다. 무엇보다 내가 있을 때에는 최대한 긴 이닝을 던져 이길 수 있게 하는 게 내 역할이다. 불펜 투수가 피곤함을 많이 느껴서 최대한 길게 가져가려고 노력하고 있다"고 말했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


'ERA 8.87→1.20' 반등…13승 에이스 모습 되찾았다, "2~3…
KT 헤이수스. 사진제공=KT 위즈

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

56세 심현섭, ♥정영림 임테기 결과..결혼 3개월 만에 “역사적인 날”

2.

안재욱, 재벌家 수장들 사이서 포착…‘원조 한류 대부’ 대통령 만찬 초대

3.

장혜진 "'기생충'때 무명이라 드레스 협찬無…김숙이 도와줘 칸영화제 다녀왔다"(홈즈)

4.

'49세 미혼' 송승헌, 잘 생겼는데 전 여친과 헤어진 이유 "친구 모임이 화근"

5.

[SC인터뷰]"10년 차지만 스물넷"…전소미, 혼란 속에서 찾은 솔로 컬러(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

"언젠가 한번 붙고 싶었다" 폰세 연승 행진 끊을까? → ERA 2.14 롯데 구세주, 외나무다리에서 만났다 [인터뷰]

2.

"손흥민이 페널티킥 찼어야지!" 美매체도 안타까워한 데뷔전 그 순간…LA FC 'SON 효과'로 파워랭킹 상승

3.

한국 투어 일정 잡아! 손흥민, MLS의 아시아 시장 개척 '선두 주자'…"24개월 동안 최대한 활용해야"

4.

1~2위 맞대결에 1~3선발 투입해 스윕, 5월 꼴찌팀이 4경기차 선두라니[민창기의 일본야구]

5.

호날두 미쳤다! 대박 HERE WE GO 또또또 해냈다...알 나스르 미친 라인업 탄생

스포츠 많이본뉴스
1.

"언젠가 한번 붙고 싶었다" 폰세 연승 행진 끊을까? → ERA 2.14 롯데 구세주, 외나무다리에서 만났다 [인터뷰]

2.

"손흥민이 페널티킥 찼어야지!" 美매체도 안타까워한 데뷔전 그 순간…LA FC 'SON 효과'로 파워랭킹 상승

3.

한국 투어 일정 잡아! 손흥민, MLS의 아시아 시장 개척 '선두 주자'…"24개월 동안 최대한 활용해야"

4.

1~2위 맞대결에 1~3선발 투입해 스윕, 5월 꼴찌팀이 4경기차 선두라니[민창기의 일본야구]

5.

호날두 미쳤다! 대박 HERE WE GO 또또또 해냈다...알 나스르 미친 라인업 탄생

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.