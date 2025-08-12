스포츠조선

한화 폰세 vs 롯데 감보아 → '월간 MVP'의 건곤일척 대충돌! 누가 이길까

기사입력 2025-08-12 11:08


한화 폰세 vs 롯데 감보아 → '월간 MVP'의 건곤일척 대충돌! 누…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 한화 선발 폰세가 6이닝 무실점 호투를 펼친 뒤 포효했다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/

한화 폰세 vs 롯데 감보아 → '월간 MVP'의 건곤일척 대충돌! 누…
20일 부산 사직야구장에서 열린 삼성과 롯데의 경기, 5회초 2사 1,2루 롯데 감보아가 삼성 김성윤의 내야땅볼때 비디오 판독 결과가 아웃으로 번복되자 환호하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.06.20/

[스포츠조선 한동훈 기자] 월간 MVP 투수들이 건곤일척을 벌인다. 2위 3위 맞대결에 에이스 출격이라 야구팬들의 관심이 집중된다.

롯데 자이언츠와 한화 이글스는 12일부터 대전 한화생명볼파크에서 2025 KBO리그 정규시즌 주중 3연전 격돌한다. 1차전 선발투수로 한화는 코디 폰세, 롯데는 알렉 감보아를 예고했다. 폰세는 3~4월, 감보하는 6월 월간 최우수선수다.

12일 현재 한화가 롯데에 승차 4.5경기 앞섰다. 한화는 106경기 61승 42패 3무승부 승률 0.592로 2위다. 롯데는 109경기 58승 47패 3무승부 승률 0.547로 3위다.

객관적인 상황은 한화가 비교적 여유롭다. 한화는 3연전을 싹쓸이할 경우 사실상 2위를 확보한다. 2승 1패만 거둬도 롯데에 따라잡힐 가능성은 매우 낮아진다. 3연패만 면해도 나쁘지 않다.

롯데는 갈 길이 바쁘다. 최근 3연패에 빠졌다. 2위 추격은 둘째치고 4위 SSG와 더 가깝다. 어느새 3경기 차이로 쫓아왔다. 롯데는 최소한 위닝시리즈를 거둬야 만족할 만하다.

폰세는 KBO리그 최초 대기록에 도전한다. 폰세는 22경기 14승 무패 평균자책점 1.69를 기록했다. 개막부터 14연승이다. 2003년 정민태(당시 현재) 2017년 헥터(당시 KIA)가 개막 14연승을 기록했다. 폰세가 개막 15연승에 성공하면 신기록이다. 또한 선발 최다 연승 공동 3위에 오를 수 있다.


한화 폰세 vs 롯데 감보아 → '월간 MVP'의 건곤일척 대충돌! 누…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 승리한 한화 폰세가 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/

한화 폰세 vs 롯데 감보아 → '월간 MVP'의 건곤일척 대충돌! 누…
24일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 롯데 감보아. 고척=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.24/
롯데전은 4월 3일 이후 두 번째 등판이다. 당시 폰세는 7이닝 2실점 잘 던졌다. 폰세는 5회초에 2점을 먼저 잃었다. 6회말 2-2 동점이 되면서 패전을 면했다. 한화가 2대4로 패해 폰세는 승패 없이 물러났다.

감보아는 한화를 처음 상대한다. 감보아는 11경기 7승 3패 평균자책점 2.14를 기록했다. 감보아는 데뷔전이었던 5월 27일 삼성전 4실점 이후 3점 이상 실점한 적이 한 차례도 없다.


폰세와 감보아 모두 호투가 예상된다. 결국 7회 이후 불펜 싸움으로 흐를 가능성이 높다. 한화는 마무리투수 김서현이 최근 4경기 연속 실점 중이라 다소 불안하다. 다만 롯데가 최근 공격력이 침체됐기 때문에 김서현이 반등의 계기를 마련할 수도 있다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이경실, '아픈' 박미선 떠올렸나 "허망해 말고 잘 치료 받길, 보고싶다 동생아"

2.

부활 김태원, 대마 전과로 딸 결혼식 못간다…잘생긴 美 사위 탄원서[SC리뷰]

3.

소녀시대 유리, 제주서 낙마사고 "무서워서 고삐 놔"[SC리뷰]

4.

이규한, 브브걸 유정 결별 1년만…솔비에 "처음부터 여자, 잘되면 결혼생각"[SC리뷰]

5.

"장애아 태어나면 어쩌지.." 정은혜♥조영남, 2세 계획 앞두고 속마음 고백(동상이몽2)

스포츠 많이본뉴스
1.

'홍명보VS안첼로티 손흥민VS네이마르' 한국-브라질, 10월 10일 서울 대격돌 '확정'(브라질 매체)

2.

"주전으로 키우겠다" 말하고 3일 만에 2군행 통보...홍종표는 '알까기' 하나로 눈 밖에 났을까

3.

"딱! 소리가 났어요" 불혹의 호날두, 드디어 장가간다…여친 조지나에게 반지 프로포즈→승락

4.

'이번엔 믿어도 돼?' 이적시장 헛손질 전문 토트넘, 마감 앞두고 손흥민 대안 빅딜 추진 중. BUT! 오피셜 떠봐야 안다

5.

'믿기지가 않네' 대체 선발 나오면 10승 3패, 최강 원투펀치보다 강하다

스포츠 많이본뉴스
1.

'홍명보VS안첼로티 손흥민VS네이마르' 한국-브라질, 10월 10일 서울 대격돌 '확정'(브라질 매체)

2.

"주전으로 키우겠다" 말하고 3일 만에 2군행 통보...홍종표는 '알까기' 하나로 눈 밖에 났을까

3.

"딱! 소리가 났어요" 불혹의 호날두, 드디어 장가간다…여친 조지나에게 반지 프로포즈→승락

4.

'이번엔 믿어도 돼?' 이적시장 헛손질 전문 토트넘, 마감 앞두고 손흥민 대안 빅딜 추진 중. BUT! 오피셜 떠봐야 안다

5.

'믿기지가 않네' 대체 선발 나오면 10승 3패, 최강 원투펀치보다 강하다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.