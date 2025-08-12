스포츠조선

"진짜 세게 던진 것을 너무 느꼈다" 문동주도 정확히 기억한 160.7km의 그 순간의 비하인드. 157km 안타 맞자 160.7km로 또 정면 승부[SC 코멘트]

기사입력 2025-08-12 11:40


"진짜 세게 던진 것을 너무 느꼈다" 문동주도 정확히 기억한 160.7k…
한화 이글스 문동주가 10일 잠실 LG전서 9승째를 거둔 뒤 인터뷰를 하고 있다. 잠실=권인하 기자

"진짜 세게 던진 것을 너무 느꼈다" 문동주도 정확히 기억한 160.7k…
10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 한화 선발투수로 마운드에 오른 문동주. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/

"진짜 세게 던진 것을 너무 느꼈다" 문동주도 정확히 기억한 160.7k…
10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 한화 선발투수로 마운드에 오른 문동주. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/

[스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스의 문동주는 후반기 거침없는 상승세를 보여주고 있다. 팀이 3연패에 빠진 상황에서 등판한 10일 잠실 LG전에서는 6이닝 5안타 3볼넷 5탈삼진 2실점의 호투로 팀의 5대4 승리를 이끌어 팀의 연패도 끊고 시즌 9승째를 따냈다.

이렇게 좋아진 성적엔 좋아진 데이터가 있다. 당연히 구속이 좋아졌다. 지난 5일 대전에서 열린 KT 위즈전서 올해 최고 구속을 찍었다. 당시 7이닝 무실점의 호투를 보였는데 6회초 2사 3루의 위기에서 이정훈에게 무려 160.7㎞의 강속구를 던졌다. 1B2S에서 4구째 뿌린 공이 전광판에 161㎞로 나왔고, 트랙맨 측정으로 160.7㎞가 찍힌 것.

ABS의 낮은 스트라이크존 라인에 오는 공이었는데 이를 이정훈이 쳐 파울을 만들어냈다. 이후 문동주는 직구가 아닌 포크볼 2개를 연속해서 던져 결국 헛스윙 삼진으로 돌려세우고 6회를 마쳤다.

문동주에게 160.7㎞를 기록한 그 투구의 순간을 물었더니 기억하고 있었다. 문동주는 "나도 진짜 세게 던졌다는 것을 너무 느꼈다"라고 말했다. 상황이 문동주에게 힘을 쏟게 했다. KT 선발 패트릭과 무실점 맞대결을 펼치는 상황에서 5회말 노시환의 2루타와 채은성의 적시타로 1-0으로 리드를 잡았는데 곧은 6회초에 2사 3루의 동점 위기에 몰렸던 상황. 게다가 이정훈에겐 직전 타석에서 안타를 맞았었다. 4회초 선두타자였던 이정훈에게 1B2S에서 157㎞의 낮은 직구가 조금 가운데로 몰렸는데 이것이 중전안타가 됐었다.


"진짜 세게 던진 것을 너무 느꼈다" 문동주도 정확히 기억한 160.7k…
8일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 문동주. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.08/

"진짜 세게 던진 것을 너무 느꼈다" 문동주도 정확히 기억한 160.7k…
8일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 KIA의 경기. 선발 투구하고 있는 한화 문동주. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.08/

"진짜 세게 던진 것을 너무 느꼈다" 문동주도 정확히 기억한 160.7k…
2일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. 7회초 투구 도중 오른쪽 종아리 통증을 호소한 문동주가 1사 후 교체되며 최재훈과 포옹하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.2/
문동주는 "전 타석에서 157㎞를 던졌는데 안타가 돼서 좀 더 강하게 던졌다"라고 했다.

이 전 타석에서 자신의 빠른 직구를 안타로 만들었던 타자를 실점 위기에서 만나게 되면서 승부욕에서 더 강한 직구로 승부를 하며 자신이 뿌릴 수 있는 가장 강한 공을 던졌던게 160.7㎞의 구속을 만들어냈다.

문동주의 최고 구속은 지난 2023년 4월 12일 광주에서 KIA 타이거즈전에서 기록한 160.9㎞다.

팀이 어려운 상황, 특히 FA 엄상백이 부진한 가운데 4선발로 호투를 이어가고 있는 문동주는 "팀이 중요한 상황에서 계속 경기를 펼치고 있고 그런 경기들이 나를 좀 더 강하게 만드는 것 같다. 나도 그런 상황을 좀 더 좋아하기 때문에 재미있게 잘 보냈던 것 같다"라며 오히려 최근의 등판을 즐겼다고 했다. 그만큼 자신의 공에 자신감이 생겼다고 볼 수 있는 부분. 남은 경기서 161㎞가 넘는 신기록을 기대해 봐도 좋을 듯 싶다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

56세 심현섭, ♥정영림 임테기 결과..결혼 3개월 만에 “역사적인 날”

2.

안재욱, 재벌家 수장들 사이서 포착…‘원조 한류 대부’ 대통령 만찬 초대

3.

장혜진 "'기생충'때 무명이라 드레스 협찬無…김숙이 도와줘 칸영화제 다녀왔다"(홈즈)

4.

'49세 미혼' 송승헌, 잘 생겼는데 전 여친과 헤어진 이유 "친구 모임이 화근"

5.

[SC인터뷰]"10년 차지만 스물넷"…전소미, 혼란 속에서 찾은 솔로 컬러(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

"언젠가 한번 붙고 싶었다" 폰세 연승 행진 끊을까? → ERA 2.14 롯데 구세주, 외나무다리에서 만났다 [인터뷰]

2.

"손흥민이 페널티킥 찼어야지!" 美매체도 안타까워한 데뷔전 그 순간…LA FC 'SON 효과'로 파워랭킹 상승

3.

한국 투어 일정 잡아! 손흥민, MLS의 아시아 시장 개척 '선두 주자'…"24개월 동안 최대한 활용해야"

4.

1~2위 맞대결에 1~3선발 투입해 스윕, 5월 꼴찌팀이 4경기차 선두라니[민창기의 일본야구]

5.

호날두 미쳤다! 대박 HERE WE GO 또또또 해냈다...알 나스르 미친 라인업 탄생

스포츠 많이본뉴스
1.

"언젠가 한번 붙고 싶었다" 폰세 연승 행진 끊을까? → ERA 2.14 롯데 구세주, 외나무다리에서 만났다 [인터뷰]

2.

"손흥민이 페널티킥 찼어야지!" 美매체도 안타까워한 데뷔전 그 순간…LA FC 'SON 효과'로 파워랭킹 상승

3.

한국 투어 일정 잡아! 손흥민, MLS의 아시아 시장 개척 '선두 주자'…"24개월 동안 최대한 활용해야"

4.

1~2위 맞대결에 1~3선발 투입해 스윕, 5월 꼴찌팀이 4경기차 선두라니[민창기의 일본야구]

5.

호날두 미쳤다! 대박 HERE WE GO 또또또 해냈다...알 나스르 미친 라인업 탄생

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.