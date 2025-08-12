스포츠조선

"어깨는 좋지만…" 5년차에도 '유망주' 꼬리표 → 초심 되찾으니 자신감 폭발…사령탑의 믿음에 보답했다 [SC피플)

기사입력 2025-08-12 14:31


"어깨는 좋지만…" 5년차에도 '유망주' 꼬리표 → 초심 되찾으니 자신감…
12일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 올스타전, SSG 조형우 포수. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.12/

"어깨는 좋지만…" 5년차에도 '유망주' 꼬리표 → 초심 되찾으니 자신감…
26일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 6회초 무사 1,3루 조형우가 1타점 역전타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.06.26/

"어깨는 좋지만…" 5년차에도 '유망주' 꼬리표 → 초심 되찾으니 자신감…
10일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, 4회초 2사 1,3루 조형우가 3점홈런을 치고 이숭용 감독에게 폴더인사를 하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.10/

[스포츠조선 김영록 기자] 좀처럼 껍질을 깨지 못했다. 부상까지 뒤따랐다. 하지만 SSG 랜더스 조형우(23)가 마침내 기지개를 켰다.

조형우는 지난 롯데 자이언츠전에서 통산 6호 홈런 포함 하루 4안타를 때려내며 팀 승리를 이끌었다. 경기 후 이숭용 SSG 감독이 "오늘 리드도 좋았고, 공격에서도 맹활약이었다. 특히 4회 홈런이 승리 분위기를 가져온 한방"이라며 침이 마르도록 칭찬했을 정도다.

광주일고 출신 조형우는 고교 시절 친구 이의리(KIA 타이거즈)와 함께 1차지명 후보로도 이름을 올릴 만큼 인정받는 유망주 포수였다. 예상대로 2021년 신인 드래프트에서 2차 1라운드(전체 8번)의 높은 순번에 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)의 지명을 받아 프로에 입문했다. 특히 총알 같은 2루 송구에 뜨거운 찬사가 쏟아졌다.

문제는 타격이었다. 베테랑 이재원의 부진 속 본격적으로 1군 맛을 보기 시작한 2023년, 조형우의 타율은 1할8푼5리(119타수 22안타)에 그쳤다.

급기야 불안감을 느낀 SSG는 2024년 또다른 베테랑 포수 이지영을 영입했고, 이지영의 활약 속 2024년에는 단 19경기 38타석의 기회를 받는데 그쳤다. 공수 모두 좋은 평가를 받지 못했다.


"어깨는 좋지만…" 5년차에도 '유망주' 꼬리표 → 초심 되찾으니 자신감…
10일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, 4회초 2사 1,3루 조형우가 3점홈런을 치고 배트를 내던지며 환호하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.10/
조형우의 키는 1m87. 포수 치곤 큰 키가 단점으로 작용했다. 떨어지는 순발력 때문에 좋은 어깨를 갖고도 2루 송구가 늦고, 블로킹 자세에도 문제가 있다는 지적.

지난해 마무리캠프부터 순발력 향상을 위한 특별 트레이닝을 거듭했다. 입에서 단내가 나도록 굴렀다. 승부욕이 타오른 조형우는 말 그대로 '혹독한' 훈련을 소화했다. 경기에 나서지 못할 때도 볼배합과 블로킹에 대한 트레이닝을 거듭했다.

포수의 특성상 야수이면서도 투수들과의 교감이 매우 중요하다. 조형우는 전력분석팀과 회의를 거듭한 결과 조금씩 볼배합과 소통 면에서도 성장했다.


SSG에는 베테랑 이지영 외에도 또다른 유망주 포수 이율예가 있다. 어쩌면 조형우에게도 주어진 시간이 마냥 많기만 했던 건 아닌셈. 하지만 올시즌 이숭용 감독이 믿고 기회를 주면서 심적으로도 초조함을 벗고 한결 편안해졌다. 무엇보다 세리자와 배터리코치가 조형우의 송구 능력을 살리는 한편 멘털까지 잡아주고 있다는 찬사다.

그 결과 아직 시즌이 끝나지 않았음에도 10일까지 데뷔 이래 가장 많은 206타석, 483⅔이닝을 소화하고 있다. 올스타전에도 출전했다. 자신을 괴롭히던 허리 통증도 떨쳐냈다.


"어깨는 좋지만…" 5년차에도 '유망주' 꼬리표 → 초심 되찾으니 자신감…
12일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO 올스타전, 그라운드 나서는 SSG 조형우. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.12/
타격에서도 발전이 보였다. 성급하게 장타를 욕심내기보다 공을 맞추는데 집중한 점이 효과를 봤다. 타격폼에도 변화를 줬다. 왼쪽 다리를 당겨놓고 치던 과거와 달리 올해는 왼다리를 땅에 뿌리박듯 단단히 고정시킨 상태에서 타격하는 폼으로 바꾼 결과, OPS(출루율+장타율)를 0.655까지 끌어올렸다. 작년까지 통산 홈런 2개이던 선수가 벌써 4개를 쳤다.

이번 홈런 직후엔 화려한 세리머니까지 선보였다. 더그아웃으로 돌아온 뒤엔 이숭용 감독을 향해 깍듯한 폴더인사까지 건네 사령탑을 기쁘게 했다.

조형우는 "요즘 방망이가 잘 맞지 않아 마음 고생이 있었는데, 복귀 첫날, 또 부산에서의 첫날 캠프마냥 100개 이상 특타를 했다. 덕분에 감이 잡힌 것 같다"고 돌아봤다.

"자신감이 붙었다. 작년 같은 실수를 되풀이하고 싶진 않다. 올해 주어진 기회는 절대 놓치지 않겠다."


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

56세 심현섭, ♥정영림 임테기 결과..결혼 3개월 만에 “역사적인 날”

2.

안재욱, 재벌家 수장들 사이서 포착…‘원조 한류 대부’ 대통령 만찬 초대

3.

'띠동갑 필라테스 강사♥' 윤정수 "갑자기 결혼? 여친이 먼저 청혼해"(돌싱포맨)

4.

'자녀만 다섯' 호날두, 70억 반지로 프러포즈..10년 열애 끝 결혼한다

5.

키아누 리브스, 자택서 도둑맞은 롤렉스…9천km 떨어진 칠레서 찾았다 [SC할리우드]

스포츠 많이본뉴스
1.

"언젠가 한번 붙고 싶었다" 폰세 연승 행진 끊을까? → ERA 2.14 롯데 구세주, 외나무다리에서 만났다 [인터뷰]

2.

호날두 미쳤다! 대박 HERE WE GO 또또또 해냈다...알 나스르 미친 라인업 탄생

3.

한화 폰세 vs 롯데 감보아 → '월간 MVP'의 건곤일척 대충돌! 누가 이길까

4.

"손흥민! 손흥민! 손흥민!" SON 커리어 역사상 이런 적은 처음...놀란 반응 "EPL에서는 야유만 했는데"

5.

[단독]'코리안 야말' 박승수, 1군 훈련 이어 라커까지 배정 받았다...개막 엔트리 보인다!

스포츠 많이본뉴스
1.

"언젠가 한번 붙고 싶었다" 폰세 연승 행진 끊을까? → ERA 2.14 롯데 구세주, 외나무다리에서 만났다 [인터뷰]

2.

호날두 미쳤다! 대박 HERE WE GO 또또또 해냈다...알 나스르 미친 라인업 탄생

3.

한화 폰세 vs 롯데 감보아 → '월간 MVP'의 건곤일척 대충돌! 누가 이길까

4.

"손흥민! 손흥민! 손흥민!" SON 커리어 역사상 이런 적은 처음...놀란 반응 "EPL에서는 야유만 했는데"

5.

[단독]'코리안 야말' 박승수, 1군 훈련 이어 라커까지 배정 받았다...개막 엔트리 보인다!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.