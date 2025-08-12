스포츠조선

'KBO 역대 3번째 대기록 눈앞' 김경문 감독, 한화와 역사적 시즌 보내나

기사입력 2025-08-12 14:06


'KBO 역대 3번째 대기록 눈앞' 김경문 감독, 한화와 역사적 시즌 보…
10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 한화가 5대4로 승리했다. 김경문 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/

[스포츠조선 김민경 기자] 한화 이글스 김경문 감독이 역대 2명의 감독만 달성한 통산 1000승까지 1승만 남겨두고 있다.

김경문 감독은 2004년 시즌 두산 베어스 감독으로 부임하면서 감독 커리어를 시작했다. 2004년 4월 5일 잠실 KIA 타이거즈전에서 첫 승을 기록했고, 2005년 6월 1일 잠실 현대 유니콘스전에서 100승을 달성했다.

이후로도 2006년 9월 24일 잠실 LG 트윈스전에서 200승, 2008년 5월 22일 잠실 한화 이글스전에서 300승, 2009년 8월 8일 잠실 LG 트윈스전에서 400승을 달성한데 이어 2011년 4월 23일 한밭 한화전에서 500번째 승리를 챙겼다.

김경문 감독은 두산 감독으로 총 960경기에서 512승을 거두며 자신의 통산 승수 절반 이상을 쌓았다.

김경문 감독은 새롭게 창단된 NC의 초대 사령탑을 맡으며 다시 승수를 꾸준히 쌓아 올렸다. 2014년 6월 15일 마산 한화전에서 600승을 거뒀고, 2015년 8월 27일 마산 한화전에서 700승, 2016년 10월 5일 마산 넥센 히어로즈전에서 800승 고지에 올랐다. NC에서만 총 384승을 거두며 신생 구단 NC가 자리 잡는 데 공헌했다.


'KBO 역대 3번째 대기록 눈앞' 김경문 감독, 한화와 역사적 시즌 보…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 승리한 한화 김경문 감독이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/
김경문 감독은 2024년 시즌 도중 한화 감독에 선임되며 KBO 리그에 복귀했다. 2024년 6월 11일 잠실 두산전에서 자신의 통산 900번째 승리를 달성했다.

김경문 감독이 1000승을 달성하게 되면 이는 역대 최고령 기록이다. 종전 김성근 감독이 65세 8개월 21일로 최고령이었지만, 김경문 감독이 만약 12일 대전 롯데 자이언츠전에서 기록을 세우면 66세 9개월 11일로 기록을 경신하게 된다.

8월 11일 현재 김경문 감독은 총 1893경기에서 999승34무860패, 승률 0.537를 기록하고 있다.


KBO는 김경문 감독이 1,000승을 달성할 경우 표창 규정에 의거해 기념상을 수여할 예정이다.


'KBO 역대 3번째 대기록 눈앞' 김경문 감독, 한화와 역사적 시즌 보…

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

56세 심현섭, ♥정영림 임테기 결과..결혼 3개월 만에 “역사적인 날”

2.

안재욱, 재벌家 수장들 사이서 포착…‘원조 한류 대부’ 대통령 만찬 초대

3.

'띠동갑 필라테스 강사♥' 윤정수 "갑자기 결혼? 여친이 먼저 청혼해"(돌싱포맨)

4.

'자녀만 다섯' 호날두, 70억 반지로 프러포즈..10년 열애 끝 결혼한다

5.

키아누 리브스, 자택서 도둑맞은 롤렉스…9천km 떨어진 칠레서 찾았다 [SC할리우드]

스포츠 많이본뉴스
1.

"언젠가 한번 붙고 싶었다" 폰세 연승 행진 끊을까? → ERA 2.14 롯데 구세주, 외나무다리에서 만났다 [인터뷰]

2.

호날두 미쳤다! 대박 HERE WE GO 또또또 해냈다...알 나스르 미친 라인업 탄생

3.

한화 폰세 vs 롯데 감보아 → '월간 MVP'의 건곤일척 대충돌! 누가 이길까

4.

"손흥민! 손흥민! 손흥민!" SON 커리어 역사상 이런 적은 처음...놀란 반응 "EPL에서는 야유만 했는데"

5.

[단독]'코리안 야말' 박승수, 1군 훈련 이어 라커까지 배정 받았다...개막 엔트리 보인다!

스포츠 많이본뉴스
1.

"언젠가 한번 붙고 싶었다" 폰세 연승 행진 끊을까? → ERA 2.14 롯데 구세주, 외나무다리에서 만났다 [인터뷰]

2.

호날두 미쳤다! 대박 HERE WE GO 또또또 해냈다...알 나스르 미친 라인업 탄생

3.

한화 폰세 vs 롯데 감보아 → '월간 MVP'의 건곤일척 대충돌! 누가 이길까

4.

"손흥민! 손흥민! 손흥민!" SON 커리어 역사상 이런 적은 처음...놀란 반응 "EPL에서는 야유만 했는데"

5.

[단독]'코리안 야말' 박승수, 1군 훈련 이어 라커까지 배정 받았다...개막 엔트리 보인다!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.