스포츠조선

두근두근 LG 톨허스트, 중간은 필요 없다 → 무조건 강해야.. 과연 대박일까

기사입력 2025-08-12 14:43


두근두근 LG 톨허스트, 중간은 필요 없다 → 무조건 강해야.. 과연 대…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 톨허스트가 불펜 피칭을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

두근두근 LG 톨허스트, 중간은 필요 없다 → 무조건 강해야.. 과연 대…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 톨허스트가 염경엽 감독이 지켜보는 가운데 불펜 피칭을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

[스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 새 외국인투수 앤더스 톨허스트가 드디어 베일을 벗는다. 과연 가을야구 1선발급 구위를 보여줄 수 있을지 초미의 관심사다.

톨허스트는 12일 수원 KT위즈파크에서 열리는 2025 KBO리그 KT 위즈전에 선발 등판한다.

LG는 큰 마음을 먹고 엘리에이저 에르난데스를 교체했다. 에르난데스는 단기전에서 구원투수로도 활용 가능하지만 보다 확실한 승부수를 던지기 위해 결단을 내렸다.

따라서 톨허스트는 어깨가 무겁다. LG가 포스트시즌을 겨냥해서 데리고 온 투수다. 적당히 로테이션을 돌아줄 수 있는 정도로는 결코 만족할 수없다. 그럴 바에는 지난해 준플레이오프 5경기에 모두 나가 평균자책점 0.00을 찍은 에르난데스를 불펜에서 쓰는 편이 차라리 나을 수도 있기 때문이다.

LG는 총 37만파운드(약 5억1400만원)를 지출했다. 연봉이 27만달러(약 3억7500만원) 이적료가 10만달러(약 1억3800만원)다.

톨허스트는 미국 국적 우완투수다. 2019년 토론토 블루제이스의 지명을 받았다. 올해 트리플A에서 16경기(선발 14회) 71⅓이닝 평균자책점 4.67을 기록했다.

톨허스트는 71⅓이닝 동안 볼넷 31개 탈삼진 60개를 기록했다.

LG의 다른 외국인투수 요니 치리노스는 2024년 트리플A에서 110⅔이닝 37볼넷 92탈삼진을 기록했다. 치리노스는 올해 KBO리그에서 130⅔이닝 31볼넷 107탈삼진을 기록 중이다.


두근두근 LG 톨허스트, 중간은 필요 없다 → 무조건 강해야.. 과연 대…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 톨허스트가 염경엽 감독과 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

두근두근 LG 톨허스트, 중간은 필요 없다 → 무조건 강해야.. 과연 대…
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 톨허스트가 불펜 피칭을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

톨허스트도 적응만 잘하면 볼넷은 줄고 탈삼진은 증가할 것으로 기대된다.

관건은 구속이다. 변화구 비중이 높은 투수가 아니다. 빠른 공이 얼마나 강력하게 스트라이크존에 꽂히느냐가 톨허스트의 위력을 좌우할 전망이다.

톨허스트는 패스트볼 계열을 70% 이상 구사한다. 통계사이트 팬그래프스에 따르면 톨허스트는 올해 트리플A에서 컷 패스트볼 27.9%, 포심 패스트볼 23.9%, 싱커(투심 패스트볼) 18.6%를 던졌다. 이외에 커브 체인지업 슬라이더를 비슷한 비율로 약 30% 섞는다.

특히 싱커의 평균 구속이 94마일(약 151km)로 나타났다. KBO리그에 와서도 변형 패스트볼을 꾸준히 150km 이상 던져줄 수 있다면 특급 활약이 기대된다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'띠동갑 필라테스 강사♥' 윤정수 "갑자기 결혼? 여친이 먼저 청혼해"(돌싱포맨)

2.

'자녀만 다섯' 호날두, 70억 반지로 프러포즈..10년 열애 끝 결혼한다

3.

"유부녀한테 작업 걸지 마" 비, 뉴욕 간 ♥김태희에 달달한 플러팅

4.

'박성광♥' 이솔이, 암 항원 수치 상승에 좌절 "멘털 잡기 힘들어, 정말 지긋지긋"

5.

이성미, 엄마만 5명 충격 "아버지 4번 재혼, 의붓형제 줄줄이 사탕"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'코리안 야말' 박승수, 1군 훈련 이어 라커까지 배정 받았다...개막 엔트리 보인다!

2.

"손흥민! 손흥민! 손흥민!" SON 커리어 역사상 이런 적은 처음...놀란 반응 "EPL에서는 야유만 했는데"

3.

HERE WE GO 피셜! 리버풀의 PSG 공격수 영입설→"불가능, 이삭 영입에 집중"…이적료 1600억 요구

4.

"진짜 세게 던진 것을 너무 느꼈다" 문동주도 정확히 기억한 160.7km의 그 순간의 비하인드. 157km 안타 맞자 160.7km로 또 정면 승부[SC 코멘트]

5.

필리핀, 대만 8강 진출. 아시아컵 8강 두 자리 남았다. 한-일 동반진출 가능할까

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]'코리안 야말' 박승수, 1군 훈련 이어 라커까지 배정 받았다...개막 엔트리 보인다!

2.

"손흥민! 손흥민! 손흥민!" SON 커리어 역사상 이런 적은 처음...놀란 반응 "EPL에서는 야유만 했는데"

3.

HERE WE GO 피셜! 리버풀의 PSG 공격수 영입설→"불가능, 이삭 영입에 집중"…이적료 1600억 요구

4.

"진짜 세게 던진 것을 너무 느꼈다" 문동주도 정확히 기억한 160.7km의 그 순간의 비하인드. 157km 안타 맞자 160.7km로 또 정면 승부[SC 코멘트]

5.

필리핀, 대만 8강 진출. 아시아컵 8강 두 자리 남았다. 한-일 동반진출 가능할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.